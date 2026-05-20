قوات الاحتلال تغلق منطقة التل في الخضر جنوب بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منطقة التل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال أغلقت دوار المدارس في البلدة القديمة للخضر، ومنعت حركة مرور المركبات إلى المناطق الغربية (بتير، نحالين، حوسان، واد فوكين) ما تسبب في أزمة خانقة في المكان.

وأضاف، أن قوات الاحتلال طاردت طلبة المدارس في أحياء وشوارع البلدة القديمة وعلى الشارع الرئيسي الموصل إلى منطقة البوابة.