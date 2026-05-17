زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب وسط تايوان

2026-05-17 03:05:02
(MENAFN- Al-Bayan) ">ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجات على مقياس ريختر مقاطعة نانتو بوسط تايوان، في الساعة الثامنة و46 دقيقة صباح اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته إدارة الأرصاد الجوية المركزية.

وأضافت الإدارة أن مركز الزلزال يقع في بلدة بولي بمقاطعة نانتو، على بعد حوالي 5ر33 كيلومترا شمال شرق المبنى الذي يضم مقر الحكومة المحلية في مقاطعة نانتو، على عمق 5ر15 كيلومترا، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية(سي.إن.إيه) اليوم الأحد.

ولم ترد أي تقارير فورية عن حدوث أضرار أو إصابات.

