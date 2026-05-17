بشارب مزيف .. الأطفال يتجاوزون التحقق من العمر على الإنترنت

MENAFN - Al-Bayan) ">كشفت منظمة بريطانية معنية بالسلامة على الإنترنت قدرة الأطفال على تجاوز أدوات التحقق من العمر على بعض المنصات الإلكترونية عن طريق رسم تعبيرات محددة على الوجه أو حتى رسم شوارب مزيفة لأنفسهم.

ووفقا لمنظمة "إنترنت ماترز"، فإنها اكتشفت سهولة الالتفاف على حوالي نصف الضوابط والأدوات المستخدمة للتحقق من العمر التي شملتها الدراسة، حيث أظهر الأطفال "وعيا واضحا بكيفية تجاوز أدوات التحقق من العمر، إما من خلال تجاربهم الشخصية أو من خلال ما عرفوه من الآخرين".

وأشارت المنظمة، بعد استطلاع آراء حوالي 2000 طفل وولي أمر، إلى أن "إحدى الحيل التي تم ذكرها هي قيام الأطفال بإضافة شعر مزيف على صورة الوجه ليظن النظام أنهم أكبر سنا، وقد تم الإبلاغ عن نجاح هذه الحيلة في حالات متعددة".

يذكر أن التحقق من عمر مستخدم الإنترنت أصبح موضع اهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة مع اتجاه دول العالم نحو فرض حظر على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي بصورة خاصة. وتستخدم منصة إنستجرام على سبيل المثال لقطات الفيديو التي يصورها المستخدم لنفسه "سيلفي" كواحدة من طرق التأكد من عمره.

كما أظهر المسح انتشار أدوات التحقق من العمر بشكل متزايد، حيث أفاد 53% من الأطفال أنهم واجهوا شروط التحقق من العمر عند تسجيل حساب جديد، في حين قال 90% منهم إن المواقع طلبت منهم الخضوع لعملية "تقدير العمر من خلال الوجه"، والتي وصفها معظمهم بأنها "سهلة".

وكشفت منظمة "إنترنت ماترز" أن "معرفة كيفية تجاوز عمليات التحقق من العمر منتشرة بشدة"، حيث تحدث 17% فقط من الأطفال عن صعوبة تجاوز هذه الإجراءات.

وأضافت المنظمة المعنية بالسلامة على الإنترنت: "تشمل طرق الالتفاف على أدوات التحقق من العمر استخدام تاريخ ميلاد وهمي، أو الدخول عبر شبكة افتراضية خاصة (في.بي.إن)، أو تحميل فيديو لوجه شخص آخر، أو استخدام شخصية كرتونية، لخداع المنصات الإلكترونية ودفعها إلى تقدير عمر أكبر" من الحقيقي.