إكس تضيف سجل لحفظ نشاط المستخدمين

MENAFN - Al-Bayan) ">حولت منصة التواصل الاجتماعي إكس نفسها إلى تطبيق يتيح "حفظ المحتوى للرجوع إليه في وقت لاحق" بإطلاق تبويب جديد باسم "سجل" (هيستوري) يجمع الاشارات المرجعية والإعجابات التي قام بها المستخدم والفيديوهات والمقالات التي شهدها في مكان واحد لكي يسهل الرجوع إليها في وقت لاحق.

ووصف نيكيتا باير مدير الإنتاج في إكس هذه الخاصية الجديدة التي ستتاح أولا للأجهزة العاملة بنظام التشغيل آي.أو.إس، بأنها طريقة أفضل لمتابعة المحتوى المفضل للمستخدم والعودة إلى المحتوى الذي يريد اتمام قراءته أو مشاهدته في وقت لاحق.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه مع التحديث الجديد سيتم تغيير اسم زر "الاشارات المرجعية" (بوك ماركس) على القائمة الجانبية اليسرى لتطبيق إكس للهواتف المحمولة إلى "السجل".

وتقسم الصفحة الجديدة محتوى المستخدم المحفوظ إلى أربع علامات تبويب: الإشارات المرجعية، والإعجابات، ومقاطع الفيديو، والمقالات، مما يسهل عليه العودة إليها في أي وقت.

وفي حين يتم حفظ الإشارات المرجعية والإعجابات تلقائيا، سيتم ملء علامتا تبويب "مقاطع الفيديو" و"المقالات" بناء على ما يشاهده أو يقرأه المستخدم على إكس. ويقول بير إن قسم "السجل" سيظل سريا لا يصل إليه إلا المستخدم.

هذه الخاصية الجديدة تجعل تطبيق إكس أقرب إلى متصفح الإنترنت، حيث يمكن للمستخدمين العودة إلى المحتوى الذي شاهدوه في وقت سابق، حتى إذا لم يضغطوا على زر حفظ الصفحة.

كما تجمع الخاصية الجديدة الوظائف التي كانت موزعة في أماكن مختلفة داخل التطبيق، حيثُ أصبحت الإشارات المرجعية مُتاحة في القائمة الرئيسية، بينما كانت الإعجابات موجودة في تبويب منفصل ضمن ملف تعريف المستخدم.

ويقول موقع تك كرانش إن هذا التحديث يمكن أن يمهد الطريق أمام سماح منصة إكس بنشر مقالات طويلة، والتي تسوق لها الشركة كوسيلة للشركات والمُبدعين لمشاركة المحتوى الذي يتجاوز الحد الأقصى لطول المنشور القياسي على المنصة وهو 280 حرفا.