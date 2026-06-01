الجهاز الوطني للإيرادات يدشن مركز خدمة العملاء عن بعد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬المستمرة‭ ‬لتطوير‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬وإعادة‭ ‬هندستها،‭ ‬دشن‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬عن‭ ‬بعد‮»‬‭ ‬المتاح‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ >‭.‬ nbr ‭.‬ gov ‭.‬ bh ،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬رقمية‭ ‬موحدة‭ ‬لجميع‭ ‬الخدمات‭ ‬والروابط‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬افتراضي‭ ‬واحد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تضمين‭ ‬خدمة‭ ‬المحادثة‭ ‬المباشرة‭ (‬ Live ‭ ‬ Chat ‭) ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬استفسارات‭ ‬وملاحظات‭ ‬العملاء،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬معاملاتهم‭ ‬والاستفادة‭ ‬المثلى‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬الجهاز‭.‬

ويتيح‭ ‬مركز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬إمكانية‭ ‬إنجاز‭ ‬مختلف‭ ‬المعاملات‭ ‬ضمن‭ ‬مدد‭ ‬زمنية‭ ‬محددة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬الخدمات‭ ‬والأسئلة‭ ‬الشائعة‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬استفادة‭ ‬شاملة‭ ‬وسلسة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للجهاز،‭ ‬والبوابة‭ ‬الوطنية‭ ‬ bahrain ‭.‬ bh ،‭ ‬بخطوات‭ ‬سهلة‭ ‬وميسرة‭ ‬لكل‭ ‬العملاء‭.‬

كما‭ ‬يوفر‭ ‬مركز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬تنوعًا‭ ‬في‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬التفاعلي‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تيسير‭ ‬وصول‭ ‬العملاء‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬الجهاز،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المتكاملة‭ ‬تشمل‭ ‬تلقي‭ ‬بلاغات‭ ‬المخالفات،‭ ‬وتقديم‭ ‬الاستفسارات‭ ‬والملاحظات‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ (‬تواصل‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬80008001‭ ‬المتوافر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬التواصل‭ ‬الفوري‭ ‬مع‭ ‬موظفي‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المحادثات‭ ‬النصية‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي،‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الإرشادي‭ ‬والفني‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬المتعاملين‭ ‬وسرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬لاستفساراتهم،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع‭ ‬من‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬الخميس،‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬8‭ ‬صباحاً‭ ‬حتى‭ ‬4‭ ‬مساءً،‭ ‬بما‭ ‬يوفر‭ ‬تجربة‭ ‬تواصل‭ ‬مرنة‭ ‬وسهلة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬العملاء‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬أكدت‭ ‬رنا‭ ‬إبراهيم‭ ‬فقيهي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات،‭ ‬أن‭ ‬تدشين‭ ‬مركز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬توجه‭ ‬الجهاز‭ ‬لمواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬العملاء،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تبني‭ ‬مبادرات‭ ‬تعزيز‭ ‬الرقمنة‭ ‬يشكل‭ ‬نهجًا‭ ‬استراتيجيًا‭ ‬اتبعه‭ ‬الجهاز‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رؤيته‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬خدمات‭ ‬إلكترونية‭ ‬تفاعلية‭ ‬متكاملة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬والارتقاء‭ ‬بكفاءة‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬يوفر‭ ‬للعملاء‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬لمختلف‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬بمرونة‭ ‬وعبر‭ ‬منصة‭ ‬موحدة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬اختصار‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد،‭ ‬ودعم‭ ‬سرعة‭ ‬الإنجاز‭.‬