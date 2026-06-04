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إنفستكورب توقع وثيقة التأييد والولاء للملك

إنفستكورب توقع وثيقة التأييد والولاء للملك

2026-06-04 08:02:26
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬تجسيداً‭ ‬لقيم‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وقّعت‭ ‬انفستكورب‭ ‬وثيقة‭ ‬التأييد‭ ‬والولاء‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬تأكيداً‭ ‬للاعتزاز‭ ‬بالقيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬وتجديداً‭ ‬للالتزام‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬والتقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

‭ ‬وقد‭ ‬وقّع‭ ‬الوثيقة‭ ‬محمد‭ ‬العارضي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬انفستكورب،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬ومنتسبي‭ ‬انفستكورب‭.‬

‭ ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬روح‭ ‬التلاحم‭ ‬والوفاء‭ ‬والفخر‭ ‬بالوطن،‭ ‬وتجسد‭ ‬اعتزاز‭ ‬منتسبي‭ ‬انفستكورب‭ ‬بما‭ ‬تنعم‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬وازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭.‬

كلمات دالة

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