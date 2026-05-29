عجلون: دعوات لإزالة مخلفات الأضاحي وتعزيز حملات الرش

عجلون: دعوات لإزالة مخلفات الأضاحي وتعزيز حملات الرش
عجلون 29 أيار (بترا)-علي فريحات- دعا عدد من أبناء محافظة عجلون الجهات المعنية إلى تكثيف حملات إزالة مخلفات الأضاحي وتنفيذ أعمال رش وتعقيم شاملة في مختلف المناطق حفاظًا على السلامة العامة والحد من انتشار الروائح الكريهة والحشرات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.
وأكد محافظ عجلون نايف الهدايات، أن المحافظة تتابع منذ اليوم الأول للعيد واقع النظافة العامة بالتنسيق مع البلديات والأجهزة المعنية، مشيراً إلى توجيه فرق الطوارئ للعمل الميداني المستمر لإزالة مخلفات الذبح من الطرق والأحياء السكنية ومحيط الحظائر.
وقال إن الحفاظ على البيئة والصحة العامة مسؤولية تشاركية تتطلب تعاون المواطنين مع الجهات الرسمية، مشيرًا إلى أن لجان السلامة العامة تكثف جولاتها الرقابية لضمان الالتزام بشروط النظافة ومنع أي تجاوزات تؤثر على البيئة أو سلامة المواطنين.
وأوضح رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى المهندس محمد البشابشة، أن كوادر البلدية نفذت خلال أيام العيد حملات نظافة مكثفة شملت الأسواق ومواقع الذبح ومحيط الحظائر إلى جانب رفع النفايات ومخلفات الأضاحي أولاً بأول لمنع تراكمها.
وقال إن البلدية عززت برامج الرش ومكافحة الحشرات في عدد من المناطق التي شهدت كثافة بعمليات الذبح، مبيناً أن فرق الطوارئ تعمل وفق نظام مناوبات على مدار الساعة للتعامل مع أية ملاحظات ترد من المواطنين.
وأكد رئيس لجنة بلدية كفرنجة الجديدة إسماعيل العرود، أن البلدية خصصت آليات وكوادر ميدانية للتعامل مع مخلفات الأضاحي في مختلف المناطق التابعة للواء، مشيراً إلى متابعة أعمال النظافة بشكل يومي لضمان عدم بقاء أي مخلفات في الشوارع أو بالقرب من الأحياء السكنية.
وأوضح أن البلدية تنفذ حملات رش وتعقيم مستمرة في مواقع الذبح ومحيط الحظائر للحد من انتشار الحشرات والروائح، داعياً المواطنين إلى الالتزام بطرح المخلفات في الأماكن المخصصة حفاظاً على البيئة والصحة العامة.
وقالت رئيسة مجلس الخدمات المشتركة في عجلون المهندسة باسمه العموش، إن المجلس عمل بالتعاون مع البلديات على رفع كميات كبيرة من مخلفات الأضاحي خلال عطلة العيد من خلال خطة ميدانية شملت مختلف مناطق المحافظة.
وأضافت، أن المجلس يواصل تنفيذ حملات رش شاملة للمواقع المتضررة وأماكن تجمع النفايات، مؤكدة أن فرق العمل ستواصل أعمالها خلال الأيام المقبلة للتعامل مع أي ملاحظات بيئية قد تظهر بعد انتهاء عطلة العيد.
وقالت نائب رئيس جمعية البيئة الأردنية ربيعة المومني، إن استمرار إلقاء مخلفات الذبح على جوانب الطرق وفي الأراضي المفتوحة يشكل خطراً بيئياً وصحياً خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وما يرافقها من انتشار للحشرات والروائح الكريهة.
وأكدت أهمية رفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين وأصحاب الحظائر، داعية إلى تشديد الرقابة الصحية واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين بما يسهم في الحفاظ على المشهد الحضاري والبيئي للمحافظة.
وأشارت رئيسة جمعية عجلون الخضراء للتنمية البيئية المهندسة ابتهال الصمادي، إلى أن تكرار مشكلة مخلفات الأضاحي خلال كل موسم عيد، يتطلب وضع خطط توعوية وتنظيمية أكثر فاعلية بالشراكة بين البلديات والجمعيات البيئية والمؤسسات الرسمية.
وقالت إن تعزيز ثقافة التعامل السليم مع مخلفات الذبح، أصبح ضرورة للحفاظ على البيئة والصحة العامة، مشيرة إلى أهمية تكثيف حملات التوعية والإرشاد في مختلف مناطق المحافظة للحد من هذه الظاهرة مستقبلاً.
--(بترا) ع.ف/م د/أس
