تكامل ميداني واستجابة متقدمة يعيدان النبض لحاج إندونيسي

2026-05-29 05:05:30
(MENAFN- Al Watan)

تمكنت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، بالتكامل مع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، من إنقاذ حاج إندونيسي يبلغ من العمر (66) عامًا بعد تعرضه لتوقف مفاجئ في القلب والتنفس داخل منشأة الجمرات بالمشاعر المقدسة.
وفور رصد الحالة، باشرت الفرق الإسعافية تقديم الرعاية الطبية الطارئة وتطبيق بروتوكولات الإنعاش القلبي الرئوي، مما أسهم في استعادة النبض للحاج في الموقع، إذ جرى تجهيز الإسعاف الجوي بمنشأة الجمرات دعمًا لعملية النقل الطبي، إلى جانب استكمال الإجراءات العلاجية اللازمة وفق الحالة الصحية للمريض.
ويجسد التعامل مع الحالة نموذجًا للتكامل بين مختلف الجهات العاملة في المشاعر المقدسة، حيث أسهم التنسيق بين الفرق الإسعافية والجهات الأمنية والفرق الميدانية والإسعاف الجوي في سرعة الوصول للحالة وتقديم الرعاية العاجلة لها خلال وقت قياسي، بما عزز فرص إنقاذها ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الحرجة.
ويأتي ذلك ضمن منظومة صحية متكاملة تعمل على مدار موسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن، من خلال توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تقديم رعاية صحية وإسعافية عالية الكفاءة تسهم في المحافظة على سلامة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_260529_113706_511-->

