دوي يهزم شقيقه ! .. ساحل يتغلب على فرنسا
خبرني - حقق المنتخب الإيفواري فوزًا معنويًا مهمًا على مضيفه الفرنسي (2-1)، في المباراة الودية التي أقيمت الخميس، على ملعب لا بوجوار في نانت، ضمن التحضيرات النهائية لكأس العالم 2026.
وسجل هدفي كوت ديفوار كل من جيلا دوي، في الدقيقة 53، وأماد ديالو، في الدقيقة 84، بعدما تقدم ريان شرقي لمنتخب فرنسا في الدقيقة 45.على خطى أسطورتي تونس والجزائر.. نجم كوت ديفوار "الفرنسي" يطعن فرنسا
وشهد اللقاء رقماً تاريخياً؛ حيث أصبح جيلا دوي خامس لاعب من مواليد فرنسا، ينجح في التسجيل في مرمى "الديوك"، ملتحقاً بقائمة تضم كلاً من جاك فاتون (سويسرا)، وجمال بلماضي (الجزائر)، ونيكولاس بيبي (كوت ديفوار)، ووهبي الخزري (تونس)، بحسب شبكة "Stats Foot" الفرنسية.
يُذكر أن جيلا دوي هو شقيق لاعب منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، ديزيري دوي.
وستلعب فرنسا مع منتخب إفريقي آخر في دور مجموعات المونديال، وهو السنغال، بينما ستلاقي كوت ديفوار منافسًا أوروبيًا يتمثل في ألمانيا.
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