Endoavf Devices Market In The United States And Europe Set To Reach USD 118.3 Million By 2034, Driven By 3.3% Of CAGR Year-On-Year Growth

The EndoAVF devices in the United States and Europe is poised for notable growth, with sales estimated to reach USD 85.1 million in 2024, reflecting a year-on-year increase of 3.8%. Over the next decade, the market is projected to expand at a CAGR of 3.3%, culminating in a total valuation of USD 118.3 million by 2034. The United States and Europe EndoAVF (Endovascular Arteriovenous Fistula) Device Market is projected to grow from USD 85.1 million in 2024 to USD 118.3 million by 2034, demonstrating a steady Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 3.3% over the forecast period. The demand for endovascular AVF devices has been driven by the rising prevalence of end-stage renal disease (ESRD) and an increasing patient preference for minimally invasive procedures. The market is witnessing a shift towards endoAVF devices due to their reduced complication rates compared to surgical AVF options. This preference for less invasive techniques is enhancing patient outcomes and minimizing recovery times, furthering the adoption of these devices across key healthcare centers in the United States and Europe. Moreover, advancements in technology and improvements in device efficacy are propelling the market forward. Companies are focusing on expanding product capabilities, which include better catheter systems and delivery mechanisms, ensuring reliable and safe AVF creation for hemodialysis patients. As a result, endoAVF devices are poised to become a preferred choice among medical professionals treating renal patients. Despite the growth, certain challenges such as high device costs and a lack of skilled professionals in rural healthcare facilities may hinder market expansion. However, ongoing research, clinical trials, and initiatives for healthcare improvement in the US and Europe offer promising growth opportunities.



Countries Value CAGR United States 2.8% United Kingdom 4.1% Germany 4.2% France 3.7% Italy 3.5% Spain 4.0%

Key Takeaways from Market Study



The United States and Europe EndoAVF Device Market is set to grow at a CAGR of 3.3% from 2024 to 2034.

Rising ESRD prevalence and an aging population are primary factors driving demand.

Technological innovations in endoAVF devices are expected to improve procedure outcomes and patient satisfaction. High device cost and limited access to skilled healthcare professionals in some regions remain challenges.

"Advancements in endoAVF devices signify a pivotal shift in vascular access procedures, enhancing patient safety and recovery. With increased focus on minimally invasive methods and heightened healthcare investment, the US and European markets are primed for steady growth," Says Sabyasachi Ghosh (Associate Vice President at Future Market Insights, Inc.)









Drivers and Opportunities

The United States and Europe EndoAVF Device Market is primarily driven by increasing ESRD cases, which has spurred the need for reliable AVF devices to facilitate hemodialysis. Further, a growing emphasis on minimally invasive procedures has led to substantial investments in endoAVF device innovations. Technological advancements have improved device accuracy and reliability, presenting new avenues for market expansion. Increasing healthcare funding across the US and European nations, coupled with an aging population, also strengthens the market's growth trajectory.

Growth Drivers

: Increasing incidence of ESRD propels demand for reliable hemodialysis access devices.: Growing demand for minimally invasive AVF options encourages the adoption of endoAVF devices.: Innovations in catheter and imaging technologies improve procedure accuracy, reducing complication rates.: Increased healthcare expenditure and a higher prevalence of chronic conditions in the elderly fuel market growth.

Regional Analysis of United States and Europe EndoAVF Device Market



United States : Largest revenue share due to advanced healthcare infrastructure and rising ESRD rates.

Germany : Significant growth driven by a strong healthcare system and increasing adoption of minimally invasive solutions.

France : Market expansion supported by government initiatives to improve renal care. Italy : Growing elderly population and healthcare investments boost demand for endoAVF devices.

The United States and Europe EndoAVF Device Market is on a promising growth path, supported by advancements in endovascular technology and a growing patient preference for minimally invasive AVF solutions.

Competitive Landscape

Key players in the EndoAVF device market are actively investing in research and development to create innovative devices with improved functionalities. These manufacturers are also aiming to enhance their footprint in high-potential regions by establishing new facilities and pursuing mergers, acquisitions, and strategic partnerships.

Additionally, companies are benefiting from government initiatives, including grants aimed at supporting research efforts. A number of new products are currently being introduced and assessed in post-surveillance studies to confirm their safety and effectiveness.

Recent Developments in the United States and Europe Endovascular AVF Device Industry

In August 2023, Pathfinder Medical, a company based in the United Kingdom, secured a smart grant from Innovate UK, the national innovation agency. This USD 1.4 million funding will assist the company in its project to develop a minimally invasive endovascular arteriovenous fistula (EndoAVF) at the wrist specifically designed for dialysis patients.

In April 2021, Medtronic plc, an American medical device firm, inaugurated its largest research and development center in India, aimed at enhancing its research capabilities.

In the same month, BD, an American medical technology company, reported that the first patients were treated in the post-market surveillance study known as CONNECT-AV.

