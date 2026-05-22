  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزير الخارجية الأمريكي: تقدم في المفاوضات مع إيران لكن عقبة اليورانيوم لم تحل بعد

وزير الخارجية الأمريكي: تقدم في المفاوضات مع إيران لكن عقبة اليورانيوم لم تحل بعد

2026-05-22 11:42:54
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تواصل الإصرار على ضرورة التخلص من اليورانيوم الإيراني المخصب.

وقال روبيو، في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية دول "الناتو" في السويد، معلقا على مسار الحوار مع إيران: "ينبغي معالجة مسألة اليورانيوم المخصب، والتخلص منه، وبالطبع معالجة مسألة التخصيب في المستقبل".

وفي الوقت نفسه، أشار روبيو إلى أن واشنطن ترى تقدما في العملية الدبلوماسية مع طهران، قائلا: "هناك بعض التقدم. لا أريد المبالغة فيه، ولا أريد التقليل من شأنه".

ووصف هذا التقدم بأنه "علامة جيدة"، لكنه شدد على أنه "لا يزال هناك بعض العمل الذي يجب القيام به".

يشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير الماضي بشن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية. وأعلنت واشنطن وطهران في 8 أبريل وقف إطلاق النار، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارا للموانئ الإيرانية، بينما أعلنت إيران فرض قواعد خاصة للعبور عبر مضيق هرمز.

MENAFN22052026000151011027ID1111156362

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث