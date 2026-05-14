كشفت Boomi عن ابتكارات تدعم قدرات تنسيق المؤسسات القائمة على الوكلاء

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Boomi ، المتخصصة في تفعيل البيانات للذكاء الاصطناعي، اليوم عن توسع كبير لمنصة Boomi Enterprise في مؤتمر Boomi World 2026، حيث قدمت إمكانيات جديدة في مجالات سير العمل الوكيل المنسق، والهندسة الوكيلة، واتصال الوكيل المُدار، وسياق الوكيل المُثبت، والبنية التحتية للوكيل المحلي. تم تصميم هذه الابتكارات مجتمعة لتمكين المؤسسة القائمة على الوكلاء - حيث يعمل الوكلاء والبشر معًا لدفع العمل وتفعيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

لقد وصلت المؤسسات إلى لحظة فارقة مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى الواجهة الأساسية للعمل وبروز منصة إدارة المحتوى (MCP) كمعيار جديد. في حين أن التحول نحو المؤسسات المعتمدة على الوكلاء والأنظمة المفتوحة أصبح أمرًا لا مفر منه، إلا أن هذه الرؤية تصطدم بتكاليف السحابة المتزايدة والبيانات المحتجزة. بالنسبة للكثيرين، فإن إضافة وكلاء إلى بيئة مجزأة لا يؤدي إلا إلى تفاقم ثغرات الحوكمة والمخاطر التشغيلية. تتصدى شركة Boomi لهذه التحديات من خلال بنية بيانات نشطة تربط وتدير وتنسق جميع طبقات العمل. من خلال توحيد أقسام تكنولوجيا المعلومات والمطورين والعاملين في مجال المعرفة ووكلاء الذكاء الاصطناعي، توفر Boomi البنية التحتية الآمنة والموثوقة اللازمة للعمل أينما كان النشاط التجاري.

قال Ed Macosky، كبير مسؤولي المنتجات والتكنولوجيا في شركة Boomi: "لكل تحول مؤسسي لحظة حاسمة في المنصة. بالنسبة للذكاء الاصطناعي الوكيل، فقد حانت تلك اللحظة الآن. لا يحتاج العملاء إلى المزيد من الأدوات المنفصلة، بل يحتاجون إلى بنية بيانات فعّالة تربط البيانات، وتنسق سير العمل، وتدير الذكاء الاصطناعي للأفراد والوكلاء. بفضل هذه الابتكارات الجديدة، نقوم بتوسيع منصة Boomi Enterprise Platform لجعل هذا الأساس حقيقة واقعة".

من التجزئة إلى التدفق: منصة مصممة للتنفيذ الآلي

مع تسارع تبني المؤسسات للذكاء الاصطناعي، يواجه الكثيرون تحديات في التوسع إلى ما بعد حالات الاستخدام الأولية بسبب الأنظمة المجزأة ونقص البنية التحتية التشغيلية. ولمعالجة هذه المشكلة، قدمت Boomi إمكانيات جديدة في خمس مجالات أساسية:

اتصال الوكلاء المُدار.

توفر Boomi Connect اتصالاً آمنًا وخاضعًا للرقابة بين أدوات الذكاء الاصطناعي (مثل Claude، وCopilot، وGemini) وتطبيقات المؤسسات من خلال أكثر من 1000 أداة مُدارة ومُمكّنة من MCP.تتيح بوابة Boomi للذكاء الاصطناعي إمكانية تطبيق السياسات المدمجة، والتحكم في التكاليف، والمراقبة. بروتوكول MCP Registry يوسع نطاق الذكاء الاصطناعي مع التحكم من خلال كتالوج مركزي لاكتشاف وإدارة خوادم MCP عبر Boomi وسجلات الجهات الخارجية.

سير العمل المنسق للوكلاء

تساعد Boomi Orchestrate العملاء على تحويل أفكار الأعمال إلى سير عمل وكيل على مستوى المؤسسات بشكل أسرع. يتم تمكين فرق الأعمال وتكنولوجيا المعلومات من دمج الوكلاء وواجهات برمجة التطبيقات وعمليات التكامل وتدفقات الأحداث ونماذج البيانات في تجربة تنسيق عالمية واحدة باستخدام اللغة الطبيعية. تتيح ميزة محاكاة سلوك الوكيل (معاينة ابتكارات المختبرات) للمؤسسات محاكاة سلوك الوكيل والتحقق منه قبل النشر، مما يزيد من الثقة ويقلل من المخاطر التشغيلية.

هندسة الوكلاء

تسرع Boomi Companion هندسة الوكلاء على منصة Boomi. يمكن للمطورين الآن تصميم وبناء واختبار ونشر وتشخيص عمليات التكامل من خلال اللغة الطبيعية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المفضلة لديهم. تفعيل وكلاء Agentstudio المدمجين قم بتفعيل الوكلاء حيث يعمل فريقك مع واجهات برمجة التطبيقات الجديدة وقدرات التضمين. يمكن للمطورين استدعاء وكلاء Boomi من أي بنية أو مسار، بينما يمكن للمستخدمين غير التقنيين عرضهم بشكل آمن داخل التطبيقات والبوابات والتجارب الرقمية المخصصة.

