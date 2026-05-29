رجل كندي يقر بالذنب بتهمة بيع مواد قاتلة عبر الانترنت

MENAFN - Al-Bayan) قال محامي رجل كندي، متهم ببيع مواد مميتة عبر الإنترنت لأشخاص تناولوها لإنهاء حياتهم إنه من المتوقع أن يقر موكله بالذنب اليوم الجمعة في 14 تهمة تتعلق بتقديم مشورة على الانتحار أو المساعدة فيه.

ومن المقرر أن يمثل كينيث لو أمام محكمة في نيوماركت في أونتاريو للإقرار بالذنب ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في القضية في وقت لاحق، وقال محاميه ماثيو جورلاي إن ممثلي الادعاء العام الكنديين سيسحبون 14 تهمة قتل مقابل إقرار كينيث لو بالذنب.

وتجري الشرطة في كندا وحول العالم تحقيقات في أكثر من 100 قضية انتحار لها صلة بكينيث لو. وتتعلق جميع التهم ضده في المحكمة الكندية بـ14 شخصا في أونتاريو، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و36 عاما.