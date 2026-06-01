نتنياهو يأمر الجيش بمهاجمة أهداف في ضاحية بيروت الجنوبية

2026-06-01 05:22:56
(MENAFN- Al-Bayan) أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم ‌الاثنين الجيش بمهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.والضاحية الجنوبية معقل لجماعة "حزب الله" اللبنانية.

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو "في أعقاب الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار ⁠في لبنان من قبل جماعة "حزب الله" الإرهابية والهجمات على مدننا ومواطنينا، أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل ‌كاتس جيش الدفاع الإسرائيلي بمهاجمة أهداف إرهابية في منطقة الضاحية ببيروت".

وتقول الحكومة اللبنانية إن التوغل الإسرائيلي تسبب حتى الآن في مقتل أكثر من ‌3370 شخصا. وتقول إسرائيل إن 24 جنديا وأربعة مدنيين قتلوا خلال الفترة نفسها. ونزح أيضا عشرات الآلاف من الإسرائيليين المقيمين في الشمال جراء صواريخ "حزب الله" وطائراته المسيرة.

