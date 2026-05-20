  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
قوات الاحتلال تغلق منطقة التل في الخضر جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تغلق منطقة التل في الخضر جنوب بيت لحم

2026-05-20 05:34:17
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منطقة التل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال أغلقت دوار المدارس في البلدة القديمة للخضر، ومنعت حركة مرور المركبات إلى المناطق الغربية (بتير، نحالين، حوسان، واد فوكين) ما تسبب في أزمة خانقة في المكان.

وأضاف، أن قوات الاحتلال طاردت طلبة المدارس في أحياء وشوارع البلدة القديمة وعلى الشارع الرئيسي الموصل إلى منطقة البوابة.

MENAFN20052026000205011050ID1111142948

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث