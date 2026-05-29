تفاصيل مثيرة عن حياة مبارك وقصره تنشر لأول مرة

خبرني - كشف المحامي بالنقض محمد حمودة، عن كواليس قال إنها تنشر لأول مرة بشأن محاكمة الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك وأسرته.

وقال حمودة، خلال لقاء مع الإعلامية أميرة بدر، إنه تولى ترتيب الأوراق القانونية الخاصة بأسرة مبارك، كما قام باختيار وتشكيل فريق الدفاع، الذي تصدره المحامي الراحل فريد الديب.

وكشف حمودة، أنه عرض القضية في البداية على المحامي الراحل رجائي عطية، إلا أن الأخير رفض توليها، بسبب الهجوم الشعبي الواسع والموجة العالية ضد النظام السابق في ذلك الوقت.

ودافع المحامي بالنقض عن الرئيس الأسبق حسني مبارك وأسرته، قائلًا إنهم "أسرة كريمة وشرفاء"، مؤكدًا أن مبارك تعرض، بحسب وصفه، لـ"ظلم بين" بتوجيه اتهامات إليه، ومشددًا على أنه لم يكن يومًا "لصًا" كما حاول البعض الترويج.

وفي سياق متصل، تحدث حمودة عن تفاصيل تخص حياة الرئيس الأسبق ونجله جمال مبارك، مؤكدًا أن مبارك كان يتسم بالترفع الشديد، وأن مقر إقامته في شرم الشيخ كان شديد التواضع، على عكس ما كان يُشاع.

وأوضح أنه كان يتردد يوميًا على مبارك في شرم الشيخ خلال الفترات الصعبة التي تخلى عنه فيها الكثيرون، مشيرًا إلى أن أثاث الفيلا التي كان يقيم بها كان "أقل من متواضع"، وأن مبارك كان يردد دائمًا أن كل ما يملكه هو "تحويشة عمره" البالغة 6 ملايين جنيه في البنك الأهلي.

كما دافع حمودة عن جمال مبارك في مواجهة الاتهامات المتعلقة بتضخم ثروته، مؤكدًا أن التحقيقات في جهاز الكسب غير المشروع استمرت 4 سنوات ولم تثبت عليه أي إدانة.

وفسر حمودة مصدر ثروة جمال مبارك بأنه عمل في "بنك أوف أمريكا" خارج مصر خلال الفترة من عام 1990 حتى عام 2000، وهي الفترة التي شهدت، بحسب حديثه، طفرة اقتصادية عالمية عقب انهيار الاتحاد السوفيتي واتجاه العالم نحو الرأسمالية.

وأضاف أن جمال مبارك استغل خبرته الاقتصادية وأسس شركة لإدارة المحافظ المالية في قبرص عام 1990، تولت إدارة محافظ لمستثمرين أجانب وعرب وخليجيين، معتبرًا أن ثروته كانت شرعية وناتجة عن عمله وذكائه في الخارج، وليس من أموال الدولة المصرية.