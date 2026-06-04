الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية تفتتح المنصة التوعوية لأمراض القولون والمستقيم بمجمع مراسي غاليريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتهدف‭ ‬المنصة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬بأمراض‭ ‬القولون‭ ‬والمستقيم،‭ ‬وتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬الوقاية‭ ‬والكشف‭ ‬المبكر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تصحيح‭ ‬المفاهيم‭ ‬غير‭ ‬الدقيقة،‭ ‬وتقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬الطبية‭ ‬المباشرة‭ ‬للجمهور‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬والاستشاريين‭ ‬المتخصصين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬عذبي‭ ‬الجلاهمة‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬التوعوية‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬العامة،‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬المبادرات‭ ‬التوعوية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬وجودهم،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬وتشجيع‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬سرطان‭ ‬القولون‭ ‬والمستقيم‭ ‬يمثل‭ ‬أحد‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬لتحسين‭ ‬فرص‭ ‬العلاج‭ ‬ورفع‭ ‬معدلات‭ ‬التعافي،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬تواصل‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬صحية‭ ‬متكاملة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دعم‭ ‬البرامج‭ ‬الوقائية‭ ‬والتوعوية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬صحة‭ ‬المجتمع‭ ‬وجودة‭ ‬الحياة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬إسراء‭ ‬سامي‭ ‬سلمان‭ ‬رئيس‭ ‬الرابطة‭ ‬البحرينية‭ ‬لجراحة‭ ‬وأمراض‭ ‬القولون‭ ‬والمستقيم،‭ ‬أن‭ ‬المنصة‭ ‬التوعوية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬المباشر‭ ‬للجمهور،‭ ‬والإجابة‭ ‬عن‭ ‬تساؤلاتهم،‭ ‬وتقديم‭ ‬معلومات‭ ‬طبية‭ ‬مبسطة‭ ‬وموثوقة‭ ‬حول‭ ‬أمراض‭ ‬القولون‭ ‬والمستقيم،‭ ‬وأعراضها،‭ ‬وعوامل‭ ‬الخطورة،‭ ‬وسبل‭ ‬الوقاية‭ ‬منها‭.‬

ودعت‭ ‬الدكتورة‭ ‬إسراء‭ ‬سامي‭ ‬سلمان‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬المنصة‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬الفعالية،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الاستشارات‭ ‬الطبية‭ ‬والتوعية‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬الوقاية‭ ‬والوعي‭ ‬يشكلان‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬للوقاية‭ ‬وتحسين‭ ‬فرص‭ ‬التدخل‭ ‬العلاجي‭ ‬المبكر‭.‬

وتتضمن‭ ‬المنصة‭ ‬التوعوية‭ ‬استعراض‭ ‬أحدث‭ ‬إحصائيات‭ ‬ونتائج‭ ‬حملة‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬لسرطان‭ ‬القولون‭ ‬والمستقيم‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي،‭ ‬ويدعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬أكثر‭ ‬وعياً‭ ‬واهتماماً‭ ‬بصحته‭.‬

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