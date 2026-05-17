المفتي العام يؤكد جواز التضحية بالعجول المسمنة

2026-05-17 03:32:36
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، جواز التضحية بالعجول المسمنة، موضحاً أن الأضحية من شعائر الإسلام الثابتة بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وتكون من الأنعام وتشمل الإبل والبقر والغنم، ولها شروط فقهية من بينها السلامة من العيوب وبلوغ السن المحدد لكل نوع.

وأوضح الشيخ حسين، في بيان، صدر اليوم الأحد، أن علماء الأمة اختلفوا في جواز الأضحية بالأنعام المسمنة التي لم تبلغ السن المحدد لنوعها، وجمهور الفقهاء يمنعون التضحية بالتي لم تبلغ سن التضحية، حتى لو كانت وافرة اللحم، آخذين بظواهر النصوص التي اشترطت السن، في حين أجاز بعض العلماء من التابعين ومنهم الأوزاعي وعطاء، وكذلك بعض العلماء المتأخرين، التضحية بالمسمن من العجول، ولو لم يبلغ السن المحددة، استنادا بحكمة من حكم تحديد سن الأضحية، والمتمثلة في وفرة اللحم للفقير والمحتاج.

وبين أن مجلس الإفتاء الأعلى في قراره رقم 1/13 بتاريخ 19/6/1997م أجاز إذا دعت الضرورة ودفعاً للحرج التضحية بالعجول المسمنة، طالما لا يمكن تمييزها لو وضعت بين غير المسمنات. مؤكداً على أن من حِكَم الأضحية توفير اللحم الطيب والجيد والوفير للفقراء.

وأكد أن الأخذ بجواز التضحية بالعجول المسمنة فيه تيسير على المضحي أيضاً من خلال دفع الحرج الذي يلحق بكثير من الناس جراء عناء البحث عن أعمار معينة للعجول في أسواقها، وبخاصة عند قلة العرض، حيث يصعب في زماننا الحصول على عجول يتجاوز عمرها سنتين لغرض التضحية، فمعظم مربي العجول يسوقونها قبل أن تبلغ العام من العمر، وذلك بعد التسمين الذي يصل به وزنها ما يزيد عن التي بلغت العامين لو بقيت ترعى سائمه.

