حجم سوق المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، الحصة السوقية والتوقعات (2026 - 2036)

نظرة عامة على سوق المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية

يمثل سوق المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية العالمي قطاعًا حيويًا ضمن صناعة الرعاية الصحية والطب النووي، ويشمل المركبات المشعة المستخدمة في التصوير التشخيصي والتطبيقات العلاجية الموجهة. وتُعد هذه المنتجات أساسية في الممارسة السريرية الحديثة للكشف عن الأمراض، وتقييم وظائف الأعضاء، وتخطيط العلاج، والرعاية الدقيقة، خاصة في مجالات الأورام وأمراض القلب والأعصاب وغيرها من التخصصات الطبية. وتُستخدم المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية بشكل شائع في أنظمة التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني PET والتصوير المقطعي المحوسب بإصدار فوتون واحد SPECT، ما يمكّن المتخصصين في الرعاية الصحية من تشخيص الأمراض ومتابعتها بدقة سريرية عالية.

في عام 2026، تُقدَّر قيمة سوق المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية العالمية بنحو 7.82 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى 13.78 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2036، مسجلة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.48% خلال فترة التوقعات. وتعتمد هذه التقديرات على أبحاث أولية أجرتها Quintile Reports، وتم التحقق منها بمقارنتها مع بيانات جمعيات الصناعة، وقواعد بيانات مؤسسات الطب النووي، والإفصاحات العامة المتاحة من الشركات المصنعة.

وعلى عكس الدراسات الثانوية المجمعة، يتضمن هذا التقرير أبحاثًا أولية مباشرة أُجريت مع مصنعي المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، ورؤساء أقسام الطب النووي، ومسؤولي المشتريات في المستشفيات عبر 12 دولة. وقد تم التحقق من جميع تقديرات حجم السوق وتوقعات النمو من خلال المقارنة بين عدة نقاط بيانات مستقلة، بما يضمن موثوقية تحليلية تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية هي تركيبات دوائية تحتوي على نظائر مشعة تُستخدم في الإجراءات الطبية التشخيصية والعلاجية. ويتم توريد هذه المنتجات ضمن بيئات رعاية صحية منظمة تشمل المستشفيات، ومراكز التصوير التشخيصي، ومراكز الجراحة اليومية، ومعاهد أبحاث السرطان. وتتمثل وظيفتها الأساسية في دعم تصور العمليات البيولوجية، والتصوير الوظيفي، والعلاجات الموجهة بالنظائر المشعة.

يشمل السوق مجموعة واسعة من النظائر المشعة مثل التكنيشيوم-99m، والفلور-18، واليود-131، واللوتيتيوم-177، والغاليوم-68، والإيتريوم-90، وغيرها. ويتحدد الطلب وفق عوامل تشمل سهولة الوصول إلى النظائر، والملاءمة السريرية، وكثافة التصوير، وقدرات إنتاج المصادر، واعتماد المؤسسات لتدفقات عمل الطب النووي.

حجم سوق المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية والتوقعات:

أبرز النقاط الرئيسية في تقرير سوق المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية:

التحليل التاريخي (2017 - 2024): يقيّم تطور السوق، وأنماط الطلب، واستجابات الصناعة عبر الزمن.

التوقعات والإسقاطات (2026 - 2036): يقدم رؤى حول الاتجاهات المستقبلية، واعتماد التكنولوجيا، وتوسع السوق.

معدل النمو السنوي المركب (CAGR): يسلط الضوء على إمكانات النمو طويلة الأجل وفرص الاستثمار.

يوفر هذا التقرير تحليلًا تفصيليًا لحجم سوق المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، واتجاهات النمو، والمقارنة التنافسية، والتوقعات المستقبلية للصناعة.









محركات النمو الرئيسية

تزايد انتشار السرطان والأمراض المزمنة

يُعد العبء المتزايد للسرطان عالميًا أحد أبرز العوامل الدافعة لسوق المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية. ويظل قطاع الأورام أكبر مجالات التطبيق، حيث يستحوذ على 50.6% من إجمالي الطلب في السوق عام 2026 نتيجة الاستخدام الواسع في كشف السرطان، وتحديد مراحله، ومتابعة العلاج، والعلاجات المرتبطة بالروابط الإشعاعية. كما يواصل الطلب المتزايد على التصوير الجزيئي المتكرر والتدخلات العلاجية الموجهة تعزيز الطلب عبر أنظمة الرعاية الصحية العالمية.

