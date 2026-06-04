وزيرة الإسكان تشهد بدء أعمال صب القواعد لمشروع إنشاء 69 وحدة سكنية جديدة بمدينة سلمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكدت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الرميحي‭ ‬أن‭ ‬توالي‭ ‬طرح‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬برنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬يعكس‭ ‬تسارع‭ ‬مسار‭ ‬البرنامج‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬المسارات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الخطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬لتوفير‭ ‬50‭,‬000‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يحظى‭ ‬بأولوية‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ويواصل‭ ‬البرنامج‭ ‬تحقيق‭ ‬مستهدفاته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬واستثمار‭ ‬قدراته‭ ‬وخبراته‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬السكنية‭ ‬وتقديم‭ ‬خيارات‭ ‬نوعية‭ ‬للمواطنين‭.‬

وأشارت‭ ‬الوزيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬حقق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬طرحها‭ ‬وتنفيذها،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬سهيل‮»‬‭ ‬بمنطقة‭ ‬اللوزي،‭ ‬ومشروع‭ ‬‮«‬حي‭ ‬النسيم‮»‬‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان،‭ ‬ومشروع‭ ‬‮«‬الوادي‮»‬‭ ‬بمنطقة‭ ‬البحير،‭ ‬ومشروع‭ ‬‮«‬دانات‭ ‬هورة‭ ‬سند‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬إقبالًا‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬فاعلية‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬خيارات‭ ‬سكنية‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬المستفيدين‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬صب‭ ‬القواعد‭ ‬للمشروع‭ ‬الجديد‭ ‬يأتي‭ ‬وفق‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭ ‬المعتمد‭ ‬منذ‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬الشراكة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يمثل‭ ‬امتدادًا‭ ‬للتعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬الوزارة‭ ‬وشركة‭ ‬بوابة‭ ‬دلمون‭ ‬العقارية،‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬حي‭ ‬النسيم‮»‬‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان‭ ‬الذي‭ ‬تضمن‭ ‬إنشاء‭ ‬131‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬وتم‭ ‬طرحه‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬التمويل‭ ‬الإسكاني‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بوابة‭ ‬دلمون‭ ‬العقارية‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬الشركة‭ ‬بمواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬المشروع،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬تمثل‭ ‬نموذجًا‭ ‬عمليًا‭ ‬للتكامل‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬السكنية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬الجديد‭ ‬يشكل‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬حي‭ ‬النسيم‮»‬‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان‭.‬

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