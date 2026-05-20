رايان إير تحذر من سيناريو نهاية العالم في سوق الطيران الأوروبي

MENAFN - Al-Bayan) حذّر نيل سوراهان المدير المالي لشركة الطيران منخفضة التكلفة رايان إير (Ryanair) أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا ومقرها الرئيسي في دبلن، أيرلندا، من احتمال تعرض سوق الطيران الأوروبي لهزات حادة خلال الفترة المقبلة، في ظل أزمة وقود الطائرات والتقلبات المرتبطة بأسواق النفط، مشيراً إلى أن بعض شركات الطيران الأضعف قد لا تتمكن من الصمود في حال استمرار الضغوط حتى فصل الشتاء.

وقال المدير المالي لشركة رايان إير لشبكة سي إن بي سي: "أعتقد أننا سنشهد بعض شركات الطيران الأضعف التي كانت تعاني بالفعل قبل الحرب، والتي قد تنهار في فصل الشتاء".

وقال المسؤول إن الشركة وضعت خططاً تحسباً لـ"سيناريو كارثي" أو ما وصفه بـ"نهاية العالم" في القطاع، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن الوضع الحالي لا يشير إلى اقتراب هذا السيناريو، مع استمرار تشغيل الرحلات وفق الجداول المخططة خلال الصيف والشتاء.

وأضاف نيل سوراهان أن الشركة قامت بتغطية نحو 80% من احتياجاتها من وقود الطائرات لفصل الصيف عند مستوى سعري محدد، ما يقلل من تأثير تقلبات الأسعار، في حين تواجه نسبة الـ20% المتبقية ضغوطاً نتيجة ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

وأوضح نيل سوراهان أن حالة عدم اليقين المرتبطة بأسواق الطاقة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، تسببت في تقلبات حادة بأسعار الوقود، ما ينعكس على شركات الطيران ذات الهياكل المالية الأضعف.

وفي المقابل، أشار نيل سوراهان إلى أن الشركة لا تتوقع إلغاء رحلات خلال موسم السفر الحالي، مؤكداً أن الطلب على السفر الجوي لا يزال قوياً، رغم تزايد الحجوزات المتأخرة وتأثير الضغوط الاقتصادية على الأسعار.

كما لفت نيل سوراهان إلى أن ارتفاع أسعار الوقود قد يؤدي إلى خروج بعض شركات الطيران من السوق الأوروبية خلال فصل الشتاء، في سيناريو مشابه لحالات إفلاس سابقة في قطاع الطيران، إذا استمرت الضغوط الحالية دون تحسن في التكاليف التشغيلية.