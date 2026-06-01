الجهاز الوطني للإيرادات يدشن مركز خدمة العملاء عن بعد

الجهاز الوطني للإيرادات يدشن مركز خدمة العملاء عن بعد
في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، دشن الجهاز الوطني للإيرادات «مركز خدمة العملاء عن بعد» المتاح عبر الموقع الإلكتروني >. nbr . gov . bh ، وذلك بهدف توفير منصة رقمية موحدة لجميع الخدمات والروابط ذات الأهمية في مقر افتراضي واحد، إلى جانب تضمين خدمة المحادثة المباشرة ( Live Chat ) بما يسهم في تسهيل الرد على استفسارات وملاحظات العملاء، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم والاستفادة المثلى من خدمات الجهاز.
ويتيح مركز خدمة العملاء عن بعد إمكانية إنجاز مختلف المعاملات ضمن مدد زمنية محددة، إلى جانب الاطلاع على تفاصيل الخدمات والأسئلة الشائعة بما يضمن استفادة شاملة وسلسة من الخدمات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للجهاز، والبوابة الوطنية bahrain . bh ، بخطوات سهلة وميسرة لكل العملاء.
كما يوفر مركز خدمة العملاء عن بعد، تنوعًا في قنوات التواصل التفاعلي بما يسهم في تيسير وصول العملاء إلى خدمات الجهاز، من خلال حزمة من الخدمات المتكاملة تشمل تلقي بلاغات المخالفات، وتقديم الاستفسارات والملاحظات عبر نظام (تواصل)، أو من خلال مركز الاتصال على الرقم 80008001 المتوافر على مدار الساعة، كما يتيح التواصل الفوري مع موظفي خدمة العملاء عبر الموقع من خلال المحادثات النصية أو الاتصال المرئي، لتقديم الدعم الإرشادي والفني بشكل مباشر، بما يسهم في تعزيز تجربة المتعاملين وسرعة الاستجابة لاستفساراتهم، حيث يتم تقديم هذه الخدمة خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً حتى 4 مساءً، بما يوفر تجربة تواصل مرنة وسهلة تلبي احتياجات مختلف فئات العملاء.
وفي هذا الإطار، أكدت رنا إبراهيم فقيهي الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات، أن تدشين مركز خدمة العملاء عن بعد، يأتي ضمن توجه الجهاز لمواصلة تطوير قنوات التواصل مع العملاء، مشيرةً إلى أن تبني مبادرات تعزيز الرقمنة يشكل نهجًا استراتيجيًا اتبعه الجهاز منذ تأسيسه، في إطار رؤيته الهادفة إلى تطوير منظومة خدمات إلكترونية تفاعلية متكاملة تسهم في تحسين تجربة العملاء والارتقاء بكفاءة تقديم الخدمات.
وأضافت أن المركز يوفر للعملاء إمكانية الوصول لمختلف الخدمات المقدمة بمرونة وعبر منصة موحدة، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد، ودعم سرعة الإنجاز.
