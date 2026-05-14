Everest Group تصنف Lenovo كشركة رائدة ونجمة صاعدة في تقييم حلول أماكن العمل الرقمية للسوق المتوسطة

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حصدت Lenovo لقبَ "شركة رائدة" و"نجمة صاعدة" في تقييم PEAK Matrix® Assessment لعام 2026 لخدمات أماكن العمل الرقمية للمؤسسات في السوق المتوسطة، والصادر عن Everest Group؛ وذلك تقديرًا لقدرة Lenovo على مساعدة مؤسسات السوق المتوسطة في خفض تكاليف دعم تقنية المعلومات، وتسريع زمن تحقيق القيمة، وتحسين إنتاجية القوى العاملة على نطاق واسع.
تتيح حلول أماكن العمل الرقمية (DWS) من Lenovo للعملاء تحسين السرعة، وخفض التكاليف، والارتقاء بتجارب الموظفين؛ مما يساعد الموظفين الجدد على الوصول إلى مستوى الإنتاجية بمعدل أسرع بنسبة تصل إلى 50%، وزيادة رضا الموظفين بنسبة 30%، وخفض تكاليف دعم المستخدم النهائي بنسبة تصل إلى 30%، وحل ما يصل إلى 40% من المشكلات بشكل استباقي لتقليل وقت التوقف عن العمل وتعطيل الأعمال1.
تحقق Lenovo هذه النتائج من خلال دمج الأجهزة والخدمات والذكاء بشكل فريد في نموذج تقديم واحد قابل للتوسع ومصمم خصوصًا للسوق المتوسطة. من خلال خدمات دورة الحياة المقدمة على نطاق عالمي، والأتمتة والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Lenovo xIQ، والمرونة القائمة على الاستهلاك عبر TruScale DaaS، يكتسب العملاء رؤية وتحكمًا مستمرين عبر مكان عملهم الرقمي. يُمكّن هذا النهج المتكامل قادة تقنية المعلومات من التحرك بسرعة أكبر، وخفض التكاليف، وتعزيز الأمن، وتحسين تجربة الموظفين بشكل استباقي مع تقليل التعقيد التشغيلي.
إطار للتقييم
يتضمن تقييم PEAK Matrix® Assessment منهجية شاملة تُقيّم مزودي الخدمات. أقر تحليل Everest Group بنقاط قوة Lenovo عبر بُعدين حيويين:
تأثير السوق: تبني السوق، ومزيج المحفظة، والقيمة المُقدمة
الرؤية والقدرات: الرؤية والاستراتيجية؛ ونطاق الخدمات المقدمة؛ والابتكار والاستثمارات؛ وبصمة التسليم
تم الاعتراف بـ Lenovo كشركة رائدة في مركز صدارة السوق الإجمالي. يُظهر القادة كفاءة قوية في خدمة العملاء، وتقديم عروض مخصصة للاحتياجات الفريدة لهذا القطاع، والحفاظ على مستويات رضا عالية من خلال تقديم محافظ أعمال متوازنة، ورؤية واضحة للسوق المتوسطة، وحلول سياقية قوية مدعومة بنماذج كفاءات وتقديم خدمات محسنة لتناسب السوق. يطبقون قدرات الجيل القادم (بما في ذلكَ الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيل) مدعومةً بشراكاتٍ مع موردي التكنولوجيا الذين يركزون على السوقِ المتوسطة؛ مما يتيح حلولاً مشتركةً وجهودًا تسويقيةً موحدةً تسرع زمن تحقيقِ القيمة وتقدم نتائجَ تشغيلية ملموسة. يجب على القادة مواصلة تعزيز قدراتهم لتقديم فوائد فريدة.
إنَّ تسمية Lenovo كشركة "نجمة صاعدة"، وهي واحدةٌ من بينِ مزودينِ اثنينِ فقط نالا هذا التقدير، تعكسُ تحسناً كبيراً على أساسٍ سنوي في كلٍ من التأثيرِ في السوق والقدرات.
تشمل العوامل الرئيسية وراء نيل Lenovo لقب "نجمة صاعدة" ما يلي:
التأثير الواضح على الأعمال: نمو قوي في اعتماد حلول أماكن العمل الرقمية بين مؤسسات السوق المتوسطة، مدفوعا بالقدرة على تقليل التعقيد وتحسين كفاءة تقنية المعلومات
حل أسرع للمشكلة والتأهيل لبدء العمل: يشير العملاء إلى استجابة Lenovo السريعة ونموذج الدعم المتكامل باعتبارهما عاملين أساسيين في تقليل وقت التوقف وتسريع عمليات الانتقال.
