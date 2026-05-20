بلدية دبي تحذر من مخاطر الذبح العشوائي خارج المقاصب

MENAFN - Al-Bayan) حذرت بلدية دبي من الذبح العشوائي خارج مقاصب دبي كونه يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة ويساعد على انتشار الآفات والحشرات في الأحياء السكنية، والاعتماد على القصابين المتجولين وغير المرخصين.

وأشارت بلدية دبي في محاضرة توعوية نظمتها تحت عنوان" سلامة أضحيتك وقاية من الآفات وضمان لغذاء سليم" إلى أن الذبح العشوائي في المنازل أو المساكن العمالية يتسبب في العديد من المخاطر أبرزها: التخلص من الأحشاء ومخلفات الذبح بطريقة خاطئة في الأماكن المكشوفة، مما يسبب في تحولها إلى بيئة خصبة يتكاثر فيها الذباب خلال ساعات قليلة. كما أن روائح الدم والتحلل تجذب العديد من الآفات مثل الصراصير والفئران والجرذان من المناطق المجاورة إلى داخل الأحياء.

وأوضحت البلدية أن المواقع العشوائية تفتقر إلى التخلص السليم من النفايات العضوية الموجودة في المقاصب المعتمدة، مما يؤدي إلى تشبع التربة والارضيات بالسوائل العضوية الناجمة عن الذبح وتكوّن بؤر رطبة تتكاثر فيها الحشرات. وبقاء هذه المخلفات مكشوفة لفترات طويلة يزيد من انبعاث الروائح التي تستقطب المزيد من الآفات.

وأشارت إلى أن المشكلة تتفاقم أكثر مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث يتسارع تحلل المخلفات وتتضاعف أعداد الذباب واليرقات، ويسهم ذلك في تحول هذه المواقع التي يتم فيها الذبح العشوائي إلى بؤر يصعب السيطرة عليها.

الخيار الأمن

وقالت البلدية إن جميع هذه الآفات تعتبر ناقلات للأمراض مثل التسمم الغذائي وبكتيريا السالمونيلا وغيرها لذلك فإن الذبح داخل مقصب دبي المعتمد هو الخيار الآمن الذي يحمي المجتمع ويمنع انتشار الآفات وتكاثرها.

وأشارت البلدية إلى أنه يوجد في دبي 5 مقاصب موزعة في مناطق مختلف في الإمارة ويوجد فيها أبطاء بيطرين يقومون بالكشف البيطري قبل وبعد الذبح، وهذا بدوره يضمن سلامة الذبائح وصلاحيتها للاستهلاك البشرية، كما يوجد فنيين متخصصين وقصابين مؤهلين في هذه المقاصب يعملون على خدمة المتعالمين في إعداد وتجهيز الذباح في بيئة نظيفة وآمنة خالية ويحرصون على تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير.

تطبيقات ذكية

وذكرت البلدية أنه تم توفير طلب الذبائح المجهزة للمتعاملين، والمطابقة للمعايير الصحية عبر 3 تطبيقات ذكية معتمدة، هي: ((تطبيق العنود وتطبيق شباب الفريج وتطبيق المرعى تركي سابقاً)) من دون الحاجة لزيارة المقصب أو سوق المواشي، بحيث تصل الذبائح لباب بيت المتعامل.

وبينت بلدية دبي أن لديها رقابة صارمة على القصابين المتجولين ويفرض عليهم غرامات في حالة تم ضبطهم يمارسون الذبح العشوائي، وذلك في إطار حرصها الدائم على صحة وسلامة أفراد المجتمع من خلال منظومة رقابية متكاملة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المحلية والإقليمية والعالمية.