مصرع مواطنة بحادث سير في قلقيلية
وأكد الناطق باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، أن الحادث نجم عن انزلاق مركبة أمام ساحة منزل، ما أدى الى إصابة المواطنة، والتي جرى نقلها إلى المستشفى الحكومي في حالة حرجة، وأعلن الأطباء عن وفاتها.
وأكد ارزيقات بأنه تم توقيف السائق والتحفظ على المركبة فيما باشر خبراء حوادث السير التحقيق في الحادث
