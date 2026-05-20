طيران الإمارات تكمل تحديث أول طائرة إيرباص A380 ذات الدرجتين

MENAFN - Al-Bayan) واصلت طيران الإمارات تحقيق تقدم ملموس ضمن برنامجها لتحديث الأسطول، الذي تُقدّر استثماراته بمليارات الدولارات، مع إنجاز تحديث أول طائرة من طراز الإيرباص A380 بتصميمها السابق ذي الدرجتين.

ودخلت الطائرة المحدثة، والمسجلة تحت الرقم A6-EUX، الخدمة بالفعل على الرحلتين "ئي كيه 39" و"ئي كيه 40" بين دبي وبرمنغهام، لتقدّم مقصورات داخلية جديدة كلياً تضم أحدث منتجات طيران الإمارات ضمن ثلاث درجات سفر، تشمل 76 مقعداً في درجة الأعمال، و56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، و437 مقعداً في الدرجة السياحية.

وتُعد هذه الطائرة الأولى ضمن 15 طائرة إيرباص A380 ذات الدرجتين ستخضع للتحديث ضمن برنامج طيران الإمارات الهادف إلى توفير تجربة سفر أكثر تميزاً واتساقاً للعملاء عبر مختلف رحلاتها.

ويُدار برنامج التحديث بالكامل من قبل فريق مركز طيران الإمارات الهندسي في دبي، وقد أنجز حتى الآن تحديث 95 طائرة ضمن أسطول الناقلة، منها 42 طائرة إيرباص A380 و53 طائرة بوينج 777، ما يمثل أكثر من ثلث الأسطول الحالي للناقلة.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إن برنامج تحديث أسطول طيران الإمارات يرتكز على هدف واضح يتمثل في تقديم تجربة سفر استثنائية ترتقي بتوقعات عملائنا في كل رحلة، ومن هذا المنطلق، تواصل فرقنا الهندسية العمل بوتيرة متسارعة وبالتعاون الوثيق مع منظومة متكاملة من الشركاء والموردين، لتنفيذ عمليات تحديث دقيقة وشاملة تضمن دمج أفضل المنتجات والتقنيات العالمية على متن كل طائرة ضمن البرنامج.

وأضاف أن برنامج التحديث أسهم في إعادة رسم معايير التميز على مختلف المستويات، سواء من حيث حجم العمليات وتعقيدها أو مستوى الحرفية والدقة في التنفيذ، ويجسّد تحويل طائرات الإيرباص A380 ذات الدرجتين إلى تصميم بثلاث درجات، مع إضافة مقاعد الدرجة السياحية الممتازة على الطابق العلوي، القدرات المتقدمة والخبرات الاستثنائية التي تتمتع بها فرق مركزنا الهندسي.

وكجزء من برنامج التحديث، ستتوفر المقصورة الدرجة السياحية الممتازة في طيران الإمارات الحائزة جوائز عالمية لأول مرة على السطح العلوي لطائرات الإيرباص A380.

وتضم المقصورة مقاعد جلدية واسعة بتوزيع 2-3-2 ومساحات رحبة تتيح مع إمكانية إمالة المقاعد.

كما توفر التجربة مجموعة من المزايا المتطورة، تشمل مساند كاملة للساقين والقدمين، ومسند رأس قابل للتعديل في ستة اتجاهات، ومنافذ شحن مدمجة، وطاولات جانبية للمشروبات، إلى جانب تجربة طعام ونظام ترفيه متطور عبر شاشة شخصية قياس 13.3 بوصة.

وخلال عملية التحديث، تم تفكيك المقصورة الداخلية بالكامل للطائرة A6-EUX وتجديدها وإعادة تركيبها بدقة.

ونفّذت فرق فريق مركز طيران الإمارات الهندسي تعديلات واسعة على الطابق العلوي للطائرة، شملت إزالة 120 مقعداً من الدرجة السياحية لإفساح المجال أمام تركيب 56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة و18 مقعداً إضافياً في درجة الأعمال.

ولدعم هذا التعديل في توزيع المقصورات، أجرى الفريق أعمالاً هيكلية متقدمة تضمنت إزالة وحدات المطابخ ومناطق التخزين والخزائن العلوية والفواصل الداخلية وإعادة تحديثها وتوزيعها، إلى جانب تنفيذ تعديلات مرتبطة بالأنظمة الكهربائية وأنظمة المياه والخدمات داخل الطائرة.

وشارك في تنفيذ عملية التحديث فريق يضم نحو 50 مهندساً وفنياً، عملوا على مدار ما يقارب 35 ألف ساعة عمل، مستخدمين أكثر من 2500 نوع مختلف من قطع الغيار والمكونات.

واستغرقت عملية تحديث أول طائرة من هذا الطراز نحو شهرين، شملت مراحل التخطيط والتجهيز والاختبارات الشاملة.

ومع الاستفادة من الخبرات والدروس المكتسبة من المشروع الأول، من المتوقع تقليص مدة تحديث الطائرات المقبلة من الطراز نفسه إلى نحو 30 يوماً فقط.

وبحلول نهاية عام 2026، ستكون جميع طائرات الإيرباص A380 ذات الدرجتين ضمن أسطول طيران الإمارات، والبالغ عددها 15 طائرة، قد خضعت لبرنامج التحديث بالكامل.

أُعلن لأول مرة عن برنامج طيران الإمارات الطموح لتحديث الأسطول عام 2021، انطلاقاً من رؤية إستراتيجية تهدف إلى ضمان تقديم معايير تجربة السفر المميزة التي تشتهر بها الناقلة بصورة متسقة وسلسة للعملاء حول العالم.

وكانت المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف تحديث 120 طائرة، إلا أنه وبحلول مايو 2024، ومع النجاح الذي حققه البرنامج وردود الفعل الإيجابية من العملاء، تم توسيع نطاقه ليشمل 191 طائرة، قبل أن يرتفع لاحقاً خلال العام نفسه إلى 219 طائرة.

ويعمل على تنفيذ البرنامج فريق متخصص يضم نحو 270 موظفاً، بما يضمن خروج طائرتين محدثتين في المتوسط شهرياً من حظائر مركز طيران الإمارات الهندسي في دبي.

وانسجاماً مع التزامها بالحد من أثرها البيئي، تعمل طيران الإمارات على تقييم المواد والمكونات المسترجعة من طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777 البالغ عددها 219 طائرة والخاضعة لبرنامج تحديث المقصورات، بهدف إعادة توظيفها ضمن مبادرات الناقلة لإعادة التدوير والابتكار المستدام.

وأثمرت هذه الجهود عن إطلاق عدد من المبادرات الناجحة، من بينها مجموعة "Aircrafted" من المنتجات محدودة الإصدار لهواة الاقتناء، والتي تشمل منتجات مثل حقائب السفر، بالإضافة إلى حقائب مجموعة "Aircrafted Kids" المصنوعة من أقمشة مقاعد الدرجة السياحية المعاد استخدامها.

وحتى اليوم، تبرعت طيران الإمارات بنحو 4 آلاف حقيبة لأطفال في 10 دول حول العالم.