Près De La Moitié Des Propriétaires D'animaux Utilisent Internet Pour Des Conseils De Soins, Selon Une Étude TGM

À l'ère numérique, les recherches en ligne sont la principale source de conseils pour les soins aux animaux, surtout en APAC.

- Greg Laski, PDG de TGM ResearchSINGAPORE, September 4, 2024 /EINPresswire / -- TGM Research , une société d'études de marché mondiale, innovante et axée sur la technologie, spécialisée dans la collecte de données mondiales en ligne et la technologie d'enquête innovante, a officiellement publié les idées révolutionnaires de son dernier TGM Global Pet Care Report 2024 . Couvrant 34 pays, cette étude plonge dans l'univers changeant des soins aux animaux de compagnie, mettant en lumière les principaux changements dans les préférences des propriétaires d'animaux et le marché dans son ensemble.Le marché mondial des soins aux animaux de compagnie est en plein essor, sous l'effet d'une tendance forte : les animaux de compagnie sont désormais considérés comme des membres de la famille à part entière. Cette montée en puissance du secteur reflète un changement profond dans la manière dont les propriétaires d'animaux de compagnie considèrent et soignent leurs animaux, en mettant de plus en plus l'accent sur les produits de qualité, les services de santé et le bien-être émotionnel. Alors que les animaux de compagnie occupent une place centrale dans les foyers du monde entier, les soins qui leur sont prodigués deviennent une priorité, ce qui favorise les innovations et l'expansion du marché à un rythme remarquable.Greg Laski, PDG de TGM Research, a commenté la publication : (( L'enquête TGM Global Pet Care Survey 2024 met en lumière le lien puissant entre les animaux de compagnie et leurs propriétaires, en soulignant les tendances clés qui façonnent l'avenir des soins aux animaux de compagnie. Nos conclusions mettent en lumière les évolutions du marché et offrent aux entreprises une feuille de route pour s'adapter à l'évolution des besoins et des valeurs des propriétaires d'animaux de compagnie. Nous sommes là pour donner aux entreprises du secteur des animaux de compagnie les informations dont elles ont besoin pour établir un véritable lien avec leurs clients. ))Principales conclusions de l'enquête mondiale de TGM sur les soins aux animaux de compagnie 2024:.Les animaux de compagnie sont des membres de la famille : l'enquête révèle que plus de la moitié des personnes interrogées dans le monde considèrent leur animal de compagnie comme un membre de la famille qu'elles chérissent, et que nombre d'entre elles le considèrent comme un enfant, en particulier dans la région APAC. Ce lien émotionnel fort souligne le rôle important que jouent les animaux de compagnie dans l'enrichissement de la vie de leurs propriétaires..Internet devient un guide de confiance : si les vétérinaires restent la principale source de conseils en matière de soins aux animaux de compagnie dans le monde, les recherches en ligne sont de plus en plus populaires cette année. La facilité d'accès à l'information et la possibilité de trouver rapidement des réponses incitent de plus en plus de propriétaires d'animaux de compagnie à se tourner vers Internet pour obtenir des conseils fiables..Les allergies cutanées suscitent de plus en plus d'inquiétudes : les propriétaires d'animaux de compagnie du monde entier ont exprimé des préoccupations croissantes concernant les conditions médicales de leurs animaux, les allergies cutanées étant les plus répandues. Ce problème est particulièrement important dans la région APAC, où il se classe au premier rang des préoccupations..Le toilettage professionnel gagne en popularité : au cours des 12 derniers mois, les soins vétérinaires ont été le service pour animaux de compagnie le plus utilisé dans le monde. Cependant, le toilettage professionnel devient rapidement une tendance clé, se classant désormais au deuxième rang des services les plus utilisés, grâce à une sensibilisation croissante à l'hygiène et à l'esthétique des animaux de compagnie..Les jouets en tête de liste : globalement, les jouets sont l'article le plus fréquemment acheté pour les animaux de compagnie, avec plus de la moitié des propriétaires d'animaux qui en achètent régulièrement, ce qui témoigne d'un engagement fort en faveur du bonheur et de l'engagement des animaux de compagnie par le biais du jeu..Les achats en ligne se développent : si les supermarchés restent populaires dans le monde entier, les achats en ligne gagnent du terrain, en particulier en Europe. La commodité, le choix plus large et les prix compétitifs offerts par les plateformes en ligne en font le choix privilégié de nombreux propriétaires d'animaux de compagnie..Les conseils du vétérinaire déterminent les achats : outre le prix, les recommandations des vétérinaires sont le facteur le plus influent dans le choix de l'endroit où acheter des articles pour animaux de compagnie, en particulier en Europe..Se concentrer sur des solutions sur mesure : si la qualité et le prix restent des priorités pour les propriétaires d'animaux de compagnie dans le monde entier, il existe une demande croissante d'aliments pour animaux de compagnie qui répondent à des problèmes de santé ou à des besoins diététiques spécifiques. Les propriétaires d'animaux de compagnie sont de plus en plus nombreux à rechercher des solutions sur mesure pour assurer le bien-être de leur animal..Une forte adhésion à la marque de la part des propriétaires d'animaux de compagnie : plus de 80 % des propriétaires d'animaux de compagnie interrogés ont indiqué qu'ils étaient susceptibles de recommander la principale marque d'aliments pour animaux de compagnie à leurs amis et à leur famille, ce qui témoigne non seulement d'une certaine loyauté, mais aussi d'un puissant soutien que les marques peuvent exploiter pour étendre leur portée..Marques d'aliments pour animaux de compagnie de confiance : l'enquête identifie plusieurs marques d'aliments pour animaux de compagnie réputées pour leur qualité et leur transparence. Au niveau mondial, Pedigree est l'une des marques les plus reconnues par les propriétaires d'animaux de compagnie.Pour approfondir les tendances et les performances des marques par région ou par pays, consultez notre page TGM Global Pet Care Survey 2024 ou contactez-nous à l'adresse ... .

