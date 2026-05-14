كشفت Boomi عن ابتكارات تدعم قدرات تنسيق المؤسسات القائمة على الوكلاء

كشفت Boomi عن ابتكارات تدعم قدرات تنسيق المؤسسات القائمة على الوكلاء
(BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Boomi ، المتخصصة في تفعيل البيانات للذكاء الاصطناعي، اليوم عن توسع كبير لمنصة Boomi Enterprise في مؤتمر Boomi World 2026، حيث قدمت إمكانيات جديدة في مجالات سير العمل الوكيل المنسق، والهندسة الوكيلة، واتصال الوكيل المُدار، وسياق الوكيل المُثبت، والبنية التحتية للوكيل المحلي. تم تصميم هذه الابتكارات مجتمعة لتمكين المؤسسة القائمة على الوكلاء - حيث يعمل الوكلاء والبشر معًا لدفع العمل وتفعيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
لقد وصلت المؤسسات إلى لحظة فارقة مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى الواجهة الأساسية للعمل وبروز منصة إدارة المحتوى (MCP) كمعيار جديد. في حين أن التحول نحو المؤسسات المعتمدة على الوكلاء والأنظمة المفتوحة أصبح أمرًا لا مفر منه، إلا أن هذه الرؤية تصطدم بتكاليف السحابة المتزايدة والبيانات المحتجزة. بالنسبة للكثيرين، فإن إضافة وكلاء إلى بيئة مجزأة لا يؤدي إلا إلى تفاقم ثغرات الحوكمة والمخاطر التشغيلية. تتصدى شركة Boomi لهذه التحديات من خلال بنية بيانات نشطة تربط وتدير وتنسق جميع طبقات العمل. من خلال توحيد أقسام تكنولوجيا المعلومات والمطورين والعاملين في مجال المعرفة ووكلاء الذكاء الاصطناعي، توفر Boomi البنية التحتية الآمنة والموثوقة اللازمة للعمل أينما كان النشاط التجاري.
قال Ed Macosky، كبير مسؤولي المنتجات والتكنولوجيا في شركة Boomi: "لكل تحول مؤسسي لحظة حاسمة في المنصة. بالنسبة للذكاء الاصطناعي الوكيل، فقد حانت تلك اللحظة الآن. لا يحتاج العملاء إلى المزيد من الأدوات المنفصلة، بل يحتاجون إلى بنية بيانات فعّالة تربط البيانات، وتنسق سير العمل، وتدير الذكاء الاصطناعي للأفراد والوكلاء. بفضل هذه الابتكارات الجديدة، نقوم بتوسيع منصة Boomi Enterprise Platform لجعل هذا الأساس حقيقة واقعة".
من التجزئة إلى التدفق: منصة مصممة للتنفيذ الآلي
مع تسارع تبني المؤسسات للذكاء الاصطناعي، يواجه الكثيرون تحديات في التوسع إلى ما بعد حالات الاستخدام الأولية بسبب الأنظمة المجزأة ونقص البنية التحتية التشغيلية. ولمعالجة هذه المشكلة، قدمت Boomi إمكانيات جديدة في خمس مجالات أساسية:
اتصال الوكلاء المُدار.
توفر Boomi Connect اتصالاً آمنًا وخاضعًا للرقابة بين أدوات الذكاء الاصطناعي (مثل Claude، وCopilot، وGemini) وتطبيقات المؤسسات من خلال أكثر من 1000 أداة مُدارة ومُمكّنة من MCP.تتيح بوابة Boomi للذكاء الاصطناعي إمكانية تطبيق السياسات المدمجة، والتحكم في التكاليف، والمراقبة.
بروتوكول MCP Registry يوسع نطاق الذكاء الاصطناعي مع التحكم من خلال كتالوج مركزي لاكتشاف وإدارة خوادم MCP عبر Boomi وسجلات الجهات الخارجية.
سير العمل المنسق للوكلاء
تساعد Boomi Orchestrate العملاء على تحويل أفكار الأعمال إلى سير عمل وكيل على مستوى المؤسسات بشكل أسرع. يتم تمكين فرق الأعمال وتكنولوجيا المعلومات من دمج الوكلاء وواجهات برمجة التطبيقات وعمليات التكامل وتدفقات الأحداث ونماذج البيانات في تجربة تنسيق عالمية واحدة باستخدام اللغة الطبيعية.
تتيح ميزة محاكاة سلوك الوكيل (معاينة ابتكارات المختبرات) للمؤسسات محاكاة سلوك الوكيل والتحقق منه قبل النشر، مما يزيد من الثقة ويقلل من المخاطر التشغيلية.
هندسة الوكلاء
تسرع Boomi Companion هندسة الوكلاء على منصة Boomi. يمكن للمطورين الآن تصميم وبناء واختبار ونشر وتشخيص عمليات التكامل من خلال اللغة الطبيعية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المفضلة لديهم.
تفعيل وكلاء Agentstudio المدمجين قم بتفعيل الوكلاء حيث يعمل فريقك مع واجهات برمجة التطبيقات الجديدة وقدرات التضمين. يمكن للمطورين استدعاء وكلاء Boomi من أي بنية أو مسار، بينما يمكن للمستخدمين غير التقنيين عرضهم بشكل آمن داخل التطبيقات والبوابات والتجارب الرقمية المخصصة.
سياق الوكيل الراسخ
Boomi Knowledge Hub تخلص من صوامع المعرفة وقدم بحثًا واسترجاعًا دقيقًا ومنظمًا عبر مؤسستك. تضمن طبقة سياق موحدة واحدة أن يعمل كل من وكلاء الذكاء الاصطناعي والأشخاص دائمًا انطلاقًا من معلومات موثوقة ومحدثة.
Boomi Meta Hub وكلاء الذكاء الاصطناعي والأشخاص في تعريفات أعمال موثوقة ومعتمدة من قبل الخبراء، مما يحسن دقة الوكلاء، ويزيل التفسيرات المجزأة، ويضمن منطق أعمال متسق على نطاق واسع.
البنية التحتية المحلية للوكلاء
وقت تشغيل الوكيل الموزع تقليل زمن الوصول إلى السحابة والتحكم في التكاليف عن طريق نشر الوكلاء في الموقع مع الحفاظ على البيانات الحساسة خلف جدار الحماية. يدعم هذا النهج خصوصية البيانات والتحكم في البنية التحتية من خلال أوقات التشغيل ونماذج اللغة المستضافة محليًا.
Agentstudio Multi-region Instances توسيع نطاق الوكلاء عالميًا وبثقة من خلال ترك بيانات تعريف الوكيل وتنفيذ وقت التشغيل في مناطق محددة، مما يفرض حدود الذكاء الاصطناعي والامتثال الإقليمي.
مستقبل بلا رأس، مدعوم بتفعيل البيانات
معًا، تضع هذه الابتكارات Boomi كطبقة التنسيق والحوكمة للمؤسسة بلا رأس - حيث تتفاعل وكلاء الذكاء الاصطناعي ديناميكيًا مع أنظمة المؤسسة دون الاعتماد على واجهات التطبيقات التقليدية. من خلال الجمع بين التكامل والأتمتة وإدارة واجهة برمجة التطبيقات وجاهزية البيانات وحوكمة الوكلاء في منصة واحدة، تُمكّن Boomi المؤسسات من تفعيل البيانات الموثوقة عبر المؤسسة، وتنسيق سير العمل الذي يشمل البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وإدارة التنفيذ في الوقت الفعلي، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بثقة.
قالت Venkata Kalikrishna Chekka، كبيرة مديري حلول تكامل المؤسسات في Suffolk: "من خلال مشاركتنا في برنامج شركاء التصميم التابع لشركة Boomi، حصلنا على فرصة مبكرة لتجربة Boomi Orchestrate وما يمتلكه من إمكانات لتبسيط كيفية تصميمنا وتنفيذنا لسير العمل المعقد. إن القدرة على الجمع بين عمليات التكامل وواجهات برمجة التطبيقات والقدرات الناشئة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في طبقة تنسيق موحدة هي خطوة مهمة إلى الأمام. يمنحنا ذلك أساسًا أكثر مرونة لتبسيط العمليات واستكشاف كيف يمكن للعمليات التي يقودها الوكلاء أن تحقق كفاءة أكبر في جميع أنحاء الشركة".
وقال Alexander Wurm، المحلل الرئيسي في Nucleus: "يتحول السوق بسرعة نحو المنصات التي يمكنها دعم ليس فقط الاتصال، ولكن أيضًا التنفيذ المُدار عبر سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي. مع انتقال المؤسسات من مرحلة التجريب، أصبحت القدرة على تنسيق البيانات وواجهات برمجة التطبيقات والوكلاء ضمن بنية موحدة مطلبًا أساسيًا لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي".
وأضاف Steve Lucas، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Boomi: "نحن ندخل المرحلة التالية من الذكاء الاصطناعي المؤسسي، حيث لن يُحدد النجاح بعدد الوكلاء الذين تنشرهم، بل بمدى جودة اتصالهم وإدارتهم واستنادهم إلى بيانات موثوقة. بفضل أكثر من 30,000 عميل والذكاء الاصطناعي الموجه بمئات الملايين من عمليات التكامل، فإننا نساعد المؤسسات على الانتقال من الأنظمة المتصلة والآلية إلى الأنظمة التي تعتمد كلياً على الفاعلية، وتحويل الذكاء الاصطناعي إلى تأثير تشغيلي حقيقي".
قد يختلف توفر المنتج وتوقيته، وهو عرضة للتغيير.
