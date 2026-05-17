اليوم.. بدء اكتتاب الأسهم المتبقية لزيادة رأس مال نهر الخير

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدم ممانعتها قيام شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بنشر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم المتبقية من المرحلة الأولى لزيادة رأس المال المصدر، والبالغ عددها 25,608,613 سهماً.

​وأوضحت الهيئة، أن الاكتتاب يأتي لاستكمال زيادة رأس المال المصدر من 200 مليون جنيه إلى 390 مليون جنيه، بزيادة قدرها 190 مليون جنيه موزعة على 1.9 مليار سهم.

​وكانت المرحلة الأولى من الاكتتاب قد أسفرت عن تغطية بنسبة 98.65% تقريباً، حيث تم الاكتتاب في 1,874,391,387 سهماً من إجمالي أسهم الزيادة، ليتبقى بذلك نحو 25.6 مليون سهم هي محل المرحلة الثانية.

وتقرر فتح باب الاكتتاب للمساهمين القدامى (الذين لم يقوموا ببيع حق الاكتتاب) ومشتري حق الاكتتاب حتى نهاية جلسة تداول 7 أبريل 2026.

​وتقرر فتح باب الاكتتاب في المرحلة الثانية بدءًا من اليوم الأحد الموافق 17 مايو، ولمدة 3 أيام تنتهي بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026.

​و يتم السداد بالقيمة الاسمية البالغة 10 قروش للسهم الواحد، بالإضافة إلى 2.5 قرش مصاريف إصدار (بإجمالي 12.5 قرش للسهم).

​وكانت اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة“نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، مقترح مجلس الإدارة بترحيل أرباح عن العام المالي 2025.

واعتمدت العمومبة نتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025.

ووافقت الجمعية العامة على اعتماد قرار مجلس الإدارة ببيع كامل مساهمة الشركة في شركة سلتني للاستثمار. وتبلغ الحصة المُباعة 16.667% من رأسمال“سلتني”، بقيمة إجمالية قدرها 7 ملايين جنيه.

وفوضت العمومية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إتمام كافة الإجراءات والتوقيع على المستندات اللازمة لاتمام عملية البيع.

وانتخبت الجمعية العامة مجلس إدارة جديداً للشركة لدورة قادمة بنظام التصويت التراكمي، حيث ضم المجلس ستة أعضاء برئاسة أحمد محمد رفقي (تنفيذي)، وتعيين أحمد محمد سيد نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (تنفيذي).

وافق مجلس إدارة شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، على العرض المقدم لشراء كامل حصة مساهمة الشركة في شركة“سلتي للاستثمار”.

وأوضحت الشركة أن العرض المقدم يتضمن شراء نسبة مساهمة الشركة البالغة 16.667% في شركة“سلتي للاستثمار”.

وأضافت أن القيمة الإجمالية لعملية البيع تبلغ 7 ملايين جنيه، مشيرة إلى أن القيمة الدفترية لهذه الحصة تبلغ نحو 5 ملايين جنيه.

وكانت كشفت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، عن تصدير شركتها التابعة مجموعة الأهلي، منتجاتها إلى إحدى الدول العربية بمبلغ 1.25 مليون دولار.

ويأتي ذلك في إطار حرص الإدارة للتوسع في الأسواق الخارجية.

وتوقعت الشركة أن يكون إجمالي التصدير خلال عام 2026 نحو 5 ملايين دولار تقريبًا ما ينعكس ذلك ايرادات الشركة المستقبلية ودعم خطط النمو والتوسع التصديري.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به والمصدر.

ويتضمن تقرير الإفصاح دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة المرخص به من مليار جنيه إلى 1.95 مليار جنيه؛ بحسب إفصاح الرقابة المالية اليوم الأحد,

كما يشمل المقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقداً من 200 مليون جنيه إلى 390 مليون جنيه، بزيادة قدرها 190 مليون جنيه، بالإضافة لمصاريف إصدار بواقع 2.5% على كل سهم، تُمول نقداً أو من خلال الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء للمساهمين وفقاً لتقرير الأداء الاقتصادي المعتمد.

وأكدت الهيئة عدم ممانعتها لنشر تقرير الإفصاح على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، مع إلزام الشركة بعرض دراسة جدوى تفصيلية عن أوجه استخدام أموال الزيادة والعوائد المتوقعة منها على المساهمين في الجمعية العامة.

قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد تعديل غرض شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية.

ويتضمن التعديل إضافة نشاط“إنتاج وبيع التقاوب وعمل محطة غربلة واعداد وفرز وتعبئة التقاوى وثلاجة لتخزين وتبريد التقاوى” لغرض الشركة الرئيسي.

جاء ذلك في ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة.