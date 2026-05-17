أوبن أيه.آي تعتزم إصدار كودكس للهواتف المحمولة

أوبن أيه.آي تعتزم إصدار كودكس للهواتف المحمولة
تتيح الخاصية الجديدة للمستخدمين معاينة بيئات كودكس بصورة فورية على أي جهاز يعمل عليه التطبيق.
وأشارت الشركة إلى أن هذا التحديث مازال في مرحلة تجريبية وهو متاح لكل فئات تطبيق شات جي.بي.تي على الأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل آي.أو.إس وأندرويد.
وقالت أوبن أيه.آي في بيان: "هذا يتجاوز مجرد القدرة على التحكم عن بعد في مهمة واحدة أو إرسال مهام جديدة إلى جهاز الكمبيوتر، فمن خلال الهاتف المحمول، يمكن العمل على جميع سلاسل العمليات، ومراجعة المخرجات، والموافقة على الأوامر، وتغيير النماذج، أو بدء مهام جديدة."
وفي الشهر الماضي، أتاحت أوبن أيه.آي أيضًا لأداة كودكس إمكانية التشغيل في الخلفية على بيئات سطح المكتب، مما يتيح للأداة إنجاز مهام متنوعة بشكل مستقل، بحسب موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.
في الوقت نفسه طرحت أوبن أيه.آي في الشهر الماضي أيضا إضافة لمتصفح الإنترنت كروم لكي تسمح لوكيل الذكاء الاصطناعي أثناء جلسات التصفح بصورة متزامنة.
وفي فبراير الماضي أطلقت شركة أنثروبيك المنافسة لأوبن أيه.آي خاصية مماثلة تتيح للمستخدمين مراقبة عمل برنامج كلود كود التابع لها عن بعد.
يذكر أن هذا الكم الهائل من الأدوات الجديدة التي تصدرها كل من أوبن إيه.آي وأنثروبيك يشير إلى المنافسة الشديدة بينهما على تطوير أداة برمجة ذكية لتكون الأكثر استخداما. وحقق برنامج كلود كود من أنثروبيك شعبية متزايدة خلال العام الماضي بين الشركات والمتخصصين في مجال التقنية على حد سواء.
