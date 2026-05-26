روسيا تحذر البعثات الأجنبية والرعايا: غادروا كييف قبل القصف

MENAFN - Palestine News Network ) موسكو - PNN / صعدت روسيا من لهجتها تجاه أوكرانيا، بعدما دعت البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب إلى مغادرة العاصمة كييف“في أسرع وقت ممكن”، تمهيدا لما وصفته موسكو بسلسلة ضربات“ممنهجة ومنسقة” تستهدف مراكز القيادة ومنشآت الصناعات الدفاعية في العاصمة ومحيطها، بتوجيه مباشر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأميركي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي بقرار موسكو تنفيذ الضربات، مجددا دعوة بلاده للولايات المتحدة والدول الغربية إلى إجلاء دبلوماسييها ومواطنيها من كييف بشكل فوري. وأكدت الخارجية الأميركية حصول الاتصال، مشيرة إلى أن المباحثات تناولت الحرب في أوكرانيا والعلاقات الثنائية والوضع في إيران.

كما دعت موسكو سكان كييف إلى الابتعاد عن المنشآت العسكرية والإدارية تحسبا للهجمات المرتقبة، في ظل تصاعد التوتر عقب ضربات جوية روسية مكثفة نُفذت خلال عطلة نهاية الأسبوع، استخدمت فيها موسكو صاروخ“أوريشنيك” الباليستي الحديث، وأسفرت -بحسب السلطات الأوكرانية- عن سقوط قتلى وجرحى في مناطق عدة، بينها العاصمة.

وعزت روسيا هذا التصعيد إلى هجوم بطائرات مسيّرة اتهمت القوات الأوكرانية بتنفيذه واستهدف سكنا طلابيا في مدينة ستاروبيلسك بمنطقة لوغانسك، ما أدى -وفق الرواية الروسية- إلى مقتل 21 شخصا وإصابة العشرات. في المقابل، أكدت هيئة الأركان الأوكرانية أنها استهدفت مواقع عسكرية روسية في المنطقة، دون تأكيد حصيلة الضحايا المدنيين التي أعلنتها موسكو.

ورفضت كييف وحلفاؤها الغربيون التحذيرات الروسية، إذ وصف وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها التهديدات بأنها“ابتزاز سياسي”، داعيا الشركاء الغربيين إلى مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا. كما أكدت فرنسا والاتحاد الأوروبي تمسك بعثاتهما الدبلوماسية بالبقاء في كييف، معتبرين أن التهديدات الروسية لن تدفعهم إلى الانسحاب من العاصمة الأوكرانية.