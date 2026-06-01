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عندما تسقط الرجولة

عندما تسقط الرجولة

2026-06-01 08:11:38
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يشير‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عالم‭ ‬الاجتماع‭ ‬البريطاني‭ ‬البارز‭ ‬‮«‬جيف‭ ‬هيرن‮»‬‭ ‬ونظيره‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬جيمس‭ ‬ميسرشميت‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العولمة‭ ‬وتنوع‭ ‬الأدوار‭ ‬الجندرية‭ ‬قد‭ ‬أضعفا‭ ‬أشكال‭ ‬الهيمنة‭ ‬الذكورية‭ ‬القديمة،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬والتنافس‭ ‬بين‭ ‬أنماط‭ ‬الرجولة،‭ ‬والنتيجة‭ ‬هي‭ ‬ما‭ ‬يسميه‭ ‬بعض‭ ‬الباحثين‭ ‬‮«‬أزمة‭ ‬الهوية‭ ‬الذكورية‮»‬‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الصناعة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يطرح‭ ‬هنا‭ ‬سؤالا‭ ‬مهما‭:‬

هل‭ ‬يتطور‭ ‬المفهوم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للرجولة‭ ‬استجابة‭ ‬للتغيرات‭ ‬في‭ ‬المجتمع؟‭ ‬

هذا‭ ‬السؤال‭ ‬تبادر‭ ‬إلى‭ ‬ذهني‭ ‬حين‭ ‬تابعت‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬مؤخرا‭ ‬الواقعة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تداولها‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتي‭ ‬تتعلق‭ ‬بطلب‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬إحدى‭ ‬الزوجات‭ ‬المصريات‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬الأسرة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الطلاق‭ ‬نظرا‭ ‬لتضررها‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬معاشرة‭ ‬زوجها،‭ ‬والذي‭ ‬يتفنن‭ ‬في‭ ‬سقيها‭ ‬من‭ ‬صنوف‭ ‬وألوان‭ ‬العذاب‭ ‬ببراعة‭ ‬الجلاد‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬قلبه‭ ‬الرحمة‭ ‬بما‭ ‬يتنافى‭ ‬مع‭ ‬الكرامة‭ ‬والحقوق‭ ‬البشرية‭.‬

ولعل‭ ‬المؤسف‭ ‬والمذهل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الواقعة‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬سلوكه‭ ‬هذا،‭ ‬ألا‭ ‬وهو‭ ‬صدمته‭ ‬عند‭ ‬إنجاب‭ ‬طفلهما‭ ‬الأول‭ ‬حين‭ ‬عرف‭ ‬أن‭ ‬الله‭ ‬رزقه‭ ‬ببنت،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬الزوجة‭ ‬في‭ ‬دعواها،‭ ‬وكأنها‭ ‬هي‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬جنس‭ ‬المولود‭ ‬وليس‭ ‬هو،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬دفعه‭ ‬إلى‭ ‬عقابها‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬وبمنتهى‭ ‬القسوة‭ ‬عبر‭ ‬معاملته‭ ‬اليومية،‭ ‬هذا‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬حرمانها‭ ‬هي‭ ‬وابنتها‭ ‬من‭ ‬العيش‭ ‬حياة‭ ‬كريمة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حدد‭ ‬لها‭ ‬مصروفا‭ ‬يوميا‭ ‬كفيل‭ ‬بتجويعهما‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬مقتدر‭ ‬ماليا‭.‬

‭ ‬هذه‭ ‬السيدة‭ ‬المسكينة‭ ‬والتي‭ ‬أزعم‭ ‬أن‭ ‬مثيلاتها‭ ‬كثيرات‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬حين‭ ‬تعرفت‭ ‬عليه‭ ‬كان‭ ‬شخصا‭ ‬طيبا‭ ‬ومحترما‭ ‬وذا‭ ‬خلق‭ ‬ويملك‭ ‬إمكانات‭ ‬تضمن‭ ‬لها‭ ‬العيش‭ ‬الكريم،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬إنجاب‭ ‬طفلته‭ ‬قد‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬إنسان‭ ‬آخر‭ ‬لم‭ ‬تعرفه‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬معدوم‭ ‬الضمير‭ ‬والأخلاق،‭ ‬يفتقد‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬المشاعر‭ ‬الإنسانية،‭ ‬باختصار‭ ‬كائن‭ ‬لا‭ ‬يمت‭ ‬بصلة‭ ‬للمخلوق‭ ‬الذي‭ ‬ارتضت‭ ‬به‭ ‬زوجا‭ ‬وشريكا‭ ‬لحياتها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفعها‭ ‬إلى‭ ‬طلب‭ ‬الطلاق‭.‬

البعض‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬الرجولة‭ ‬لم‭ ‬تذهب‭ ‬بعيدا،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬حية‭ ‬وباقية‭ ‬لدى‭ ‬كثيرين،‭ ‬ولكنها‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬البعض‭ ‬من‭ ‬أشباه‭ ‬الرجال‭ ‬كالفيروس‭ ‬الكامن‭ ‬داخل‭ ‬الجسد،‭ ‬والذي‭ ‬قد‭ ‬ينشط‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬إذا‭ ‬توفرت‭ ‬الأسباب‭ ‬والظروف،‭ ‬والبعض‭ ‬الآخر‭ ‬يؤكد‭ ‬أننا‭ ‬نعيش‭ ‬زمنا‭ ‬قل‭ ‬فيه‭ ‬الرجال‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬الرجولة‭ ‬هي‭ ‬الموقف‭ ‬والشهامة‭ ‬والمروءة‭ ‬والعطاء‭ ‬وتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬والصدق‭ ‬والأمانة‭ ‬والشجاعة‭ ‬والإيفاء‭ ‬بالعهد‭. ‬

فرسالة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬رجل‭ ‬تزوج‭ ‬بالفعل‭ ‬أو‭ ‬كان‭ ‬مقدما‭ ‬على‭ ‬الزواج،‭ ‬اعلم‭ ‬أن‭ ‬أهم‭ ‬مقومات‭ ‬استقرار‭ ‬واستمرار‭ ‬أي‭ ‬علاقة‭ ‬زوجية‭ ‬مرهون‭ ‬بمقدار‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رجولة‭ ‬حقيقية‭ ‬ليس‭ ‬قولا‭ ‬بل‭ ‬فعلا،‭ ‬فإذا‭ ‬سقطت‭ ‬رجولتك‭ ‬سقط‭ ‬معها‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬بقدر‭ ‬هذه‭ ‬الأمانة‭ ‬والمسؤولية‭ ‬فوحدتك‭ ‬هي‭ ‬ثمن‭ ‬عدم‭ ‬نخوتك‭.‬

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