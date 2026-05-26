تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. صندوق معالجة الديون المتعثرة يشطب فوائد ديون 2339 متقاعداً

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. صندوق معالجة الديون المتعثرة يشطب فوائد ديون 2339 متقاعداً
وأعرب "صندوق معالجة الديون المتعثرة"، في بيانه، عن بالغ الشكر والتقدير لجميع البنوك والمصارف التي أسهمت في هذه المبادرة الوطنية، مثمناً حرصها على الالتزام بتعزيز المسؤولية المجتمعية المشتركة، والإسهام في تجسيد رؤية القيادة الحكيمة في تيسير شؤون المواطنين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، ودعم المبادرات الوطنية التي تعزز الاستقرار والتضامن الأسري والاجتماعي في دولة الإمارات.
وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للمتقاعدين، وبما ينسجم مع مستهدفات "عام الأسرة 2026" الرامية إلى تعزيز التماسك والاستقرار الأسري.
وتستهدف هذه المبادرة المتقاعدين من المواطنين ممن تبلغ أعمارهم 50 عاماً فما فوق، من ذوي الدخل المحدود، وذلك في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى تخفيف الأعباء المالية عنهم، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والاستقرار المجتمعي.
وشملت الجهات المشاركة من البنوك والمصارف كلاً من، مجموعة أبوظبي التجاري بقيمة 655 مليون درهم، وبنك أبوظبي الأول بقيمة 150 مليون درهم، ومصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 18.5 مليون درهم، ومجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي بقيمة 6.7 ملايين درهم، إلى جانب بنك دبي الإسلامي بقيمة 2.3 مليون درهم، وبنك دبي التجاري بقيمة 792 ألف درهم، ومصرف الشارقة الإسلامي بقيمة 716 ألف درهم، وبنك رأس الخيمة الوطني بقيمة 566 ألف درهم.
وتتضمن آلية تنفيذ المبادرة قيام البنوك والمصارف بشطب الفوائد والأرباح المستقبلية على القروض، مع استمرار سداد أصل القرض وفق جداول ميسّرة، وسيجري التواصل مع المستفيدين المشمولين بالمبادرة من قبل البنوك والمصارف المشاركة.