سياق الوكيل الراسخ

Boomi Knowledge Hub تخلص من صوامع المعرفة وقدم بحثًا واسترجاعًا دقيقًا ومنظمًا عبر مؤسستك. تضمن طبقة سياق موحدة واحدة أن يعمل كل من وكلاء الذكاء الاصطناعي والأشخاص دائمًا انطلاقًا من معلومات موثوقة ومحدثة. Boomi Meta Hub وكلاء الذكاء الاصطناعي والأشخاص في تعريفات أعمال موثوقة ومعتمدة من قبل الخبراء، مما يحسن دقة الوكلاء، ويزيل التفسيرات المجزأة، ويضمن منطق أعمال متسق على نطاق واسع.

البنية التحتية المحلية للوكلاء

وقت تشغيل الوكيل الموزع تقليل زمن الوصول إلى السحابة والتحكم في التكاليف عن طريق نشر الوكلاء في الموقع مع الحفاظ على البيانات الحساسة خلف جدار الحماية. يدعم هذا النهج خصوصية البيانات والتحكم في البنية التحتية من خلال أوقات التشغيل ونماذج اللغة المستضافة محليًا. Agentstudio Multi-region Instances توسيع نطاق الوكلاء عالميًا وبثقة من خلال ترك بيانات تعريف الوكيل وتنفيذ وقت التشغيل في مناطق محددة، مما يفرض حدود الذكاء الاصطناعي والامتثال الإقليمي.

مستقبل بلا رأس، مدعوم بتفعيل البيانات

معًا، تضع هذه الابتكارات Boomi كطبقة التنسيق والحوكمة للمؤسسة بلا رأس - حيث تتفاعل وكلاء الذكاء الاصطناعي ديناميكيًا مع أنظمة المؤسسة دون الاعتماد على واجهات التطبيقات التقليدية. من خلال الجمع بين التكامل والأتمتة وإدارة واجهة برمجة التطبيقات وجاهزية البيانات وحوكمة الوكلاء في منصة واحدة، تُمكّن Boomi المؤسسات من تفعيل البيانات الموثوقة عبر المؤسسة، وتنسيق سير العمل الذي يشمل البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وإدارة التنفيذ في الوقت الفعلي، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بثقة.

قالت Venkata Kalikrishna Chekka، كبيرة مديري حلول تكامل المؤسسات في Suffolk: "من خلال مشاركتنا في برنامج شركاء التصميم التابع لشركة Boomi، حصلنا على فرصة مبكرة لتجربة Boomi Orchestrate وما يمتلكه من إمكانات لتبسيط كيفية تصميمنا وتنفيذنا لسير العمل المعقد. إن القدرة على الجمع بين عمليات التكامل وواجهات برمجة التطبيقات والقدرات الناشئة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في طبقة تنسيق موحدة هي خطوة مهمة إلى الأمام. يمنحنا ذلك أساسًا أكثر مرونة لتبسيط العمليات واستكشاف كيف يمكن للعمليات التي يقودها الوكلاء أن تحقق كفاءة أكبر في جميع أنحاء الشركة".

وقال Alexander Wurm، المحلل الرئيسي في Nucleus: "يتحول السوق بسرعة نحو المنصات التي يمكنها دعم ليس فقط الاتصال، ولكن أيضًا التنفيذ المُدار عبر سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي. مع انتقال المؤسسات من مرحلة التجريب، أصبحت القدرة على تنسيق البيانات وواجهات برمجة التطبيقات والوكلاء ضمن بنية موحدة مطلبًا أساسيًا لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي".

وأضاف Steve Lucas، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Boomi: "نحن ندخل المرحلة التالية من الذكاء الاصطناعي المؤسسي، حيث لن يُحدد النجاح بعدد الوكلاء الذين تنشرهم، بل بمدى جودة اتصالهم وإدارتهم واستنادهم إلى بيانات موثوقة. بفضل أكثر من 30,000 عميل والذكاء الاصطناعي الموجه بمئات الملايين من عمليات التكامل، فإننا نساعد المؤسسات على الانتقال من الأنظمة المتصلة والآلية إلى الأنظمة التي تعتمد كلياً على الفاعلية، وتحويل الذكاء الاصطناعي إلى تأثير تشغيلي حقيقي".

قد يختلف توفر المنتج وتوقيته، وهو عرضة للتغيير.

الموارد الإضافية

اقرأ مدونة Boomi لمزيد من التفاصيل حول هذا الإعلان وما يعنيه للمؤسسات

Boomi World

انضموا إلى المتحدثين الرئيسيين في مؤتمر Boomi World مباشرةً من شيكاغو عبر LinkedIn للاستماع إلى آخر المستجدات من المديرين التنفيذيين والعملاء والشركاء في Boomi:

#BoomiWorld 2026 اليوم الأو - الأربعاء 13 مايو، الساعة 9 صباحًا بتوقيت وسط أمريكا #BoomiWorld 2026 البث المباشر اليوم الثان - الخميس 14 مايو، الساعة 9 صباحًا بتوقيت وسط أمريكا

تعرف على المزيد حول Boomi World

اعرف المزيد عن Boomi World اطلع على جميع إعلانات Boomi لهذا الأسبوع على غرفة أخبار Boomi تابع الهاشتاج الرسمي للحدث #BoomiWorld لتغطية الحدث على LinkedIn ، وX ، وInstagram

حول Boomi

Boomi، شركة تفعيل البيانات للذكاء الاصطناعي، تدعم المؤسسات الذكية من خلال إضفاء الحيوية على البيانات في جميع أنحاء الشركة. تُعدُّ Boomi Enterprise Platform هي مