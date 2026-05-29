رجل كندي يقر بالذنب بتهمة بيع مواد قاتلة عبر الانترنت
ومن المقرر أن يمثل كينيث لو أمام محكمة في نيوماركت في أونتاريو للإقرار بالذنب ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في القضية في وقت لاحق، وقال محاميه ماثيو جورلاي إن ممثلي الادعاء العام الكنديين سيسحبون 14 تهمة قتل مقابل إقرار كينيث لو بالذنب.
وتجري الشرطة في كندا وحول العالم تحقيقات في أكثر من 100 قضية انتحار لها صلة بكينيث لو. وتتعلق جميع التهم ضده في المحكمة الكندية بـ14 شخصا في أونتاريو، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و36 عاما.
