وزارة السياحة تنفذ برامج ترفيهية في السلط بمناسبة عيد الأضحى

السلط 29 أيار (بترا)- نفذت وزارة السياحة والآثار، مساء أمس الخميس، سلسة من البرامج الترفيهية في ساحة عقبة بن نافع وسط مدينة السلط بمناسبة عيد الأضحى المبارك وسط حضور كبير من المواطنين.

وهدفت هذه الفعاليات إلى تنشيط الحركة السياحية في المواقع الأثرية و السياحية خلال عطلة العيد، وإيجاد أجواء احتفالية تلبي تطلعات الزوار.

وتضمنت الفعاليات عروضاً ترفيهية تفاعلية للأطفال، شملت فقرات الرسم على الوجوه، إلى جانب عرض مسرحية " بهلوان وصندوق العجائب "، وفقرات فنية متنوعة أحياها الفنان سعد الزين وفرقة السلط "أصالة وتراث".

ونالت الفعاليات إعجاب المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بهذه الأنشطة التي أدخلت البهجة والسرور على قلوب الأطفال والعائلات ووفرت لهم أجواءً عائلية مميزة.

