عجلون: دعوات لإزالة مخلفات الأضاحي وتعزيز حملات الرش

عجلون 29 أيار (بترا)-علي فريحات- دعا عدد من أبناء محافظة عجلون الجهات المعنية إلى تكثيف حملات إزالة مخلفات الأضاحي وتنفيذ أعمال رش وتعقيم شاملة في مختلف المناطق حفاظًا على السلامة العامة والحد من انتشار الروائح الكريهة والحشرات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ عجلون نايف الهدايات، أن المحافظة تتابع منذ اليوم الأول للعيد واقع النظافة العامة بالتنسيق مع البلديات والأجهزة المعنية، مشيراً إلى توجيه فرق الطوارئ للعمل الميداني المستمر لإزالة مخلفات الذبح من الطرق والأحياء السكنية ومحيط الحظائر.

وقال إن الحفاظ على البيئة والصحة العامة مسؤولية تشاركية تتطلب تعاون المواطنين مع الجهات الرسمية، مشيرًا إلى أن لجان السلامة العامة تكثف جولاتها الرقابية لضمان الالتزام بشروط النظافة ومنع أي تجاوزات تؤثر على البيئة أو سلامة المواطنين.

وأوضح رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى المهندس محمد البشابشة، أن كوادر البلدية نفذت خلال أيام العيد حملات نظافة مكثفة شملت الأسواق ومواقع الذبح ومحيط الحظائر إلى جانب رفع النفايات ومخلفات الأضاحي أولاً بأول لمنع تراكمها.

وقال إن البلدية عززت برامج الرش ومكافحة الحشرات في عدد من المناطق التي شهدت كثافة بعمليات الذبح، مبيناً أن فرق الطوارئ تعمل وفق نظام مناوبات على مدار الساعة للتعامل مع أية ملاحظات ترد من المواطنين.

وأكد رئيس لجنة بلدية كفرنجة الجديدة إسماعيل العرود، أن البلدية خصصت آليات وكوادر ميدانية للتعامل مع مخلفات الأضاحي في مختلف المناطق التابعة للواء، مشيراً إلى متابعة أعمال النظافة بشكل يومي لضمان عدم بقاء أي مخلفات في الشوارع أو بالقرب من الأحياء السكنية.

وأوضح أن البلدية تنفذ حملات رش وتعقيم مستمرة في مواقع الذبح ومحيط الحظائر للحد من انتشار الحشرات والروائح، داعياً المواطنين إلى الالتزام بطرح المخلفات في الأماكن المخصصة حفاظاً على البيئة والصحة العامة.

وقالت رئيسة مجلس الخدمات المشتركة في عجلون المهندسة باسمه العموش، إن المجلس عمل بالتعاون مع البلديات على رفع كميات كبيرة من مخلفات الأضاحي خلال عطلة العيد من خلال خطة ميدانية شملت مختلف مناطق المحافظة.

وأضافت، أن المجلس يواصل تنفيذ حملات رش شاملة للمواقع المتضررة وأماكن تجمع النفايات، مؤكدة أن فرق العمل ستواصل أعمالها خلال الأيام المقبلة للتعامل مع أي ملاحظات بيئية قد تظهر بعد انتهاء عطلة العيد.

وقالت نائب رئيس جمعية البيئة الأردنية ربيعة المومني، إن استمرار إلقاء مخلفات الذبح على جوانب الطرق وفي الأراضي المفتوحة يشكل خطراً بيئياً وصحياً خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وما يرافقها من انتشار للحشرات والروائح الكريهة.

وأكدت أهمية رفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين وأصحاب الحظائر، داعية إلى تشديد الرقابة الصحية واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين بما يسهم في الحفاظ على المشهد الحضاري والبيئي للمحافظة.

وأشارت رئيسة جمعية عجلون الخضراء للتنمية البيئية المهندسة ابتهال الصمادي، إلى أن تكرار مشكلة مخلفات الأضاحي خلال كل موسم عيد، يتطلب وضع خطط توعوية وتنظيمية أكثر فاعلية بالشراكة بين البلديات والجمعيات البيئية والمؤسسات الرسمية.

وقالت إن تعزيز ثقافة التعامل السليم مع مخلفات الذبح، أصبح ضرورة للحفاظ على البيئة والصحة العامة، مشيرة إلى أهمية تكثيف حملات التوعية والإرشاد في مختلف مناطق المحافظة للحد من هذه الظاهرة مستقبلاً.

