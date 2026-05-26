تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. صندوق معالجة الديون المتعثرة يشطب فوائد ديون 2339 متقاعداً

MENAFN - Al-Bayan) تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أعلن "صندوق معالجة الديون المتعثرة" بالتعاون مع عدد من البنوك والمصارف الوطنية في الدولة، شطب الفوائد المترتبة على ديون المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود بقيمة تجاوزت 834 مليون درهم والتي استفاد منها 2339 متقاعداً على مستوى الدولة.

وأعرب "صندوق معالجة الديون المتعثرة"، في بيانه، عن بالغ الشكر والتقدير لجميع البنوك والمصارف التي أسهمت في هذه المبادرة الوطنية، مثمناً حرصها على الالتزام بتعزيز المسؤولية المجتمعية المشتركة، والإسهام في تجسيد رؤية القيادة الحكيمة في تيسير شؤون المواطنين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، ودعم المبادرات الوطنية التي تعزز الاستقرار والتضامن الأسري والاجتماعي في دولة الإمارات.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للمتقاعدين، وبما ينسجم مع مستهدفات "عام الأسرة 2026" الرامية إلى تعزيز التماسك والاستقرار الأسري.

وتستهدف هذه المبادرة المتقاعدين من المواطنين ممن تبلغ أعمارهم 50 عاماً فما فوق، من ذوي الدخل المحدود، وذلك في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى تخفيف الأعباء المالية عنهم، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والاستقرار المجتمعي.

وشملت الجهات المشاركة من البنوك والمصارف كلاً من، مجموعة أبوظبي التجاري بقيمة 655 مليون درهم، وبنك أبوظبي الأول بقيمة 150 مليون درهم، ومصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 18.5 مليون درهم، ومجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي بقيمة 6.7 ملايين درهم، إلى جانب بنك دبي الإسلامي بقيمة 2.3 مليون درهم، وبنك دبي التجاري بقيمة 792 ألف درهم، ومصرف الشارقة الإسلامي بقيمة 716 ألف درهم، وبنك رأس الخيمة الوطني بقيمة 566 ألف درهم.

وتتضمن آلية تنفيذ المبادرة قيام البنوك والمصارف بشطب الفوائد والأرباح المستقبلية على القروض، مع استمرار سداد أصل القرض وفق جداول ميسّرة، وسيجري التواصل مع المستفيدين المشمولين بالمبادرة من قبل البنوك والمصارف المشاركة.