اليوم.. بدء اكتتاب الأسهم المتبقية لزيادة رأس مال نهر الخير

اليوم.. بدء اكتتاب الأسهم المتبقية لزيادة رأس مال نهر الخير
وأوضحت الهيئة، أن الاكتتاب يأتي لاستكمال زيادة رأس المال المصدر من 200 مليون جنيه إلى 390 مليون جنيه، بزيادة قدرها 190 مليون جنيه موزعة على 1.9 مليار سهم.
وكانت المرحلة الأولى من الاكتتاب قد أسفرت عن تغطية بنسبة 98.65% تقريباً، حيث تم الاكتتاب في 1,874,391,387 سهماً من إجمالي أسهم الزيادة، ليتبقى بذلك نحو 25.6 مليون سهم هي محل المرحلة الثانية.
وتقرر فتح باب الاكتتاب للمساهمين القدامى (الذين لم يقوموا ببيع حق الاكتتاب) ومشتري حق الاكتتاب حتى نهاية جلسة تداول 7 أبريل 2026.
وتقرر فتح باب الاكتتاب في المرحلة الثانية بدءًا من اليوم الأحد الموافق 17 مايو، ولمدة 3 أيام تنتهي بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026.
و يتم السداد بالقيمة الاسمية البالغة 10 قروش للسهم الواحد، بالإضافة إلى 2.5 قرش مصاريف إصدار (بإجمالي 12.5 قرش للسهم).
وكانت اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة“نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، مقترح مجلس الإدارة بترحيل أرباح عن العام المالي 2025.
واعتمدت العمومبة نتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025.
ووافقت الجمعية العامة على اعتماد قرار مجلس الإدارة ببيع كامل مساهمة الشركة في شركة سلتني للاستثمار. وتبلغ الحصة المُباعة 16.667% من رأسمال“سلتني”، بقيمة إجمالية قدرها 7 ملايين جنيه.
وفوضت العمومية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إتمام كافة الإجراءات والتوقيع على المستندات اللازمة لاتمام عملية البيع.
وانتخبت الجمعية العامة مجلس إدارة جديداً للشركة لدورة قادمة بنظام التصويت التراكمي، حيث ضم المجلس ستة أعضاء برئاسة أحمد محمد رفقي (تنفيذي)، وتعيين أحمد محمد سيد نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (تنفيذي).
وافق مجلس إدارة شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، على العرض المقدم لشراء كامل حصة مساهمة الشركة في شركة“سلتي للاستثمار”.
وأوضحت الشركة أن العرض المقدم يتضمن شراء نسبة مساهمة الشركة البالغة 16.667% في شركة“سلتي للاستثمار”.
وأضافت أن القيمة الإجمالية لعملية البيع تبلغ 7 ملايين جنيه، مشيرة إلى أن القيمة الدفترية لهذه الحصة تبلغ نحو 5 ملايين جنيه.
وكانت كشفت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، عن تصدير شركتها التابعة مجموعة الأهلي، منتجاتها إلى إحدى الدول العربية بمبلغ 1.25 مليون دولار.
ويأتي ذلك في إطار حرص الإدارة للتوسع في الأسواق الخارجية.
وتوقعت الشركة أن يكون إجمالي التصدير خلال عام 2026 نحو 5 ملايين دولار تقريبًا ما ينعكس ذلك ايرادات الشركة المستقبلية ودعم خطط النمو والتوسع التصديري.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به والمصدر.
ويتضمن تقرير الإفصاح دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة المرخص به من مليار جنيه إلى 1.95 مليار جنيه؛ بحسب إفصاح الرقابة المالية اليوم الأحد,
كما يشمل المقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقداً من 200 مليون جنيه إلى 390 مليون جنيه، بزيادة قدرها 190 مليون جنيه، بالإضافة لمصاريف إصدار بواقع 2.5% على كل سهم، تُمول نقداً أو من خلال الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء للمساهمين وفقاً لتقرير الأداء الاقتصادي المعتمد.
وأكدت الهيئة عدم ممانعتها لنشر تقرير الإفصاح على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، مع إلزام الشركة بعرض دراسة جدوى تفصيلية عن أوجه استخدام أموال الزيادة والعوائد المتوقعة منها على المساهمين في الجمعية العامة.
قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد تعديل غرض شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية.
ويتضمن التعديل إضافة نشاط“إنتاج وبيع التقاوب وعمل محطة غربلة واعداد وفرز وتعبئة التقاوى وثلاجة لتخزين وتبريد التقاوى” لغرض الشركة الرئيسي.
جاء ذلك في ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة.
