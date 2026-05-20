منصور بن زايد يُصدر قراراً بإنشاء مركز الوساطة في المنازعات التجارية لدى غرفة أبوظبي

MENAFN - Al-Bayan) أصدر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء – أبوظبي، القرار رقم 28 لسنة 2026 بشأن إنشاء مركز الوساطة لدى غرفة أبوظبي، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة تسوية المنازعات التجارية ودعم قطاع المال والأعمال في الإمارة.

وبموجب القرار، يُنشأ مركز خاص للوساطة في النزاعات التجارية يتبع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مالياً وإدارياً، على أن يخضع لإشراف ورقابة دائرة القضاء، ويكون المقر الرئيسي للمركز ضمن مقر الغرفة، مع إمكانية إنشاء فروع أخرى داخل الإمارة لتوسيع نطاق الاستفادة من خدماته.

ويركِّز المركز الجديد على تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، أبرزها إدارة عمليات الوساطة بين المتنازعين عبر إطار مؤسسي متكامل ومتطور يهدف إلى حل النزاعات بأكثر الطرق ودية وأقلها تكلفة، وتشجيع اللجوء إلى الوساطة كخيار أسرع لحسم الخلافات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والعدالة في إجراءات فض المنازعات عبر توفير آليات مرنة ومحايدة، مع المساهمة في نشر ثقافة الوساطة محلياً وإقليمياً ودولياً.

ومنح القرار المركز صلاحيات واسعة لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف عن طريق الوساطة بالإحالة القضائية أو الوساطة الاتفاقية أو الوسائل الرضائية البديلة لحل النزاع أمام المركز، إضافة إلى تقديم خدمة فض المنازعات التجارية المحلية والدولية عن طريق الوساطة الودية، وفقاً لأحكام القانون والقواعد المطبّقة لدى المركز أو التي يتم الاتفاق عليها بين أطراف النزاع.

ونصَّ القرار على أنَّ اتفاقات التسوية التي يتم التوصل إليها عبر المركز، يصادق عليها القاضي المشرف لتكتسب قوة السند التنفيذي، ما يسمح بتنفيذها مباشرة وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي.