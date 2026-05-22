ملتقى إعلام الحج يستقبل أكثر من 2000 ممثل دولي وإعلامي بينهم أردنيون

عمان 22 أيار (بترا)- استقبل "ملتقى إعلام الحج"، المقام بمركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، أكثر من 2000 ممثل دولي وإعلامي، تجولوا بين أروقة الملتقى، ضمن إطار تعزيز التعاون الدولي واستعراض أبرز مستجدات التحول الرقمي والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة، فقد ضمّت الوفود ممثلين من عدد من الدول، أبرزها: الأردن وباكستان وسوريا وكينيا وليبيا ومصر والهند، إلى جانب القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بجدة.

واطلع الزوار خلال جولاتهم على منظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها الجهات المشاركة في "معرض التحول"، وما تتضمنه من جهود تقنية وتنظيمية تسهم في إثراء تجربة الحاج والمعتمر والزائر.

وشملت الجهات المستعرضة لمبادراتها وخدماتها، وزارة الإعلام ووزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة البلديات والإسكان، إلى جانب رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وجمعية هدية.

كما استعرض المعرض، عددًا من الحلول التقنية المبتكرة، من بينها منصة "نسك"، التي تُعد نموذجًا متقدمًا في تسهيل إجراءات رحلة الحج والعمرة رقميًّا، إضافة إلى إبراز تجربة زيارة المواقع التاريخية عبر تقنيات الواقع الافتراضي، بما يسهم في تطوير تجربة الزوار والحجاج والمعتمرين.

وأشادت الوفود الدولية بمستوى التطور الرقمي والتنسيق الميداني العالي الذي أظهرته الجهات الحكومية السعودية، مثمنين الجهود المبذولة في توظيف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم للمناسك بكل يسر وطمأنينة.

يُذكر، أن "ملتقى إعلام الحج" ينظم من قبل مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام، وبالتعاون مع "ندوة الحج الكبرى"، ويعد منصة متخصصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات الداعمة لتطوير منظومة خدمات الحج.