A Full Report Overview:

Key Companies Profiled

BD;Medtronic Plc

Industry Segmentation

By Product:



Single-catheter system Dual-catheter system

By Technology:



Thermal Resistance Radiofrequency Pulse

By End-user:



Hospitals

Ambulatory Surgical Centers Dialysis Centers



By Country:



United States

Germany

United Kingdom

France

Italy Spain

German Translation:

Der Markt für EndoAVF-Geräte (Endovaskuläre arteriovenöse Fistel) in den USA und Europa soll von 85,1 Millionen USD im Jahr 2024 auf 118,3 Millionen USD im Jahr 2034 wachsen und im Prognosezeitraum eine stetige durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3,3 % aufweisen . Die Nachfrage nach endovaskulären AVF-Geräten wird durch die steigende Prävalenz von Nierenversagen im Endstadium (ESRD) und eine zunehmende Präferenz der Patienten für minimalinvasive Verfahren angetrieben.

Der Markt erlebt einen Trend hin zu EndoAVF-Geräten, da diese im Vergleich zu chirurgischen AVF-Optionen weniger Komplikationen verursachen. Diese Vorliebe für weniger invasive Techniken verbessert die Behandlungsergebnisse der Patienten und verkürzt die Genesungszeiten, was die Einführung dieser Geräte in wichtigen Gesundheitszentren in den USA und Europa fördert.

Darüber hinaus treiben technologische Fortschritte und Verbesserungen der Gerätewirksamkeit den Markt voran. Die Unternehmen konzentrieren sich auf die Erweiterung der Produktkapazitäten, zu denen bessere Kathetersysteme und Verabreichungsmechanismen gehören , um eine zuverlässige und sichere AVF-Erzeugung für Hämodialysepatienten zu gewährleisten. Infolgedessen werden EndoAVF-Geräte voraussichtlich zur bevorzugten Wahl unter Medizinern werden, die Nierenpatienten behandeln.

Trotz des Wachstums könnten bestimmte Herausforderungen wie hohe Gerätekosten und ein Mangel an qualifiziertem Personal in ländlichen Gesundheitseinrichtungen die Marktexpansion behindern. Laufende Forschung, klinische Studien und Initiativen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung in den USA und Europa bieten jedoch vielversprechende Wachstumschancen.

Wichtige Erkenntnisse aus der Marktstudie



Der Markt für EndoAVF-Geräte in den USA und Europa wird von 2024 bis 2034 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,3 % wachsen.

Die steigende Prävalenz von Nierenversagen im Endstadium und die alternde Bevölkerung sind die Hauptfaktoren, die die Nachfrage antreiben.

Es wird erwartet, dass technologische Innovationen bei EndoAVF-Geräten die Behandlungsergebnisse und die Patientenzufriedenheit verbessern. Die hohen Gerätekosten und der eingeschränkte Zugang zu qualifiziertem medizinischem Fachpersonal bleiben in einigen Regionen Herausforderungen.

„Fortschritte bei EndoAVF-Geräten bedeuten einen grundlegenden Wandel bei Gefäßzugangsverfahren und verbessern die Patientensicherheit und Genesung. Mit einem verstärkten Fokus auf minimalinvasive Methoden und erhöhten Investitionen im Gesundheitswesen sind die Märkte in den USA und Europa auf stetiges Wachstum eingestellt“, sagtSabyasachi Ghosh (Associate Vice President bei Future Market Insights, Inc.).

Treiber und Chancen

Der Markt für EndoAVF-Geräte in den USA und Europa wird vor allem durch die steigende Zahl von ESRD-Fällen angetrieben, was den Bedarf an zuverlässigen AVF-Geräten zur Erleichterung der Hämodialyse erhöht hat. Darüber hinaus hat die zunehmende Betonung minimalinvasiver Verfahren zu erheblichen Investitionen in Innovationen bei EndoAVF-Geräten geführt. Technologische Fortschritte haben die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Geräte verbessert und neue Möglichkeiten zur Markterweiterung eröffnet. Die zunehmende Finanzierung des Gesundheitswesens in den USA und den europäischen Ländern sowie die alternde Bevölkerung stärken ebenfalls die Wachstumskurve des Marktes.

Einblicke in Komponenten

Der Markt für EndoAVF-Geräte ist nach Komponenten segmentiert, darunter Katheter, Verabreichungssysteme, Bildgebungstechnologie und Verschlusssysteme. Katheter und Verabreichungssysteme machen einen erheblichen Anteil aus, wobei technologische Verbesserungen die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit verbessern. Bildgebungstechnologien, vor allem ultraschallgesteuerte Geräte, verzeichnen ein schnelles Wachstum, da sie die genaue AVF-Erstellung erleichtern und so Komplikationen für Patienten reduzieren können.

