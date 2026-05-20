عمومية السويدي تُقر تخفيض رأس المال عبر إعدام أسهم الإثابة

عمومية السويدي تُقر تخفيض رأس المال عبر إعدام أسهم الإثابة
ويبلغ عدد تلك الاسهم نحو 1,42 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم، ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد القرار 2,139 مليار جنيه.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة السويدي إليكتريك، بنشر تقرير الإفصاح الخاص بتخفيض رأس المال عبر إعدام أسهم الإثابة.
ويتضمن تقرير الإفصاح تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 2.14 مليار جنيه، إلى 2.139 مليار جنيه جنيه.
وتبلغ كمية الأسهم المقرر إعدامها نحو 1.422 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم.
وأوضحت مستندات الشركة أن مبررات تخفيض رأس المال تعود إلى وصول رصيد أسهم الإثابة لدى الشركة إلى 1,422,160 سهم، ومرور المدة القانونية المقررة للاحتفاظ بهذه الأسهم لدى الشركة، مما استوجب المضي في إجراءات إعدامها وتخفيض رأس المال بالقيمة الموازية لها.
اقترحت شركة السويدي إليكتريك، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 3.97 مليار جنيه عن أرباح العام الماضي، وتخفيض رأس المال عبر إعدام أسهم الإثابة.
واقترح مجلس الإدارة توزيع 3.97 مليار جنيه أرباحاً نقدية على المساهمين بواقع 1.85 جنيه للسهم الواحد، وذلك عن أرباح العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025.
وتأتي هذه التوزيعات بعد تجنيب الاحتياطي القانوني بنسبة 5% من صافي الربح، بتمويل من الأرباح القابلة للتوزيع البالغة 11.69 مليار جنيه.
وقررت الشركة إعدام 1.42 مليون سهم من أسهم“نظام الإثابة والتحفيز” (أسهم الخزينة)، لينخفض رأس المال المصدر من 2.140 مليار جنيه إلى 2.139 مليار جنيه.
وعلى صعيد العمليات التشغيلية، وافقت على توقيع عقد توزيع منتجات الشركات التابعة في السوق المحلي عبر نقاط البيع التابعة لشركة“السويدي للصناعات القابضة” وشركاتها والسويدي للأدوات والكابلات الكهربائية والموزعين والتجار المعتمدين لديها، وذلك بعقد يمتد لـ 5 سنوات وبقيمة إجمالية لا تتجاوز 500 مليون دولار.
وارتفعت أرباح شركة السويدي إليكتريك، بنسبة 1.85% خلال العام الماضي، لتصل 19.2 مليار جنيه، مقارنة بربح 18.83 مليار جنيه خلال 2024.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 281 مليار جنيه، مقابل إيرادات 231.98 مليار جنيه في 2024.
وكشفت شركة“السويدي إليكتريك” تفاصيل توقيع شركة“السويدي للتنمية” عقدًا مع مجموعة“كريستال العالمية”.
وأوضحت الشركة، أن العقد الموقع يختص ببيع قطعة أرض في المنطقة الصناعية“أندستريا أكتوبر”.
وأضافت أن الاستثمارات المبدئية لشركة كريستال تبلغ 350 مليون دولار، هي خاصة بشركة كريستال في مصر وليست لشركة السويدي.
وأشارت إلى أن تكلفة الأرض لا تندرج تحت بند المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً للمادة 43 مكرر من قواعد القيد.
وكانت وقعت شركة السويدي إليكتريك، عقدًا لتوريد محولات وكابلات قوة وملحقات بقيمة 51 مليون دولار.
وأضافت الشركة، أن توقيع العقد تم مع شركة توزيع الكهرباء بدولة أنجولا.
وكشفت شركة السويدي إليكتريك، عن توقيع شركتها التابعة ((إيجيك للكابلات)) عقدًا جديدًا بدولة الكويت بقينة تتخطى ملياري جنيه.
وأوضحت الشركة، أن العقد تبلغ قيمته الإجمالية نحو 18.7 مليون دينار كويتي، بما يعادل نحو 2.039 مليار جنيه ، لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأضافت أن العقد يشمل تنفيذ أعمال توريد وتركيب الكابلات الكهربائية ذات الجهد الفائق (400 ك.ف) للمشروع السكني جنوب صباح الأحمد السكنية، والذي يعد أحد أكبر المشروعات القومية التي تنفذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في إطار خطط التنمية وتلبية الطلب الوطني على الإسكان.
وأشارت إلى أن نطاق أعمال ((إيجيك للكابلات)) يتضمن التصميم والتوريد والتركيب الكامل لكافة أعمال المشروع، بنظام تسليم المفتاح، لكابلات الجهد 400 ك.ف، على أن يتم تشغيل المشروع خلال 24 شهرًا من تاريخ بدء الأعمال.
وفي الشهر الماضي، قالت شركة السويدي اليكتريك، إنها تدرس استثمار 250 مليون ريال قطري في دولة قطر.
وأوضحت الشركة، أنها ضخت استثمارات بقيمة تجاوزت 1.5 مليار ريال سعودي في السعودية تضمنت تنفيذ خطط توسعية من خلال افتتاح مصانع جديدة في المملكة بقطاعات الطاقة المتخصصة والطاقة البيئية والبنية التحتية.
كشفت شركة السويدى إليكتريك، عن افتتاح مصنعين جديدين في السعودية خلال الفترة الماضية.
وقالت الشركة إن الافتتاحات شملت مصنعين في ينبع أحدهما لإنتاج الكابلات المتخصصة والثاني لإنتاج قضبان النحاس بالشراكة مع شركة الفنار بطاقة إنتاجية تتجاوز 130 ألف طن سنويًا بالإضافة إلى إنتاج اكسسوارات الكابلات والفايبر جلاس.
وأشارت إلى أن الاستثمار في قطر قيد الدراسة في الوقت الحالي.
وفي نهاية الشهر الماضي، افتتحت شركة“السويدي إليكتريك” السعودية أحدث مصانعها لإنتاج ملحقات الكابلات ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي، إضافة إلى أعمدة الألياف الزجاجية المدعمة بالبوليمر، ضمن مجمع السويدي الصناعي في الرياض.
وقالت“السويدي إليكتريك” إن القيمة الاستثمارية الإجمالية للمصنع الجديد تبلغ 40 مليون دولار، فيما يمتد على مساحة 37,395 متراً مربعاً.
ويُعد مصنع ملحقات كابلات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي أول مصنع محلي يحصل على اعتماد الشركة السعودية للكهرباء، كما أنه المصنع السعودي الوحيد الذي يقوم بتوريد ملحقات الكابلات ذات الجهد المتوسط بالسوق السعودي بالإضافة إلى استهداف التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام القادمة.
وسجلت شركة السويدي إليكتريك صافي أرباح قدره 14.13 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، بتراجع طفيف نسبته 1.5% مقارنة بـ 14.35 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك رغم استمرار النمو القوي في الإيرادات.
وأظهرت القوائم المالية ارتفاع إيرادات الشركة إلى 199.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 164.82 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2024، بمعدل نمو 21.2%، بينما قفزت تكاليف الإيرادات إلى 169.71 مليار جنيه مقابل 131.76 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، وهو ما ضغط على هوامش الربحية.
وكانت أوضحت الشركة أن الاتفاقية الموقعة مع شركة ((إي بوينت زيرو)) لتطوير مشروع للطاقة الشمسية في زامبيا بقدرة تصل إلى 300 ميجاوات تعد اتفاقية مبدئية، وتهدف إلى التعاون في تطوير المشروع دون أي التزامات مالية أو تنفيذية نهائية في الوقت الحالي.
ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية السويدي للتوسع في حلول الطاقة المتجددة داخل القارة الإفريقية، بالتوازي مع المشروعات الجارية في مصر ودول الخليج.
