المكسيك تستقبل المونديال بأكبر موجة بشرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٨ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

مكسيكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬المكسيك‭ ‬للمباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬احتشد‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬الرئيس‭ ‬للعاصمة‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتحطيم‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لأكبر‭ ‬موجة‭ ‬بشرية‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬

واشتهرت‭ ‬‮«‬الموجة‮»‬‭ ‬المعروفة‭ ‬بـ‭(‬ La ‭ ‬ ola ‭) ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المكسيكية‭ ‬خلال‭ ‬مونديال‭ ‬1986‭ ‬لتشجيع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬ظاهرة‭ ‬عالمية‭. ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الوقوف‭ ‬مع‭ ‬رفع‭ ‬الأذرع،‭ ‬ثم‭ ‬الجلوس‭ ‬عندما‭ ‬يحذو‭ ‬الآخرون‭ ‬حذوهم،‭ ‬محاكاة‭ ‬لموجة‭ ‬استمدت‭ ‬منها‭ ‬اسمها‭. ‬

تجمّع‭ ‬السكان‭ ‬المحليون‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬السبت،‭ ‬مرتدين‭ ‬قمصان‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬ورافعين‭ ‬الأعلام،‭ ‬وهم‭ ‬يرقصون‭ ‬على‭ ‬أنغام‭ ‬الموسيقى‭ ‬الصاخبة‭ ‬ويحرّكون‭ ‬أذرعهم‭ ‬وأرجلهم‭. ‬

وقفت‭ ‬سالي‭ ‬أفيليس‭ ‬في‭ ‬الصف‭ ‬الأمامي‭ ‬من‭ ‬حشد‭ ‬امتدّ‭ ‬كيلومترين‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬شارع‭ ‬باسيو‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬ريفورما‭ ‬الشهير،‭ ‬وهو‭ ‬شارع‭ ‬واسع‭ ‬يمرّ‭ ‬بقلب‭ ‬مكسيكو‭ ‬سيتي،‭ ‬وأعربت‭ ‬عن‭ ‬ثقتها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬جديد‭. ‬

وقالت‭ ‬صانعة‭ ‬المحتوى‭ ‬البالغة‭ ‬31‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬أقول‭ ‬إننا‭ ‬سنحطمه‭. ‬نحن‭ ‬كثر‭ ‬بالفعل،‭ ‬ويمكننا‭ ‬فعلها‭!‬‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬سنفعلها‭ ‬لأننا‭ ‬لطالما‭ ‬فعلناها،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ملعب‮»‬‭.‬

وانضمت‭ ‬إلى‭ ‬الحشد‭ ‬نساء‭ ‬يرتدين‭ ‬أثوابا‭ ‬فاخرة‭ ‬وأقنعة‭ ‬هياكل‭ ‬عظمية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬‮«‬كاتريناس‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬شخصيات‭ ‬أيقونية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بعيد‭ ‬الموتى‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬

عزف‭ ‬أعضاء‭ ‬فرقة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬سونورا‭ ‬سانتانيرا‮»‬‭ ‬أنغاما‭ ‬استوائية،‭ ‬بينما‭ ‬قاد‭ ‬مُقدّم‭ ‬الحفل‭ ‬الحركة‭ ‬الجماعية‭ ‬وصاح‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬انتباه‭! ‬نركع،‭ ‬ننحني،‭ ‬ثم‭ ‬نقفز‭ ‬بأقصى‭ ‬سرعة‭. ‬ارفعوا‭ ‬أيديكم‭ ‬عاليا‭!‬‮»‬‭.‬

وبإشارة،‭ ‬وقف‭ ‬الصف‭ ‬الأمامي‭ ‬رافعا‭ ‬أذرعه‭ ‬ثم‭ ‬ركع،‭ ‬بينما‭ ‬كرر‭ ‬من‭ ‬خلفه‭ ‬الحركة‭ ‬تباعا‭ ‬حتى‭ ‬تمايل‭ ‬الحشد‭ ‬بأكمله‭ ‬كأمواج‭ ‬المحيط‭.‬

قالت‭ ‬غلوريا‭ ‬فراغوسو‭ (‬55‭ ‬عاما‭) ‬وهي‭ ‬ترتدي‭ ‬غطاء‭ ‬رأس‭ ‬تقليديا‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أستطع‭ ‬تفويت‭ ‬فرصة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرائع،‭ ‬ولإظهار‭ ‬للعالم‭ ‬حقيقة‭ ‬المكسيك‭: ‬الأجواء،‭ ‬والمحبة،‭ ‬والوحدة،‭ ‬والسلام‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬أن‭ ‬المكسيك‭ ‬‮«‬على‭ ‬أتم‭ ‬الاستعداد‮»‬‭ ‬لاستقبال‭ ‬الجماهير‭ ‬القادمة‭ ‬لحضور‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كندا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭.‬