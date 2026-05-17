زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب وسط تايوان
وأضافت الإدارة أن مركز الزلزال يقع في بلدة بولي بمقاطعة نانتو، على بعد حوالي 5ر33 كيلومترا شمال شرق المبنى الذي يضم مقر الحكومة المحلية في مقاطعة نانتو، على عمق 5ر15 كيلومترا، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية(سي.إن.إيه) اليوم الأحد.
ولم ترد أي تقارير فورية عن حدوث أضرار أو إصابات.
