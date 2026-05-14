إحباط محاولة تفجير داخل كاتدرائية في حلب بعد الاشتباه بجسم غريب
(MENAFN) أعلنت مطرانية السريان الأرثوذكس في حلب عن إحباط محاولة تفجير داخل كاتدرائية مار أفرام السرياني الواقعة في حي السليمانية بمدينة حلب، وذلك بعد اكتشاف جسم مشبوه داخل محيط الكنيسة.
ووفقًا لما جاء في بيان صادر عن المطرانية، وقعت الحادثة صباح الأربعاء 13 مايو 2026، أثناء مراسم إدخال جثمان أحد أبناء الرعية إلى داخل الكاتدرائية، حيث سقط جسم صغير ملفوف بكيس أسود من سيارة مخصصة لنقل الموتى تتبع أحد مكاتب الدفن.
وبحسب التفاصيل، اعتقد الحاضرون في البداية أن الجسم جزء من السيارة أو متعلق بمعداتها، إلا أن السائق نفى أي علاقة له به، ما أثار الشكوك حول طبيعته.
وعلى إثر ذلك، تم استدعاء عناصر شرطة المرور، قبل أن تتدخل الجهات الأمنية التي سارعت إلى إغلاق الموقع وفرض طوق أمني حوله بعد الاشتباه بأن الجسم قد يكون متفجرًا.
لاحقًا، وصلت وحدة مختصة بالمتفجرات إلى المكان، حيث تولّت التعامل مع الجسم المشبوه ونقله وفق إجراءات احترازية دقيقة، وسط تأكيدات بأن التدخل تم بطريقة مهنية حالت دون وقوع أي انفجار محتمل.
