Football Games For Sunday, September 7, 2025: Match Schedule And Live
(MENAFN- The Rio Times) Football fans, brace yourselves for an exciting Sunday, September 7, 2025, with a thrilling lineup of matches across various leagues and competitions worldwide.
From intense World Cup qualifiers to domestic clashes in Brazil, Uruguay, and beyond, there's something for every football enthusiast.
Below is the complete schedule with match times in AM/PM format and broadcas details.
Copa da Liga Japonesa (QF-volta)
6:30 AM – Sanfrecce Hiroshima vs Shonan Bellmare
Channels: Youtube/@canalgoatbr
7:00 AM – Kashiwa Reysol vs Yokohama F. Marinos
Channels: Youtube/@canalgoatbr
7:00 AM – Vissel Kobe vs Yokohama FC
Channels: Youtube/@canalgoatbr
7:00 AM – Kawasaki Frontale vs Urawa Red Diamonds
Channels: Youtube/@canalgoatbr
English Women's Super League
8:00 AM – Liverpool vs Everton
Channels: Xsports
Copa Paulista (QF-ida)
10:00 AM – Francana vs Grêmio Prudent
Channels: Youtube/@paulistao
3:00 PM – Comercial-RP vs São José
Channels: Youtube/@UlissesCostaTV
Brasileirão Feminino
10:30 AM – Cruzeiro vs Corinthians
Channels: Globo, TV Brasil, Sportv
Campeonato Uruguaio
11:00 AM – Cerro vs Cerro Largo
Channels: Disney+
3:30 PM – Progreso vs Miramar Misiones
Channels: Disney+
6:00 PM – Nacional vs Racing Montevideo
Channels: Disney+
8:30 PM – Montevideo City Torque vs Liverpool-URU
Channels: Disney+
Liga Futsal
11:00 AM – Praia Clube vs Jaraguá
Channels: Youtube/@canalgoatbr, Youtube/@LNFoficial
2:00 PM – Campo Mourão vs Esporte Futuro
Channels: Youtube/@canalgoatbr, Youtube/@LNFoficial
LaLiga 2
11:15 AM – Burgos vs Las Palmas
Channels: Disney+
1:30 PM – Almería vs Racing Santander
Channels: Disney+
2026 World Cup Qualifiers (UEFA)
10:00 AM – Georgia vs Bulgaria
Channels: ESPN, Disney+
1:00 PM – North Macedonia vs Liechtenstein
Channels: ESPN, Disney+
1:00 PM – Lithuania vs Netherlands
Channels: Sportv
3:45 PM – Turkey vs Spain
Channels: ESPN, Disney+
3:45 PM – Germany vs Northern Ireland
Channels: Sportv
3:45 PM – Belgium vs Kazakhstan
Channels: Disney+
3:45 PM – Poland vs Finland
Channels: Disney+
3:45 PM – Luxembourg vs Slovakia
Channels: Disney+
2026 World Cup Qualifiers (CAF)
1:00 PM – Central African Republic vs Comoros
Channels: FIFA+
Brasileirão Série B
4:00 PM – Criciúma vs Chapecoense
Channels: Disney+
6:30 PM – América-MG vs Operário Ferroviário
Channels: Disney+
8:30 PM – Avaí vs Goiás
Channels: RedeTV, Youtube/@desimpedidos, ESPN, Disney+
NWSL
4:00 PM – Chicago Red Stars vs Orlando Pride
Channels: Youtube/@canalgoatbr, Xsports
6:00 PM – NJ/NY Gotham vs Angel City
Channels: Disney+
9:30 PM – San Diego Wave vs Houston Dash
Channels: ESPN 4, Disney+
Brasileirão Série C
4:30 PM – Floresta vs Caxias
Channels: SportyNet
7:00 PM – Brusque vs Náutico
Channels: SportyNet
Brasileirão Série D (QF-volta)
7:00 PM – América de Natal vs Santa Cruz
Channels: Youtube/c/MetrópolesTV
MLS
8:00 PM – Sporting KC vs Austin FC
Channels: Space, HBO MAX, AppleTV+
Note: All times are in AM/PM format (WEST). Check local listings for broadcast availability in your region.
