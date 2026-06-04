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وزيرة الإسكان تشهد بدء أعمال صب القواعد لمشروع إنشاء 69 وحدة سكنية جديدة بمدينة سلمان

وزيرة الإسكان تشهد بدء أعمال صب القواعد لمشروع إنشاء 69 وحدة سكنية جديدة بمدينة سلمان

2026-06-04 08:02:28
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهدت‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بدء‭ ‬أعمال‭ ‬صب‭ ‬القواعد‭ ‬لمشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬69‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬جديدة‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان،‭ ‬الذي‭ ‬يندرج‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬الوزارة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬137‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬جديدة‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬مشاريع‭ ‬برنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عبدالله‭ ‬علي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بوابة‭ ‬دلمون‭ ‬العقارية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكدت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الرميحي‭ ‬أن‭ ‬توالي‭ ‬طرح‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬برنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬يعكس‭ ‬تسارع‭ ‬مسار‭ ‬البرنامج‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬المسارات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الخطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬لتوفير‭ ‬50‭,‬000‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يحظى‭ ‬بأولوية‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ويواصل‭ ‬البرنامج‭ ‬تحقيق‭ ‬مستهدفاته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬واستثمار‭ ‬قدراته‭ ‬وخبراته‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬السكنية‭ ‬وتقديم‭ ‬خيارات‭ ‬نوعية‭ ‬للمواطنين‭.‬

وأشارت‭ ‬الوزيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬حقق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬طرحها‭ ‬وتنفيذها،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬سهيل‮»‬‭ ‬بمنطقة‭ ‬اللوزي،‭ ‬ومشروع‭ ‬‮«‬حي‭ ‬النسيم‮»‬‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان،‭ ‬ومشروع‭ ‬‮«‬الوادي‮»‬‭ ‬بمنطقة‭ ‬البحير،‭ ‬ومشروع‭ ‬‮«‬دانات‭ ‬هورة‭ ‬سند‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬إقبالًا‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬فاعلية‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬خيارات‭ ‬سكنية‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬المستفيدين‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬صب‭ ‬القواعد‭ ‬للمشروع‭ ‬الجديد‭ ‬يأتي‭ ‬وفق‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭ ‬المعتمد‭ ‬منذ‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬الشراكة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يمثل‭ ‬امتدادًا‭ ‬للتعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬الوزارة‭ ‬وشركة‭ ‬بوابة‭ ‬دلمون‭ ‬العقارية،‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬حي‭ ‬النسيم‮»‬‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان‭ ‬الذي‭ ‬تضمن‭ ‬إنشاء‭ ‬131‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬وتم‭ ‬طرحه‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬التمويل‭ ‬الإسكاني‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بوابة‭ ‬دلمون‭ ‬العقارية‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬الشركة‭ ‬بمواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬المشروع،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬تمثل‭ ‬نموذجًا‭ ‬عمليًا‭ ‬للتكامل‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬السكنية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬الجديد‭ ‬يشكل‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬حي‭ ‬النسيم‮»‬‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان‭.‬

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