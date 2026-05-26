روسيا تحذر البعثات الأجنبية والرعايا: غادروا كييف قبل القصف

روسيا تحذر البعثات الأجنبية والرعايا: غادروا كييف قبل القصف
وأبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأميركي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي بقرار موسكو تنفيذ الضربات، مجددا دعوة بلاده للولايات المتحدة والدول الغربية إلى إجلاء دبلوماسييها ومواطنيها من كييف بشكل فوري. وأكدت الخارجية الأميركية حصول الاتصال، مشيرة إلى أن المباحثات تناولت الحرب في أوكرانيا والعلاقات الثنائية والوضع في إيران.
كما دعت موسكو سكان كييف إلى الابتعاد عن المنشآت العسكرية والإدارية تحسبا للهجمات المرتقبة، في ظل تصاعد التوتر عقب ضربات جوية روسية مكثفة نُفذت خلال عطلة نهاية الأسبوع، استخدمت فيها موسكو صاروخ“أوريشنيك” الباليستي الحديث، وأسفرت -بحسب السلطات الأوكرانية- عن سقوط قتلى وجرحى في مناطق عدة، بينها العاصمة.
وعزت روسيا هذا التصعيد إلى هجوم بطائرات مسيّرة اتهمت القوات الأوكرانية بتنفيذه واستهدف سكنا طلابيا في مدينة ستاروبيلسك بمنطقة لوغانسك، ما أدى -وفق الرواية الروسية- إلى مقتل 21 شخصا وإصابة العشرات. في المقابل، أكدت هيئة الأركان الأوكرانية أنها استهدفت مواقع عسكرية روسية في المنطقة، دون تأكيد حصيلة الضحايا المدنيين التي أعلنتها موسكو.
ورفضت كييف وحلفاؤها الغربيون التحذيرات الروسية، إذ وصف وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها التهديدات بأنها“ابتزاز سياسي”، داعيا الشركاء الغربيين إلى مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا. كما أكدت فرنسا والاتحاد الأوروبي تمسك بعثاتهما الدبلوماسية بالبقاء في كييف، معتبرين أن التهديدات الروسية لن تدفعهم إلى الانسحاب من العاصمة الأوكرانية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment