وزارة السياحة تنفذ برامج ترفيهية في السلط بمناسبة عيد الأضحى

وزارة السياحة تنفذ برامج ترفيهية في السلط بمناسبة عيد الأضحى
السلط 29 أيار (بترا)- نفذت وزارة السياحة والآثار، مساء أمس الخميس، سلسة من البرامج الترفيهية في ساحة عقبة بن نافع وسط مدينة السلط بمناسبة عيد الأضحى المبارك وسط حضور كبير من المواطنين.
وهدفت هذه الفعاليات إلى تنشيط الحركة السياحية في المواقع الأثرية و السياحية خلال عطلة العيد، وإيجاد أجواء احتفالية تلبي تطلعات الزوار.
وتضمنت الفعاليات عروضاً ترفيهية تفاعلية للأطفال، شملت فقرات الرسم على الوجوه، إلى جانب عرض مسرحية " بهلوان وصندوق العجائب "، وفقرات فنية متنوعة أحياها الفنان سعد الزين وفرقة السلط "أصالة وتراث".
ونالت الفعاليات إعجاب المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بهذه الأنشطة التي أدخلت البهجة والسرور على قلوب الأطفال والعائلات ووفرت لهم أجواءً عائلية مميزة.
--(بترا) أع/م د/أس
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment