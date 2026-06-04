ترمب: لا نحتاج لاتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن بلاده لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مؤكدا أن واشنطن يمكنها الوصول إليه الآن.

وقلّل ترمب -في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض– من قدرة إيران على منع واشنطن من ذلك، قائلا "لا أعتقد أنهم يستطيعون إيقافنا إذا أردنا".

لكن ترمب عاد إلى القول إنه "لا داعي لذلك" بحجة أن اليورانيوم المخصب "مدفون"، في إشارة إلى تعرُّض أماكن وجوده للقصف خلال حرب الأربعين يوما الماضية.

وكشف أن بلاده تراقب المواقع النووية الإيرانية من الفضاء، مهددا بالتعامل مع من يقترب منها، في تلويح بشن هجمات جديدة على إيران.

وتابع ترمب "بحثنا إرسال قوات خاصة لأخذ المواد النووية من إيران، لكنني لم أرد أن أجد نفسي في وضع مشابه لوضع جيمي كارتر".

وأوضح أن بلاده لم تمض في نقل المواد النووية الإيرانية لأنه كان سيتطلب وجودا لأسبوع أو أسبوعين داخل منطقة نزاع.

وكرر ترمب مجددا أن الإيرانيين لن يحصلوا أبدا على سلاح نووي، لافتا إلى أن واشنطن قامت بعمل جيد في ما يتعلق بإيران، حيث إن جوهر الاتفاق يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، على حد قوله.

وعبر ترمب عن ثقته في أن بلاده ستنتصر حتما وستكسب الحرب إما عبر المفاوضات مع إيران أو بطريقة أخرى، موضحا أنه لا يسعى للقاء المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، لكنه قال إن ذلك ممكن إذا تم التوصل إلى اتفاق.

ويرى ترمب أن أهم نقاط الاتفاق مع إيران تتمثل في أن مضيق هرمز سيُفتح فورا.

وحول إمكانية عودة الحرب، قال ترمب إنه إذا قتلت إيران جنودا أمريكيين فسيكون ذلك سببا وجيها للغاية لاستئناف العمليات العسكرية.

وبشأن الملف اللبناني، قال الرئيس الأمريكي إنه مختلف إلى حد ما لكنه مرتبط بإيران، مضيفا "حزب الله تواصل معنا وقالوا: ما رأيكم في وقف القتال؟".

وتابع "تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزب الله، وأعتقد أنه تم إحراز تقدم في هذا النزاع المستمر منذ عقود"، مؤكدا أن لبنان يستحق السلام.