"بي نت" تتجاوز مليون ساعة عمل آمنة من دون إصابات مضيعة للوقت

"بي نت" تتجاوز مليون ساعة عمل آمنة من دون إصابات مضيعة للوقت
أعلنت شركة شبكة البحرين «بي نت»، الشركة الوطنية المسؤولة عن توفير شبكة الفايبر في مملكة البحرين، تحقيق إنجاز بارز في مجال السلامة المهنية، حيث تخطت حاجز 1,008,873 ساعة عمل آمنة من دون وقوع أي إصابات وقت ضائع. ويعكس هذا الإنجاز، الذي تم تسجيله منذ يناير 2023، ثقافة الشركة الراسخة في مجالات الصحة والسلامة والبيئة، والتزامها المستمر بأعلى معايير السلامة في مكان العمل والتميز التشغيلي.
ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للجهود الجماعية والممارسات الاستباقية التي تبنتها قيادة وموظفو «بي نت» وشركاؤها من المقاولين على حد سواء. ومن خلال الالتزام بأعلى معايير الامتثال لأنظمة الصحة والسلامة المهنية عبر جميع عملياتها في البنية التحتية والمهام الإدارية، تواصل «بي نت» تعزيز منظومة الحوكمة الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة، وترسيخ دورها ككيان وطني مسؤول.
وفي تعليقها حول هذا الإنجاز، صرحت أمل صالح المناعي مديرة إدارة المواهب والتطوير في بي نت قائلة: «إن الوصول إلى مليون ساعة عمل آمنة هو شهادة حية على ثقافة السلامة القوية التي بنيناها في «بي نت». يعكس هذا الإنجاز مدى يقظة وتفاني موظفينا وشركائنا، ويؤكد أن سعينا نحو التميز التشغيلي يبدأ دائماً بحماية كوادرنا البشرية. نحن ملتزمون بمواصلة تعزيز بيئة عمل تظل فيها السلامة في قلب كل ما نقوم به».
ومن جانبه، صرّح علي الحداد مسؤول الصحة والسلامة في بي نت قائلًا: «يعكس تحقيق هذا الإنجاز التزامنا المستمر بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة في جميع مواقع وعمليات الشركة، ويؤكد نجاح نهجنا الاستباقي في ترسيخ ثقافة الوقاية والوعي بين جميع الموظفين والشركاء. ونواصل العمل على تطوير ممارسات السلامة وتعزيزها بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة تدعم كفاءة عملياتنا واستمرارية خدماتنا».
وتؤكد «بي نت» استمرارها في تعزيز ريادتها في مجال السلامة والالتزام بأعلى المعايير الدولية للصحة والمهنية. ومن خلال وضع سلامة القوى العاملة والشركاء كأولوية قصوى، تواصل الشركة دعم توفير بنية تحتية مستدامة لخدمات الألياف البصرية في جميع أنحاء المملكة، والمساهمة في صياغة المستقبل الرقمي للبحرين عبر عمليات آمنة وفعالة.