توسع البنية التحتية للطب النووي

يسهم التوسع المتزايد في إنشاء السيكلوترونات والمفاعلات النووية ومرافق الصيدلة الإشعاعية في زيادة توافر النظائر الحيوية. ويؤدي هذا النمو في البنية التحتية إلى تحسين الوصول إلى المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية التشخيصية والعلاجية، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تشهد تسارعًا في تحديث أنظمة الرعاية الصحية.

التطورات التكنولوجية في الطب الدقيق

تسهم التطورات في العلاجات التشخيصية العلاجية المتكاملة (Theranostics)، والطب الشخصي، والعلاجات الموجهة بالنظائر المشعة في توسيع التطبيقات السريرية للمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية. كما تفتح عمليات تطوير النظائر الجديدة والمتتبعات المتقدمة فرصًا لإدارة أكثر دقة للأمراض.

تحليل تقسيم السوق

يتم تقسيم سوق المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية بشكل رئيسي حسب نوع النظير المشع والتطبيق السريري، بما يعكس الأدوار التشخيصية والعلاجية المتنوعة التي تؤديها هذه المنتجات ضمن أنظمة الرعاية الصحية الحديثة. ويسهم كل قطاع بشكل مختلف في نمو السوق اعتمادًا على حجم الإجراءات الطبية، وانتشار الأمراض، وسهولة الوصول إلى النظائر، ومستوى تبني التكنولوجيا.

حسب النظير المشع

تشكل النظائر المشعة جوهر وظائف المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، حيث يوفر كل نظير مزايا تشخيصية أو علاجية محددة وفقًا للاستخدام السريري. ومن بين جميع النظائر، يحتل التكنيشيوم-99m المركز المهيمن في السوق، مستحوذًا على 47.6% من الحصة العالمية عام 2026، استنادًا إلى تحليل حجم الإجراءات في مرافق التصوير SPECT بأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ ضمن هذه الدراسة. ويعود هذا التفوق إلى استخدامه الواسع في إجراءات الطب النووي الروتينية، وخصائصه الملائمة للتصوير، وعمره النصفي القصير نسبيًا، وتوافقه مع مجموعة واسعة من الفحوصات التشخيصية. ويُستخدم التكنيشيوم-99m بشكل مكثف في تصوير تروية القلب، وفحوصات العظام، وتشخيص الكلى، وتقييمات الغدة الدرقية، والفحوصات العصبية، ما يجعله النظير الأساسي في تدفقات عمل التصوير التقليدي SPECT. كما يستمر اعتياد الأوساط السريرية عليه ودمجه في أنظمة المستشفيات في تعزيز مكانته القيادية بالسوق.

ويمثل الفلور-18 نظيرًا بالغ الأهمية، خاصة في التصوير PET، حيث يُستخدم على نطاق واسع في الأورام والأعصاب وأمراض القلب. وقد جعله دوره في تصوير الفلوروديوكسي غلوكوز (FDG) عنصرًا أساسيًا في كشف السرطان، وتحليل النشاط الأيضي، وتحديد مراحل المرض.

ويظل اليود-131 نظيرًا مهمًا في التطبيقات العلاجية والتشخيصية، خصوصًا في اضطرابات الغدة الدرقية وبعض تطبيقات الأورام. ويُستخدم بشكل شائع في علاج سرطان الغدة الدرقية وفرط نشاطها بفضل خصائصه الإشعاعية الموجهة.

أما اللوتيتيوم-177 فقد حظي باهتمام متزايد في مجال أورام الطب الدقيق نتيجة استخدامه في العلاجات الموجهة بالنظائر المشعة، بما يشمل علاج سرطان البروستاتا والأورام العصبية الصماء. ومع استمرار توسع مفهوم العلاجات التشخيصية العلاجية المتكاملة، يُتوقع أن يشهد اللوتيتيوم-177 طلبًا قويًا مستقبلًا.

ويبرز الغاليوم-68 كنظير حيوي في التصوير المتقدم PET، خاصة للأورام العصبية الصماء والتشخيصات المعتمدة على مستضد الغشاء الخاص بالبروستاتا (PSMA). كما يعكس توسع استخدامه في الطب الدقيق إمكاناته الاستراتيجية للنمو.

ويُستخدم الروبيديوم-82 بشكل أساسي في تصوير تروية عضلة القلب، وقد رسخ أهميته في طب القلب بفضل قدرته التشخيصية السريعة لأمراض الشرايين التاجية.

وبشكل جماعي، تدعم هذه النظائر مسارات التصوير النووي التقليدية واستراتيجيات الطب الدقيق الحديثة، ما يخلق مشهدًا سوقيًا متوازنًا بين استمرارية التشخيص والابتكار العلاجي.



حسب التطبيق

يتصدر قطاع الأورام سوق المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية بحصة تبلغ 50.6% عام 2026، مدفوعًا بالاستخدام المكثف في كشف السرطان، وتحديد مراحله، وتخطيط العلاج، ومراقبة المرض، والعلاجات الموجهة بالروابط الإشعاعية. كما يواصل ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان واتساع استخدام تقنيات PET وSPECT تعزيز هيمنته عبر الرعاية الشخصية والدقيقة.

ويظل قطاع أمراض القلب من القطاعات الرئيسية، مدعومًا باستخدام المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية في تصوير تروية عضلة القلب، وتشخيص أمراض الشرايين التاجية، وتقييم وظائف القلب وسط تزايد حالات الأمراض القلبية الوعائية.

ويشهد قطاع الأعصاب نموًا مستقرًا مع تزايد تطبيقات التشخيص لمرض ألزهايمر وباركنسون والصرع والخرف وأمراض الأوعية الدموية الدماغية عبر تقنيات تصوير الدماغ المتقدمة.

وتستخدم تخصصات أمراض الجهاز الهضمي والكلى المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية في تشخيص الجهاز الهضمي، ودراسات الكبد، وتروية الكلى، وتقييم وظائفها، وفحص المسالك البولية.

أما الغدد العصبية الصماء فتُعد قطاعًا ناشئًا يكتسب أهمية متزايدة من خلال التصوير والعلاجات الموجهة للأورام العصبية الصماء، واضطرابات الغدد الصماء، والتقييمات الهرمونية.



النظرة الإقليمية

يُظهر سوق المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية العالمي أنماط نمو إقليمية متباينة مدفوعة بنضج البنية التحتية للرعاية الصحية، وقدرات توفير النظائر، والأطر التنظيمية، وعبء الأمراض.

أمريكا الشمالية

تتصدر أمريكا الشمالية سوق المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية العالمية، مدعومة بشبكات الطب النووي المتطورة، وارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان، والتبني المؤسسي القوي لتقنيات PET وSPECT. وتستحوذ الولايات المتحدة على أكبر حصة بفضل استقرار أحجام الإجراءات الطبية، والإشراف التنظيمي القوي من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) واللجنة التنظيمية النووية (NRC)، إلى جانب علاقات راسخة لتوريد النظائر. كما تسهم كندا عبر التوسع في الاستخدامات السريرية وزيادة الوصول إلى إجراءات الطب النووي المعتمدة.

شرق آسيا

تُعد منطقة شرق آسيا الأسرع نموًا في السوق الإقليمية، حيث يُتوقع أن تسجل الصين معدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.5% بين عامي 2026 و2036، وهو الأعلى بين جميع الأسواق الوطنية الرئيسية. ويعود هذا النمو إلى الاستثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية للرعاية الصحية، وتوسع قدرات التصوير داخل المستشفيات، والتطور السريع في خدمات علاج الأورام. كما تحافظ اليابان وكوريا الجنوبية على مكانة قوية بفضل الأنظمة الطبية المتقدمة والتكامل العميق للتكنولوجيا.

جنوب آسيا والمحيط الهادئ

توفر منطقة جنوب آسيا والمحيط الهادئ إمكانات نمو مرتفعة على المدى الطويل. ومن المتوقع أن تسجل الهند معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.9% حتى عام 2036، مدعومًا بارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان، وتوسع البنية التحتية لتصوير الأورام، وزيادة الوصول إلى خدمات الطب النووي في القطاعين العام والخاص. كما تبرز دول الآسيان كمساهمين ناشئين مع التوسع التدريجي لسلاسل توريد المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية في المنطقة.

أوروبا

تُعد أوروبا الغربية سوقًا ناضجة ومستقرة ترتكز على معايير تنظيمية صارمة، وأنظمة رعاية صحية قائمة على البروتوكولات، وطلب مستمر من تطبيقات الأورام والأعصاب. وتُعتبر ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا أبرز المساهمين في الإيرادات. ورغم أن معدلات النمو تبقى معتدلة مقارنة بالأسواق الناشئة، فإن زيادة الاستثمارات في الطب الدقيق والعلاجات الموجهة بالنظائر المشعة تدعم مرونة السوق على المدى الطويل.

وبشكل عام، يعكس الأداء الإقليمي للسوق ديناميكية مزدوجة داخل صناعة المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية العالمية؛ إذ تواصل الأسواق المتقدمة مثل أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية توفير الاستقرار عبر البنية التحتية الراسخة والطلب المتكرر، بينما تقود المناطق الناشئة مثل شرق آسيا وجنوب آسيا والمحيط الهادئ معدلات نمو أعلى من خلال التوسع والتحديث في قطاع الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يشكل هذا التوازن بين الأسواق المؤسسية الناضجة وأنظمة الرعاية الصحية سريعة التطور المسار المستقبلي لسوق المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية العالمية حتى عام 2036.

تحديات السوق

رغم التوقعات الإيجابية طويلة الأجل لسوق المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، لا تزال عدة تحديات هيكلية وتشغيلية تؤثر على تطور الصناعة. وتؤثر هذه العوائق على قابلية توسع السوق، واستمرارية الإمدادات، والتبني المؤسسي، ما يجعل المرونة التشغيلية عاملًا أساسيًا لتحقيق نمو مستدام.

ويُعد محدودية توافر مصادر إنتاج النظائر أحد أبرز التحديات، إذ تعتمد العديد من المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية على عدد محدود نسبيًا من المفاعلات النووية والسيكلوترونات لإنتاج النظائر، ما يخلق مخاطر تركز الإمدادات.

كما يمثل العمر النصفي القصير للعديد من النظائر المشعة تحديًا كبيرًا يفرض تعقيدات لوجستية واسعة.

ويُعد الامتثال التنظيمي أيضًا عائقًا رئيسيًا بسبب الرقابة الصارمة المتعلقة بالتعامل مع المواد المشعة، وبروتوكولات التصنيع، ومعايير النقل، وسلامة التخزين، وإعطاء الجرعات للمرضى.

وتزيد متطلبات النقل والتخزين من تعقيد عمليات السوق نتيجة الحاجة إلى وسائل احتواء وخدمات لوجستية متخصصة.

كما تظل الاستثمارات في البنية التحتية تحديًا كبيرًا، خاصة في المناطق النامية.

المشهد التنافسي

يتميز سوق المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية العالمي بتركيز معتدل، حيث تتمحور المنافسة حول الموثوقية التشغيلية، وسهولة الوصول إلى النظائر، والخبرة التنظيمية، والأهمية السريرية.

ومن أبرز الشركات العاملة في السوق Siemens AG، وCurium، وLantheus Holdings, Inc.، وBayer AG، وEckert & Ziegler، وGE Healthcare.

مصادر النظائر وقدرات الإنتاج

تحظى الشركات التي تمتلك وصولًا آمنًا إلى المفاعلات والسيكلوترونات وتقنيات إنتاج النظائر بمزايا تنافسية كبيرة.

الامتثال التنظيمي وضمان الجودة

تتمتع الشركات المزودة التي تمتلك أنظمة امتثال قوية وأطر تصنيع معتمدة بقدرة أكبر على كسب ثقة المؤسسات الصحية.

تنويع المحافظ السريرية

تعزز المحافظ الواسعة التي تشمل نظائر تشخيصية وعلاجية متعددة من تكامل العروض الصحية.

واستنادًا إلى أبحاثنا الأولية، برزت شركتا Lantheus Holdings, Inc. وNovartis كأكثر الجهات توسعًا في قطاع العلاج بالروابط الإشعاعية حتى أوائل عام 2026، مدفوعتين بالموافقات على خطوط المنتجات والاستثمارات الاستراتيجية في التصنيع. في المقابل، تواصل Curium وCardinal Health الهيمنة على توزيع نظائر SPECT التقليدية عبر عقود راسخة مع شبكات المستشفيات.

فرص السوق المستقبلية

توسع العلاجات بالروابط الإشعاعية

توفير حلول علاجية موجهة لأنواع السرطان مثل سرطان البروستاتا والأورام العصبية الصماء.

نمو العلاجات التشخيصية العلاجية المتكاملة (Theranostics)

دمج التشخيص والعلاج من خلال مستحضرات صيدلانية إشعاعية مزدوجة الوظيفة.

تزايد استخدام نظائر الأورام الموجهة

ارتفاع تبني نظائر مثل اللوتيتيوم-177 والغاليوم-68.

تطوير متتبعات PET جديدة

توسيع التطبيقات خارج الأورام إلى مجالات الأعصاب وأمراض القلب والأمراض النادرة.

التوسع في الأسواق الناشئة

تحديث أنظمة الرعاية الصحية في الصين والهند ودول الآسيان.

ومع تزايد تركيز أنظمة الرعاية الصحية على الكشف المبكر، والدقة الجزيئية، ومسارات العلاج الشخصية، يُتوقع أن تصبح المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية أكثر تكاملًا ضمن خدمات الرعاية الصحية المستقبلية. كما أن التقارب بين التشخيصات المتقدمة، والعلاجات الموجهة، والتوسع العالمي للرعاية الصحية يضع السوق على مسار نمو استراتيجي مستدام خلال العقد المقبل.

