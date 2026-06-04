مجلس البحرين لتسوية المنازعات الدولية يستضيف جلسة "رؤية دولية للعدالة التجارية"

مجلس البحرين لتسوية المنازعات الدولية يستضيف جلسة "رؤية دولية للعدالة التجارية"
وأدارت الجلسة البروفيسور ماريكا باتراني بولسون الأمين العام لمجلس البحرين لتسوية المنازعات الدولية، وشارك فيها كل من السير كريستوفر غرينوود القاضي في المحكمة التجارية الدولية بالبحرين عضو مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وكيفن ناش المدير العام لمحكمة لندن للتحكيم الدولي، ورضا محتشمي المستشار الملكي والشريك في مكتب ثري كراونز عضو مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات.
وتناولت الجلسة الابتكارات الإجرائية التي تقدمها المحكمة التجارية الدولية بمملكة البحرين، إلى جانب مناقشة المقارنة بين التحكيم والمحاكم التجارية، والدور الذي يمكن أن تؤديه «مبادئ حوار» في تشكيل مستقبل تسوية المنازعات الدولية.
وجمعت الفعالية، التي عُقدت ضمن أسبوع لندن لتسوية المنازعات 2026، عددًا من الممارسين القانونيين والمتخصصين في تسوية المنازعات، خلال أسبوع يستقطب آلاف المحامين إلى لندن ويعد منصة رئيسية لمناقشة التطورات في مجال العدالة التجارية وتسوية المنازعات الدولية.كلمات دالة
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