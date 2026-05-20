قوات الاحتلال تغلق منطقة التل في الخضر جنوب بيت لحم
وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال أغلقت دوار المدارس في البلدة القديمة للخضر، ومنعت حركة مرور المركبات إلى المناطق الغربية (بتير، نحالين، حوسان، واد فوكين) ما تسبب في أزمة خانقة في المكان.
وأضاف، أن قوات الاحتلال طاردت طلبة المدارس في أحياء وشوارع البلدة القديمة وعلى الشارع الرئيسي الموصل إلى منطقة البوابة.
