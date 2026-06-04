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دوي يهزم شقيقه ! .. ساحل يتغلب على فرنسا

دوي يهزم شقيقه ! .. ساحل يتغلب على فرنسا

2026-06-04 08:03:52
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - حقق المنتخب الإيفواري فوزًا معنويًا مهمًا على مضيفه الفرنسي (2-1)، في المباراة الودية التي أقيمت الخميس، على ملعب لا بوجوار في نانت، ضمن التحضيرات النهائية لكأس العالم 2026.

وسجل هدفي كوت ديفوار كل من جيلا دوي، في الدقيقة 53، وأماد ديالو، في الدقيقة 84، بعدما تقدم ريان شرقي لمنتخب فرنسا في الدقيقة 45.

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وشهد اللقاء رقماً تاريخياً؛ حيث أصبح جيلا دوي خامس لاعب من مواليد فرنسا، ينجح في التسجيل في مرمى "الديوك"، ملتحقاً بقائمة تضم كلاً من جاك فاتون (سويسرا)، وجمال بلماضي (الجزائر)، ونيكولاس بيبي (كوت ديفوار)، ووهبي الخزري (تونس)، بحسب شبكة "Stats Foot" الفرنسية.

يُذكر أن جيلا دوي هو شقيق لاعب منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، ديزيري دوي.

وستلعب فرنسا مع منتخب إفريقي آخر في دور مجموعات المونديال، وهو السنغال، بينما ستلاقي كوت ديفوار منافسًا أوروبيًا يتمثل في ألمانيا.

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