"بي نت" تتجاوز مليون ساعة عمل آمنة من دون إصابات مضيعة للوقت

2026-06-01 11:18:50
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬شبكة‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬،‭ ‬الشركة‭ ‬الوطنية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬شبكة‭ ‬الفايبر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السلامة‭ ‬المهنية،‭ ‬حيث‭ ‬تخطت‭ ‬حاجز‭ ‬1‭,‬008‭,‬873‭ ‬ساعة‭ ‬عمل‭ ‬آمنة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬أي‭ ‬إصابات‭ ‬وقت‭ ‬ضائع‭. ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تسجيله‭ ‬منذ‭ ‬يناير‭ ‬2023،‭ ‬ثقافة‭ ‬الشركة‭ ‬الراسخة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬والبيئة،‭ ‬والتزامها‭ ‬المستمر‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭ ‬والتميز‭ ‬التشغيلي‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬ثمرة‭ ‬للجهود‭ ‬الجماعية‭ ‬والممارسات‭ ‬الاستباقية‭ ‬التي‭ ‬تبنتها‭ ‬قيادة‭ ‬وموظفو‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬‭ ‬وشركاؤها‭ ‬من‭ ‬المقاولين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الالتزام‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬الامتثال‭ ‬لأنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والمهام‭ ‬الإدارية،‭ ‬تواصل‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬الحوكمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬والبيئة،‭ ‬وترسيخ‭ ‬دورها‭ ‬ككيان‭ ‬وطني‭ ‬مسؤول‭. ‬

وفي‭ ‬تعليقها‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬صرحت‭ ‬أمل‭ ‬صالح المناعي‭ ‬مديرة‭ ‬إدارة‭ ‬المواهب‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬بي‭ ‬نت قائلة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مليون‭ ‬ساعة‭ ‬عمل‭ ‬آمنة‭ ‬هو‭ ‬شهادة‭ ‬حية‭ ‬على‭ ‬ثقافة‭ ‬السلامة‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬بنيناها‭ ‬في‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬‭. ‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬مدى‭ ‬يقظة‭ ‬وتفاني‭ ‬موظفينا‭ ‬وشركائنا،‭ ‬ويؤكد‭ ‬أن‭ ‬سعينا‭ ‬نحو‭ ‬التميز‭ ‬التشغيلي‭ ‬يبدأ‭ ‬دائماً‭ ‬بحماية‭ ‬كوادرنا‭ ‬البشرية‭. ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بمواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬تظل‭ ‬فيها‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬نقوم‭ ‬به‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬صرّح‭ ‬علي‭ ‬الحداد‭ ‬مسؤول‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬في‭ ‬بي‭ ‬نت‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬يعكس‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬بتطبيق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مواقع‭ ‬وعمليات‭ ‬الشركة،‭ ‬ويؤكد‭ ‬نجاح‭ ‬نهجنا‭ ‬الاستباقي‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬الوقاية‭ ‬والوعي‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الموظفين‭ ‬والشركاء‭. ‬ونواصل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬ممارسات‭ ‬السلامة‭ ‬وتعزيزها‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬آمنة‭ ‬ومستدامة‭ ‬تدعم‭ ‬كفاءة‭ ‬عملياتنا‭ ‬واستمرارية‭ ‬خدماتنا‮»‬‭.‬

وتؤكد‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬‭ ‬استمرارها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السلامة‭ ‬والالتزام‭ ‬بأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬للصحة‭ ‬والمهنية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬سلامة‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬والشركاء‭ ‬كأولوية‭ ‬قصوى،‭ ‬تواصل‭ ‬الشركة‭ ‬دعم‭ ‬توفير‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬مستدامة‭ ‬لخدمات‭ ‬الألياف‭ ‬البصرية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬المستقبل‭ ‬الرقمي‭ ‬للبحرين‭ ‬عبر‭ ‬عمليات‭ ‬آمنة‭ ‬وفعالة‭.‬

