  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مصرع مواطنة بحادث سير في قلقيلية

مصرع مواطنة بحادث سير في قلقيلية

2026-05-17 03:04:23
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية /PNN- لقيت مواطنة (20 عاما)، اليوم الأحد، مصرعها، نتيجة حادث سير وقع داخل مدينة قلقيلية.

وأكد الناطق باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، أن الحادث نجم عن انزلاق مركبة أمام ساحة منزل، ما أدى الى إصابة المواطنة، والتي جرى نقلها إلى المستشفى الحكومي في حالة حرجة، وأعلن الأطباء عن وفاتها.

وأكد ارزيقات بأنه تم توقيف السائق والتحفظ على المركبة فيما باشر خبراء حوادث السير التحقيق في الحادث

MENAFN17052026000205011050ID1111126462

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث