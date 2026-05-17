أوبن أيه.آي تعتزم إصدار كودكس للهواتف المحمولة

MENAFN - Al-Bayan) ">تعتزم شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمريكية أوبن أيه.آي إطلاق إصدار للهواتف المحمولة من أداة البرمجة كودكس، بعد عام تقريبا من إطلاقها، بدمجها في تطبيق المحادثة الآلية شات جي.بي.تي، وهو ما يسمح للمستخدمين مراقبة وإدارة تطورات تدفق أعمالهم عن بعد.

تتيح الخاصية الجديدة للمستخدمين معاينة بيئات كودكس بصورة فورية على أي جهاز يعمل عليه التطبيق.

وأشارت الشركة إلى أن هذا التحديث مازال في مرحلة تجريبية وهو متاح لكل فئات تطبيق شات جي.بي.تي على الأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل آي.أو.إس وأندرويد.

وقالت أوبن أيه.آي في بيان: "هذا يتجاوز مجرد القدرة على التحكم عن بعد في مهمة واحدة أو إرسال مهام جديدة إلى جهاز الكمبيوتر، فمن خلال الهاتف المحمول، يمكن العمل على جميع سلاسل العمليات، ومراجعة المخرجات، والموافقة على الأوامر، وتغيير النماذج، أو بدء مهام جديدة."

وفي الشهر الماضي، أتاحت أوبن أيه.آي أيضًا لأداة كودكس إمكانية التشغيل في الخلفية على بيئات سطح المكتب، مما يتيح للأداة إنجاز مهام متنوعة بشكل مستقل، بحسب موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

في الوقت نفسه طرحت أوبن أيه.آي في الشهر الماضي أيضا إضافة لمتصفح الإنترنت كروم لكي تسمح لوكيل الذكاء الاصطناعي أثناء جلسات التصفح بصورة متزامنة.

وفي فبراير الماضي أطلقت شركة أنثروبيك المنافسة لأوبن أيه.آي خاصية مماثلة تتيح للمستخدمين مراقبة عمل برنامج كلود كود التابع لها عن بعد.

يذكر أن هذا الكم الهائل من الأدوات الجديدة التي تصدرها كل من أوبن إيه.آي وأنثروبيك يشير إلى المنافسة الشديدة بينهما على تطوير أداة برمجة ذكية لتكون الأكثر استخداما. وحقق برنامج كلود كود من أنثروبيك شعبية متزايدة خلال العام الماضي بين الشركات والمتخصصين في مجال التقنية على حد سواء.