ابتكار الخدمات التي يقودها الذكاء الاصطناعي: الاستثمار المستمر في خدمات مكان العمل الشخصية والمدفوعة بالذكاء الاصطناعي التي تعزز تجربة الموظفين وإنتاجيتهم
توسع مدفوع بنظام بيئي متكامل: نظامٌ متكامل مركّز من الشركاء يتيح الابتكارَ المشترك والنشر الأسرع، مما يساعد العملاء على توسيع نطاق الحلول بثقة
ونتيجة لذلك، عززت شركة Lenovo مكانتها كشركة رائدة على مر السنين.
قال Rakshit Ghura، نائب الرئيس والمدير العام لحلول مكان العمل الرقمي في Lenovo: "تتميز Everest Group بالدقة في أبحاثها؛ وإن تصنيفها كقائدة ونجمة أداء في تقييم DWS PEAK Matrix Assessment هو بمثابة تأكيد كبير على الحلول والخدمات التي نمكّن بها عملاءنا في السوق المتوسطة". "يُؤكد هذا التقدير على ابتكاراتنا ودعمنا الذي يركز على العملاء، بدءًا من تحديد هوية العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير تجارب وخدمات مُخصصة للغاية، وصولًا إلى عمليات النشر السريعة والفعّالة مع الاستجابة الفورية والدعم المتكامل ومنهجية الانتقال السلسة. نحن ملتزمون بخدمة وتلبية احتياجات هذا القطاع".
للحصول على مزيد من المعلومات حول تقييم PEAK Matrix® Assessment لعام 2026 لخدمات مكان العمل الرقمي من Everest Group - الشركات المتوسطة الحجم، يمكنك زيارة هذا الرابط.
لمزيد من المعلومات حول حلول أماكن العمل الرقمية من Lenovo، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني هنا.
1 وفقًا لإحصائيات Lenovo الداخلية.
حول Lenovo
تعد Lenovo شركة تكنولوجية عالمية تبلغ إيراداتها 69 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة رقم 196 في قائمة Fortune Global 500، وتخدم ملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. ركزت Lenovo على رؤية جريئة لتقديم تقنية أكثر ذكاءً للجميع، وقد بنت على نجاحها كأكبر شركة للكمبيوتر الشخصي في العالم مع مجموعة كاملة من الأجهزة الممكّنة بالذكاء الاصطناعي، والجاهزة للذكاء الاصطناعي، والمحسّنة للذكاء الاصطناعي (أجهزة الكمبيوتر الشخصية، ومحطات العمل، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية)، والبنية التحتية (الخادم، والتخزين، والحواسيب المتطورة، والحوسبة عالية الأداء، والبنية التحتية المحددة بالبرمجيات)، والبرامج، والحلول، والخدمات. يعمل استثمار Lenovo المستمر في الابتكار المتغير عالميًا على بناء مستقبل أكثر إنصافًا وجدير بالثقة وأكثر ذكاءً للجميع في كل مكان. Lenovo مدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت اسم Lenovo Group Limited (بورصة هونج كونج تحت الرمز: 992) (وأداة ADR تحت الرمز: LNVGY). لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة ، واقرأ آخر الأخبار من خلال StoryHub.
إخلاء المسؤولية
يجوز للأطراف الثالثة المرخصة استخدام المقتطفات المرخصة المأخوذة من تقارير PEAK Matrix® Reports الخاصة بمجموعة Everest Group في أنشطتها التسويقية والترويجية وموادها التسويقية. لا توفر المقتطفات المختارة من تقارير PEAK Matrix® Reports الخاصة بمجموعة Everest Group بالضرورة السياق الكامل لأبحاثنا وتحليلاتنا. إن جميع الأبحاثِ والتحليلات التي أجراها محللو Everest Group والمدرجة في تقارير PEAK Matrix® Reports هي أبحاثٌ مستقلةٌ، ولم تدفعْ أيُّ مؤسسة رسومًا للظهور فيها أو للتأثير في تصنيفِها. للوصول إلى البحث الكامل ومعرفة المزيد عن منهجيتنا، يرجى زيارة تقارير Everest Group PEAK Matrix® Reports.
