  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
كانت على متن هونديوس.. الاشتباه بإصابة كندية بفيروس هانتا

كانت على متن هونديوس.. الاشتباه بإصابة كندية بفيروس هانتا

2026-05-17 03:05:03
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلن مسؤولو الصحة العامة في كندا السبت أن راكبة كانت على متن السفينة السياحية إم في هونديوس، وتُعد من بين "الأكثر عرضة للإصابة"، تبيّن أنها "مصابة مبدئيا" بفيروس هانتا.

والمريضة واحدة من أربعة كنديين كانوا على متن السفينة التي أبحرت في الأول من أبريل من الأرجنتين في رحلة عبر المحيط الأطلسي، إلى أن تفشى هذا المرض النادر الذي تنقله القوارض.

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية في بيان أن مسؤولين من مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة في غرب كندا "أبلغوا أن أحد الأشخاص الأربعة الأكثر عرضة للإصابة، والذي كان يخضع للعزل الذاتي والمراقبة تحسبا لظهور أي أعراض، تبين أنه مصاب مبدئيا بفيروس هانتا من سلالة الأنديز".

وسلالة الأنديز هي السلالة الوحيدة المعروفة التي تنتقل بين البشر.

وعلى الصعيد العالمي لا يزال عدد الوفيات ثلاثة.

وأفاد المسؤولون أن المريضة وزوجها اللذين أبلغا عن أعراض طفيفة، نُقلا إلى المستشفى الجمعة، حيث سيبقيان في العزل.

وجاء في البيان "من باب الاحتياط، نُقل شخص ثالث كان يخضع للعزل في مكان آمن إلى المستشفى لإجراء الفحص والتقييم".

ومن المتوقع صدور نتائج الفحص للتأكد من الإصابة بفيروس هانتا خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكدت وكالة الصحة العامة أن "الخطر الإجمالي على عامة السكان في كندا من تفشي سلالة الأنديز من فيروس هانتا، المرتبط بالسفينة السياحية إم في هونديوس، لا يزال منخفضا في الوقت الحالي".

ولا يوجد لقاح أو علاج معين لفيروس هانتا الذي يمكن أن يسبب اضطرابات تنفسية حادة، لكن مسؤولي الصحة استبعدوا أي مقارنة بينه وبين جائحة كوفيد-19.

MENAFN17052026000110011019ID1111126472

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث