Everest Group تصنف Lenovo كشركة رائدة ونجمة صاعدة في تقييم حلول أماكن العمل الرقمية للسوق المتوسطة

تتيح حلول أماكن العمل الرقمية (DWS) من Lenovo للعملاء تحسين السرعة، وخفض التكاليف، والارتقاء بتجارب الموظفين؛ مما يساعد الموظفين الجدد على الوصول إلى مستوى الإنتاجية بمعدل أسرع بنسبة تصل إلى 50%، وزيادة رضا الموظفين بنسبة 30%، وخفض تكاليف دعم المستخدم النهائي بنسبة تصل إلى 30%، وحل ما يصل إلى 40% من المشكلات بشكل استباقي لتقليل وقت التوقف عن العمل وتعطيل الأعمال1.

تحقق Lenovo هذه النتائج من خلال دمج الأجهزة والخدمات والذكاء بشكل فريد في نموذج تقديم واحد قابل للتوسع ومصمم خصوصًا للسوق المتوسطة. من خلال خدمات دورة الحياة المقدمة على نطاق عالمي، والأتمتة والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Lenovo xIQ، والمرونة القائمة على الاستهلاك عبر TruScale DaaS، يكتسب العملاء رؤية وتحكمًا مستمرين عبر مكان عملهم الرقمي. يُمكّن هذا النهج المتكامل قادة تقنية المعلومات من التحرك بسرعة أكبر، وخفض التكاليف، وتعزيز الأمن، وتحسين تجربة الموظفين بشكل استباقي مع تقليل التعقيد التشغيلي.

إطار للتقييم

يتضمن تقييم PEAK Matrix® Assessment منهجية شاملة تُقيّم مزودي الخدمات. أقر تحليل Everest Group بنقاط قوة Lenovo عبر بُعدين حيويين:

تأثير السوق: تبني السوق، ومزيج المحفظة، والقيمة المُقدمة الرؤية والقدرات: الرؤية والاستراتيجية؛ ونطاق الخدمات المقدمة؛ والابتكار والاستثمارات؛ وبصمة التسليم

تم الاعتراف بـ Lenovo كشركة رائدة في مركز صدارة السوق الإجمالي. يُظهر القادة كفاءة قوية في خدمة العملاء، وتقديم عروض مخصصة للاحتياجات الفريدة لهذا القطاع، والحفاظ على مستويات رضا عالية من خلال تقديم محافظ أعمال متوازنة، ورؤية واضحة للسوق المتوسطة، وحلول سياقية قوية مدعومة بنماذج كفاءات وتقديم خدمات محسنة لتناسب السوق. يطبقون قدرات الجيل القادم (بما في ذلكَ الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيل) مدعومةً بشراكاتٍ مع موردي التكنولوجيا الذين يركزون على السوقِ المتوسطة؛ مما يتيح حلولاً مشتركةً وجهودًا تسويقيةً موحدةً تسرع زمن تحقيقِ القيمة وتقدم نتائجَ تشغيلية ملموسة. يجب على القادة مواصلة تعزيز قدراتهم لتقديم فوائد فريدة.

إنَّ تسمية Lenovo كشركة "نجمة صاعدة"، وهي واحدةٌ من بينِ مزودينِ اثنينِ فقط نالا هذا التقدير، تعكسُ تحسناً كبيراً على أساسٍ سنوي في كلٍ من التأثيرِ في السوق والقدرات.

تشمل العوامل الرئيسية وراء نيل Lenovo لقب "نجمة صاعدة" ما يلي:

التأثير الواضح على الأعمال: نمو قوي في اعتماد حلول أماكن العمل الرقمية بين مؤسسات السوق المتوسطة، مدفوعا بالقدرة على تقليل التعقيد وتحسين كفاءة تقنية المعلومات

حل أسرع للمشكلة والتأهيل لبدء العمل: يشير العملاء إلى استجابة Lenovo السريعة ونموذج الدعم المتكامل باعتبارهما عاملين أساسيين في تقليل وقت التوقف وتسريع عمليات الانتقال.

ابتكار الخدمات التي يقودها الذكاء الاصطناعي: الاستثمار المستمر في خدمات مكان العمل الشخصية والمدفوعة بالذكاء الاصطناعي التي تعزز تجربة الموظفين وإنتاجيتهم

توسع مدفوع بنظام بيئي متكامل: نظامٌ متكامل مركّز من الشركاء يتيح الابتكارَ المشترك والنشر الأسرع، مما يساعد العملاء على توسيع نطاق الحلول بثقة

ونتيجة لذلك، عززت شركة Lenovo مكانتها كشركة رائدة على مر السنين.

قال Rakshit Ghura، نائب الرئيس والمدير العام لحلول مكان العمل الرقمي في Lenovo: "تتميز Everest Group بالدقة في أبحاثها؛ وإن تصنيفها كقائدة ونجمة أداء في تقييم DWS PEAK Matrix Assessment هو بمثابة تأكيد كبير على الحلول والخدمات التي نمكّن بها عملاءنا في السوق المتوسطة". "يُؤكد هذا التقدير على ابتكاراتنا ودعمنا الذي يركز على العملاء، بدءًا من تحديد هوية العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير تجارب وخدمات مُخصصة للغاية، وصولًا إلى عمليات النشر السريعة والفعّالة مع الاستجابة الفورية والدعم المتكامل ومنهجية الانتقال السلسة. نحن ملتزمون بخدمة وتلبية احتياجات هذا القطاع".

1 وفقًا لإحصائيات Lenovo الداخلية.

حول Lenovo

تعد Lenovo شركة تكنولوجية عالمية تبلغ إيراداتها 69 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة رقم 196 في قائمة Fortune Global 500، وتخدم ملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. ركزت Lenovo على رؤية جريئة لتقديم تقنية أكثر ذكاءً للجميع، وقد بنت على نجاحها كأكبر شركة للكمبيوتر الشخصي في العالم مع مجموعة كاملة من الأجهزة الممكّنة بالذكاء الاصطناعي، والجاهزة للذكاء الاصطناعي، والمحسّنة للذكاء الاصطناعي (أجهزة الكمبيوتر الشخصية، ومحطات العمل، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية)، والبنية التحتية (الخادم، والتخزين، والحواسيب المتطورة، والحوسبة عالية الأداء، والبنية التحتية المحددة بالبرمجيات)، والبرامج، والحلول، والخدمات. يعمل استثمار Lenovo المستمر في الابتكار المتغير عالميًا على بناء مستقبل أكثر إنصافًا وجدير بالثقة وأكثر ذكاءً للجميع في كل مكان. Lenovo مدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت اسم Lenovo Group Limited (بورصة هونج كونج تحت الرمز: 992) ‏(وأداة ADR تحت الرمز: LNVGY). لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة ، واقرأ آخر الأخبار من خلال StoryHub.