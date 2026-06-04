عقوبات أمريكية جديدة على الرئيس الكوبي وأفراد من عائلة كاسترو

خبرني - فرضت الولايات المتحدة -أمس الخميس- عقوبات جديدة على الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إلى جانب شخصيات من عائلة الزعيم السابق راؤول كاسترو، في خطوة ضمن تصعيد واشنطن ضغوطها على الحكومة الشيوعية في هافانا.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت ميغيل دياز كانيل (66 عاما) وأربعة أشخاص آخرين بينهم زوجته وابنها، وخمسة كيانات بينها وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية.

كما شملت العقوبات أليخاندرو كاسترو إسبين الابن الوحيد لراؤول كاسترو، والذي شغل سابقا منصب مستشار في لجنة الدفاع والأمن القومي الكوبية، وكان حاضرا خلال لقاء راؤول كاسترو بالرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في هافانا عام 2016. وشملت الإجراءات أيضا أحد أحفاد راؤول كاسترو.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن وجهت الولايات المتحدة تهما جنائية -في مايو/أيار الماضي- إلى راؤول كاسترو بالقتل، على خلفية مزاعم تتعلق بدوره في حادثة حصلت عام 1996، عندما أسقطت مقاتلات كوبية طائرات كانت تشغلها مجموعة من المنفيين الكوبيين.

كما تأتي بعد أشهر من تشديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إجراءاتها ضد كوبا، بما في ذلك قيود سابقة على تأشيرات دياز كانيل ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وعقوبات فُرضت الشهر الماضي على 11 مسؤولا كوبيا، بينهم وزير الاتصالات وعدد من القادة العسكريين وجهاز الاستخبارات الرئيسي في البلاد.

كما سبق أن استهدفت واشنطن مجموعة إدارة الأعمال "غايسا"، وهي تكتل اقتصادي تديره القوات المسلحة الثورية الكوبية، في إطار مساعٍ أمريكية للضغط على المؤسسات المرتبطة بالجيش الكوبي.

تعامل قريب مع ملف كوبا

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للصحفيين -أمس الخميس- إن الولايات المتحدة تريد أن تكون كوبا "بلدا يدار بشكل جيد"، في وقت يواصل فيه الحديث عن تغيير سياسي في البلاد، بعد تعهده سابقا بتنفيذ ما وصفه بـ"استحواذ ودي" على كوبا، إذا لم تفتح قيادتها الاقتصاد أمام الاستثمارات الأمريكية وتطرد خصوم واشنطن.

وأضاف ترمب قائلا "لدينا خطط جيدة جدا لكوبا، ويجب التخلص من النظام الحاكم فهو نظام قاسٍ وسيئ للغاية، سنهتم بملف كوبا ونتعامل معه، والشعب الكوبي يريد وجودنا ومساعدتنا بشدة"، وفق وصفه.

واعتبر أن كوبا "انهارت إلى حد ما" لكنه أردف أنه سيتعامل مع ملفها قريبا، قائلا "أريد أن أتعامل مع ملف واحد في كل مرة، وسنهتم أولا بالملف الإيراني وبعد ذلك سنتعامل مع ملف كوبا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن تفضيل ترمب هو التوصل إلى اتفاق مع القيادة الاشتراكية في كوبا، لكنه عبّر عن شكوكه في إمكانية الوصول إلى حل دبلوماسي مع الحكومة الحالية.

وتفرض الولايات المتحدة حظرا اقتصاديا على كوبا منذ عقود، إلا أن إدارة ترمب صعّدت ضغوطها على هافانا في الأشهر الأخيرة، خصوصا بعد إطاحة هذه الإدارة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير/كانون الثاني الماضي، وفرض حصار فعلي على إمدادات الطاقة إلى كوبا، وهو ما فاقم أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء ونقص الغذاء، وزاد من هشاشة الاقتصاد الكوبي.