عمومية السويدي تُقر تخفيض رأس المال عبر إعدام أسهم الإثابة

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة السويدي إليكتريك؛ على تخفيض رأس المال المصدر عن طريق إعدام أسهم الإثابة.

ويبلغ عدد تلك الاسهم نحو 1,42 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم، ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد القرار 2,139 مليار جنيه.

​ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة السويدي إليكتريك، بنشر تقرير الإفصاح الخاص بتخفيض رأس المال عبر إعدام أسهم الإثابة.

ويتضمن تقرير الإفصاح تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 2.14 مليار جنيه، إلى 2.139 مليار جنيه جنيه.

وتبلغ كمية الأسهم المقرر إعدامها نحو 1.422 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم.

وأوضحت مستندات الشركة أن مبررات تخفيض رأس المال تعود إلى وصول رصيد أسهم الإثابة لدى الشركة إلى 1,422,160 سهم، ومرور المدة القانونية المقررة للاحتفاظ بهذه الأسهم لدى الشركة، مما استوجب المضي في إجراءات إعدامها وتخفيض رأس المال بالقيمة الموازية لها.

اقترحت شركة السويدي إليكتريك، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 3.97 مليار جنيه عن أرباح العام الماضي، وتخفيض رأس المال عبر إعدام أسهم الإثابة.

واقترح مجلس الإدارة توزيع 3.97 مليار جنيه أرباحاً نقدية على المساهمين بواقع 1.85 جنيه للسهم الواحد، وذلك عن أرباح العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025.

وتأتي هذه التوزيعات بعد تجنيب الاحتياطي القانوني بنسبة 5% من صافي الربح، بتمويل من الأرباح القابلة للتوزيع البالغة 11.69 مليار جنيه.

وقررت الشركة إعدام 1.42 مليون سهم من أسهم“نظام الإثابة والتحفيز” (أسهم الخزينة)، لينخفض رأس المال المصدر من 2.140 مليار جنيه إلى 2.139 مليار جنيه.

وعلى صعيد العمليات التشغيلية، وافقت على توقيع عقد توزيع منتجات الشركات التابعة في السوق المحلي عبر نقاط البيع التابعة لشركة“السويدي للصناعات القابضة” وشركاتها والسويدي للأدوات والكابلات الكهربائية والموزعين والتجار المعتمدين لديها، وذلك بعقد يمتد لـ 5 سنوات وبقيمة إجمالية لا تتجاوز 500 مليون دولار.

وارتفعت أرباح شركة السويدي إليكتريك، بنسبة 1.85% خلال العام الماضي، لتصل 19.2 مليار جنيه، مقارنة بربح 18.83 مليار جنيه خلال 2024.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 281 مليار جنيه، مقابل إيرادات 231.98 مليار جنيه في 2024.

وكشفت شركة“السويدي إليكتريك” تفاصيل توقيع شركة“السويدي للتنمية” عقدًا مع مجموعة“كريستال العالمية”.

وأوضحت الشركة، أن العقد الموقع يختص ببيع قطعة أرض في المنطقة الصناعية“أندستريا أكتوبر”.

وأضافت أن الاستثمارات المبدئية لشركة كريستال تبلغ 350 مليون دولار، هي خاصة بشركة كريستال في مصر وليست لشركة السويدي.

وأشارت إلى أن تكلفة الأرض لا تندرج تحت بند المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً للمادة 43 مكرر من قواعد القيد.

وكانت وقعت شركة السويدي إليكتريك، عقدًا لتوريد محولات وكابلات قوة وملحقات بقيمة 51 مليون دولار.

وأضافت الشركة، أن توقيع العقد تم مع شركة توزيع الكهرباء بدولة أنجولا.

وكشفت شركة السويدي إليكتريك، عن توقيع شركتها التابعة ((إيجيك للكابلات)) عقدًا جديدًا بدولة الكويت بقينة تتخطى ملياري جنيه.

