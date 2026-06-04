وزيرة الإسكان تشهد بدء أعمال صب القواعد لمشروع إنشاء 69 وحدة سكنية جديدة بمدينة سلمان

وزيرة الإسكان تشهد بدء أعمال صب القواعد لمشروع إنشاء 69 وحدة سكنية جديدة بمدينة سلمان
وبهذه المناسبة، أكدت الوزيرة الرميحي أن توالي طرح وتنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يعكس تسارع مسار البرنامج باعتباره أحد المسارات الرئيسية في إطار الخطة التنفيذية لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية، مشيرةً إلى أن البرنامج يحظى بأولوية الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويواصل البرنامج تحقيق مستهدفاته من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستثمار قدراته وخبراته في تطوير المشاريع السكنية وتقديم خيارات نوعية للمواطنين.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج حقق نتائج إيجابية من خلال عدد من المشاريع التي تم طرحها وتنفيذها، ومن بينها مشروع «سهيل» بمنطقة اللوزي، ومشروع «حي النسيم» بمدينة سلمان، ومشروع «الوادي» بمنطقة البحير، ومشروع «دانات هورة سند»، التي شهدت إقبالًا من المواطنين، بما يعكس فاعلية البرنامج في توفير خيارات سكنية تلبي تطلعات المستفيدين.
وأوضحت أن البدء في أعمال صب القواعد للمشروع الجديد يأتي وفق الجدول الزمني المعتمد منذ توقيع اتفاقية الشراكة، مؤكدة أن المشروع يمثل امتدادًا للتعاون القائم بين الوزارة وشركة بوابة دلمون العقارية، بعد تنفيذ مشروع «حي النسيم» بمدينة سلمان الذي تضمن إنشاء 131 وحدة سكنية وتم طرحه للمستفيدين من برامج التمويل الإسكاني.
من جانبه، أعرب عبدالله علي الرئيس التنفيذي لشركة بوابة دلمون العقارية عن اعتزاز الشركة بمواصلة التعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من خلال هذا المشروع، مؤكدًا أن الشراكة مع الوزارة تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع السكنية.
وأوضح أن المشروع الجديد يشكل المرحلة الثانية من التعاون المشترك بين الجانبين بعد تنفيذ مشروع «حي النسيم» بمدينة سلمان.كلمات دالة
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