Die wichtigsten Marktfaktoren für Wachstum, Trends und Chancen

Das Wachstum des EndoAVF-Gerätemarkts in den USA und Europa ist auf die steigende Zahl von Patienten zurückzuführen, die AVF-Verfahren benötigen, sowie auf Fortschritte in der endovaskulären Technologie. Der wachsende Trend zu minimalinvasiven chirurgischen Lösungen und eine verbesserte Gesundheitsinfrastruktur in den USA und Europa haben die Nachfrage weiter angekurbelt. Chancen ergeben sich durch die Entwicklung kostengünstiger Lösungen, Partnerschaften zwischen Medizingeräteherstellern und Gesundheitsdienstleistern sowie die Ausweitung klinischer Studien zur Validierung der Gerätewirksamkeit.

Wachstumstreiber

Steigende Fälle von Nierenversagen im Endstadium : Die zunehmende Inzidenz von Nierenversagen im Endstadium treibt die Nachfrage nach zuverlässigen Hämodialyse-Zugangsgeräten voran.Patientenpräferenz für minimalinvasive Verfahren : Die wachsende Nachfrage nach minimalinvasiven AVF-Optionen fördert die Einführung von EndoAVF-Geräten.Technologischer Fortschritt : Innovationen bei Katheter- und Bildgebungstechnologien verbessern die Genauigkeit der Verfahren und senken die Komplikationsrate.Finanzierung des Gesundheitswesens und alternde Bevölkerung : Höhere Gesundheitsausgaben und eine höhere Prävalenz chronischer Erkrankungen bei älteren Menschen treiben das Marktwachstum an.

Regionale Analyse des EndoAVF-Gerätemarktes in den USA und Europa



Vereinigte Staaten : Größter Umsatzanteil aufgrund fortschrittlicher Gesundheitsinfrastruktur und steigender ESRD-Raten.

Deutschland : Signifikantes Wachstum dank eines starken Gesundheitssystems und der zunehmenden Nutzung minimalinvasiver Lösungen.

Frankreich : Marktexpansion wird durch staatliche Initiativen zur Verbesserung der Nierenversorgung unterstützt. Italien : Die wachsende ältere Bevölkerung und Investitionen im Gesundheitswesen steigern die Nachfrage nach EndoAVF-Geräten.

Der Markt für EndoAVF-Geräte in den USA und Europa befindet sich auf einem vielversprechenden Wachstumspfad, unterstützt durch Fortschritte in der endovaskulären Technologie und eine wachsende Patientenpräferenz für minimalinvasive AVF-Lösungen.

Wettbewerbsumfeld

Wichtige Akteure auf dem EndoAVF-Gerätemarkt investieren aktiv in Forschung und Entwicklung, um innovative Geräte mit verbesserten Funktionen zu entwickeln. Diese Hersteller zielen auch darauf ab, ihre Präsenz in Regionen mit hohem Potenzial durch die Gründung neuer Niederlassungen und durch Fusionen, Übernahmen und strategische Partnerschaften zu stärken.

Darüber hinaus profitieren Unternehmen von staatlichen Initiativen, darunter Zuschüsse zur Unterstützung von Forschungsbemühungen. Derzeit werden zahlreiche neue Produkte eingeführt und in Post-Surveillance-Studien auf ihre Sicherheit und Wirksamkeit geprüft.

Aktuelle Entwicklungen in der US-amerikanischen und europäischen Branche für endovaskuläre AVF-Geräte

Im August 2023 sicherte sich Pathfinder Medical, ein Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, einen Smart Grant von Innovate UK, der nationalen Innovationsagentur. Diese Förderung in Höhe von 1,4 Millionen US-Dollar wird das Unternehmen bei seinem Projekt zur Entwicklung einer minimalinvasiven endovaskulären arteriovenösen Fistel (EndoAVF) am Handgelenk unterstützen, die speziell für Dialysepatienten entwickelt wurde.

Im April 2021 eröffnete Medtronic plc, ein amerikanisches Medizintechnikunternehmen, sein größtes Forschungs- und Entwicklungszentrum in Indien, um seine Forschungskapazitäten zu erweitern.

Im selben Monat berichtete das amerikanische Medizintechnikunternehmen BD, dass im Rahmen der als CONNECT-AV bekannten Post-Market-Surveillance-Studie die ersten Patienten behandelt worden seien.

Profil der wichtigsten Unternehmen

BD;Medtronic Plc

Author

Sabyasachi Ghosh (Associate Vice President at Future Market Insights, Inc.) holds over 12 years of experience in the Healthcare, Medical Devices, and Pharmaceutical industries. His curious and analytical nature helped him shape his career as a researcher.

Identifying key challenges faced by clients and devising robust, hypothesis-based solutions to empower them with strategic decision-making capabilities come naturally to him. His primary expertise lies in areas such as Market Entry and Expansion Strategy, Feasibility Studies, Competitive Intelligence, and Strategic Transformation.

Holding a degree in Microbiology, Sabyasachi has authored numerous publications and has been cited in journals, including The Journal of mHealth, ITN Online, and Spinal Surgery News.