وأوضحت الشركة، أن العقد تبلغ قيمته الإجمالية نحو 18.7 مليون دينار كويتي، بما يعادل نحو 2.039 مليار جنيه ، لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأضافت أن العقد يشمل تنفيذ أعمال توريد وتركيب الكابلات الكهربائية ذات الجهد الفائق (400 ك.ف) للمشروع السكني جنوب صباح الأحمد السكنية، والذي يعد أحد أكبر المشروعات القومية التي تنفذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في إطار خطط التنمية وتلبية الطلب الوطني على الإسكان.

وأشارت إلى أن نطاق أعمال ((إيجيك للكابلات)) يتضمن التصميم والتوريد والتركيب الكامل لكافة أعمال المشروع، بنظام تسليم المفتاح، لكابلات الجهد 400 ك.ف، على أن يتم تشغيل المشروع خلال 24 شهرًا من تاريخ بدء الأعمال.

وفي الشهر الماضي، قالت شركة السويدي اليكتريك، إنها تدرس استثمار 250 مليون ريال قطري في دولة قطر.

وأوضحت الشركة، أنها ضخت استثمارات بقيمة تجاوزت 1.5 مليار ريال سعودي في السعودية تضمنت تنفيذ خطط توسعية من خلال افتتاح مصانع جديدة في المملكة بقطاعات الطاقة المتخصصة والطاقة البيئية والبنية التحتية.

كشفت شركة السويدى إليكتريك، عن افتتاح مصنعين جديدين في السعودية خلال الفترة الماضية.

وقالت الشركة إن الافتتاحات شملت مصنعين في ينبع أحدهما لإنتاج الكابلات المتخصصة والثاني لإنتاج قضبان النحاس بالشراكة مع شركة الفنار بطاقة إنتاجية تتجاوز 130 ألف طن سنويًا بالإضافة إلى إنتاج اكسسوارات الكابلات والفايبر جلاس.

وأشارت إلى أن الاستثمار في قطر قيد الدراسة في الوقت الحالي.

وفي نهاية الشهر الماضي، افتتحت شركة“السويدي إليكتريك” السعودية أحدث مصانعها لإنتاج ملحقات الكابلات ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي، إضافة إلى أعمدة الألياف الزجاجية المدعمة بالبوليمر، ضمن مجمع السويدي الصناعي في الرياض.

وقالت“السويدي إليكتريك” إن القيمة الاستثمارية الإجمالية للمصنع الجديد تبلغ 40 مليون دولار، فيما يمتد على مساحة 37,395 متراً مربعاً.

ويُعد مصنع ملحقات كابلات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي أول مصنع محلي يحصل على اعتماد الشركة السعودية للكهرباء، كما أنه المصنع السعودي الوحيد الذي يقوم بتوريد ملحقات الكابلات ذات الجهد المتوسط بالسوق السعودي بالإضافة إلى استهداف التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام القادمة.

وسجلت شركة السويدي إليكتريك صافي أرباح قدره 14.13 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، بتراجع طفيف نسبته 1.5% مقارنة بـ 14.35 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك رغم استمرار النمو القوي في الإيرادات.

وأظهرت القوائم المالية ارتفاع إيرادات الشركة إلى 199.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 164.82 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2024، بمعدل نمو 21.2%، بينما قفزت تكاليف الإيرادات إلى 169.71 مليار جنيه مقابل 131.76 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، وهو ما ضغط على هوامش الربحية.

وكانت أوضحت الشركة أن الاتفاقية الموقعة مع شركة ((إي بوينت زيرو)) لتطوير مشروع للطاقة الشمسية في زامبيا بقدرة تصل إلى 300 ميجاوات تعد اتفاقية مبدئية، وتهدف إلى التعاون في تطوير المشروع دون أي التزامات مالية أو تنفيذية نهائية في الوقت الحالي.

ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية السويدي للتوسع في حلول الطاقة المتجددة داخل القارة الإفريقية، بالتوازي مع المشروعات الجارية في مصر ودول الخليج.