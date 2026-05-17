مصرع مواطنة بحادث سير في قلقيلية

MENAFN - Palestine News Network ) قلقيلية /PNN- لقيت مواطنة (20 عاما)، اليوم الأحد، مصرعها، نتيجة حادث سير وقع داخل مدينة قلقيلية.

وأكد الناطق باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، أن الحادث نجم عن انزلاق مركبة أمام ساحة منزل، ما أدى الى إصابة المواطنة، والتي جرى نقلها إلى المستشفى الحكومي في حالة حرجة، وأعلن الأطباء عن وفاتها.

وأكد ارزيقات بأنه تم توقيف السائق والتحفظ على المركبة فيما باشر خبراء حوادث السير التحقيق في الحادث