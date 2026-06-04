الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية تفتتح المنصة التوعوية لأمراض القولون والمستقيم بمجمع مراسي غاليريا

الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية تفتتح المنصة التوعوية لأمراض القولون والمستقيم بمجمع مراسي غاليريا
وتهدف المنصة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأمراض القولون والمستقيم، وتأكيد أهمية الوقاية والكشف المبكر، إلى جانب تصحيح المفاهيم غير الدقيقة، وتقديم الاستشارات الطبية المباشرة للجمهور من قبل نخبة من الأطباء والاستشاريين المتخصصين.
وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة أن تنظيم هذه المنصة التوعوية يأتي في إطار حرص المستشفيات الحكومية على تعزيز الصحة العامة، وتوسيع نطاق المبادرات التوعوية التي تستهدف أفراد المجتمع في مواقع وجودهم، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي وتشجيع الكشف المبكر.
وأضافت أن الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم يمثل أحد الركائز الأساسية لتحسين فرص العلاج ورفع معدلات التعافي، مشيرةً إلى أن المستشفيات الحكومية تواصل جهودها في تقديم خدمات صحية متكاملة، إلى جانب دعم البرامج الوقائية والتوعوية بما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وجودة الحياة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة إسراء سامي سلمان رئيس الرابطة البحرينية لجراحة وأمراض القولون والمستقيم، أن المنصة التوعوية تهدف إلى الوصول المباشر للجمهور، والإجابة عن تساؤلاتهم، وتقديم معلومات طبية مبسطة وموثوقة حول أمراض القولون والمستقيم، وأعراضها، وعوامل الخطورة، وسبل الوقاية منها.
ودعت الدكتورة إسراء سامي سلمان أفراد المجتمع إلى زيارة المنصة خلال أيام الفعالية، والاستفادة من الاستشارات الطبية والتوعية الصحية المقدمة، مؤكدةً أن الوقاية والوعي يشكلان ركيزة أساسية للوقاية وتحسين فرص التدخل العلاجي المبكر.
وتتضمن المنصة التوعوية استعراض أحدث إحصائيات ونتائج حملة الكشف المبكر لسرطان القولون والمستقيم التي قامت بها المستشفيات الحكومية، بما يعزز الوعي المجتمعي، ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر وعياً واهتماماً بصحته.كلمات دالة
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