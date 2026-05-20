دبي القابضة تبدأ تطوير "لانتانا هيلز" باستثمار 680 مليون درهم لتعزيز المجمعات السكنية المستقبلية

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت دبي القابضة لإدارة الأصول، المجموعة المالكة والمشغلة لمحفظة متنوعة من الوجهات السكنية والتجارية ووجهات التجزئة في دبي، عن وضع حجر الأساس لمشروع ((لانتانا هيلز))، المجمع السكني الجديد في قلب مجمع دبي للعلوم بمنطقة البرشاء جنوب، كما أعلنت عن تعيين ((مجموعة أمانة))، الشركة الرائدة في التصميم والإنشاء في المنطقة، مقاولاً رئيسياً للتنفيذ بموجب اتفاقية تبلغ قيمتها 680 مليون درهم.

وحضر حفل وضع حجر الأساس مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، برفقة كل من نبيل محمد رمضان، رئيس التسويق والتخطيط الاستراتيجي، وإسماعيل محمد، رئيس التطوير والخدمات التقنية، وفاطمة المحمد، المديرة التنفيذية للتطوير والخدمات الفنية. كما حضر ريتشارد عبّود الرئيس التنفيذي لمجموعة أمانة، برفقة كل من جو لبكي، الرئيس التنفيذي للعمليات، وطارق علاونة، المدير العام، بحضور العديد من الشخصيات الإدارية من الشركتين.

وتعد هذه الخطوة محطةً بارزة ضمن مسار التوسع المتواصل لمحفظة المجمعات السكنية المخصصة للتأجير التي تديرها دبي القابضة لإدارة الأصول على مستوى الإمارة، بما يعزز التزامها بتطوير مجمعات عالية الجودة ومُواكِبة لمتطلبات المستقبل.

ويضم المشروع 390 من وحدات التاون هاوس الخاصة ضمن بيئة متكاملة وذات مرافق وخدمات متنوعة، وتوفر الوحدات السكنية مساحات عائلية رحبة بثلاث وأربع غرف نوم ذات تصميم معماري مدروس يستجيب لمتطلبات الحياة العصرية. كما يضم المشروع مساحات مفتوحة مشجرة منسقة ومرافق اجتماعية راقية، إلى جانب قربه من المدارس والمراكز الصحية ووجهات التسوق المجاورة، ومن المقرر إنجاز المشروع خلال النصف الثاني من عام 2027.

الابتكار والاستدامة في صميم التطوير

ستقوم مجموعة أمانة باستخدام تقنيات البناء المعياري الخاصة بـ DuBox وDuPod لتطوير المجمع السكني. وسيساهم استخدام أحدث أساليب البناء خارج الموقع بتسريع جداول تسليم المشروع، وتقليل هدر المواد بنسبة تصل إلى 30%، وتحسين السلامة في الموقع بأكثر من 70% مقارنةً بطرق البناء التقليدية، مع إنجاز نحو 85% من أعمال البناء خارج الموقع.

وسيتم تصنيع 2,730 وحدة معيارية بواسطة DuBox و2,020 وحدة حمامات جاهزة بواسطة DuPod داخل بيئة مصنع خاضعة للرقابة، مما يضمن أعلى معايير الجودة والدقة. و يرسّخ المشروع معيارًا جديدًا لتطوير المجتمعات بطريقة أكثر ذكاءً وسرعةً ومسؤولية من خلال الالتزام بتقنيات أكثر استدامة.

وقد حصل ((لانتانا هيلز)) على شهادة الاعتماد المسبق LEED ضمن الفئة الفضية لتصنيف التخطيط والتصميم للمدن والمجتمعات، فيما تسير إجراءات الاعتماد الكامل وفق مسارها المرسوم، انسجاماً مع أجندة الاستدامة الشاملة لمجموعة دبي القابضة.

ويتميّز ((لانتانا هيلز)) بموقعه الاستراتيجي في قلب مجمع دبي للعلوم، مع سهولة الوصول إلى مختلف أنحاء المدينة، حيث يبعد عن دبي هيلز مول نحو 10 دقائق، ومول الإمارات نحو 15 دقيقة، ودبي مول حوالي 20 دقيقة، فيما يبعد عن مطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي نحو 25 دقيقة فقط.

هذا وتعد دبي القابضة لإدارة الأصول المساهم الاستراتيجي الأكبر في ((مساكن دبي ريت))، والجهة المالكة والمشغلة لـ((دبي ريتيل)) التي تمتلك وتدير 56 من المراكز والوجهات التجارية في مختلف أنحاء المدينة، فضلاً عن كونها المساهم الاستراتيجي الأكبر في مجموعة ((تيكوم)). وتواصل المجموعة دورها في رسم ملامح المشهد العمراني والاقتصادي في دبي، من خلال تطوير مجمعات سكنية ووجهات تلبي احتياجات الحاضر وتواكب تطلعات المستقبل لتمثل جسراً يربط بين الأفراد والأعمال التجارية والثقافة جيلاً بعد جيل.