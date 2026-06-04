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مجلس البحرين لتسوية المنازعات الدولية يستضيف جلسة "رؤية دولية للعدالة التجارية"

مجلس البحرين لتسوية المنازعات الدولية يستضيف جلسة "رؤية دولية للعدالة التجارية"

2026-06-04 08:02:28
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استضاف‭ ‬مجلس‭ ‬البحرين‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬الدولية‭ ‬جلسة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬رؤية‭ ‬دولية‭ ‬للعدالة‭ ‬التجارية‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬لندن‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬2026،‭ ‬التي‭ ‬عُقدت‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬بمعهد‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للعدالة،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬المحكمة‭ ‬التجارية‭ ‬الدولية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وغرفة‭ ‬البحرين‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭.‬

وأدارت‭ ‬الجلسة‭ ‬البروفيسور‭ ‬ماريكا‭ ‬باتراني‭ ‬بولسون‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬البحرين‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬الدولية،‭ ‬وشارك‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السير‭ ‬كريستوفر‭ ‬غرينوود‭ ‬القاضي‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬التجارية‭ ‬الدولية‭ ‬بالبحرين‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات،‭ ‬وكيفن‭ ‬ناش‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمحكمة‭ ‬لندن‭ ‬للتحكيم‭ ‬الدولي،‭ ‬ورضا‭ ‬محتشمي‭ ‬المستشار‭ ‬الملكي‭ ‬والشريك‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬ثري‭ ‬كراونز‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭. ‬

وتناولت‭ ‬الجلسة‭ ‬الابتكارات‭ ‬الإجرائية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬المحكمة‭ ‬التجارية‭ ‬الدولية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬المقارنة‭ ‬بين‭ ‬التحكيم‭ ‬والمحاكم‭ ‬التجارية،‭ ‬والدور‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤديه‭ ‬‮«‬مبادئ‭ ‬حوار‮»‬‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬الدولية‭.‬

وجمعت‭ ‬الفعالية،‭ ‬التي‭ ‬عُقدت‭ ‬ضمن‭ ‬أسبوع‭ ‬لندن‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬2026،‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الممارسين‭ ‬القانونيين‭ ‬والمتخصصين‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات،‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع‭ ‬يستقطب‭ ‬آلاف‭ ‬المحامين‭ ‬إلى‭ ‬لندن‭ ‬ويعد‭ ‬منصة‭ ‬رئيسية‭ ‬لمناقشة‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العدالة‭ ‬التجارية‭ ‬وتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬الدولية‭.‬

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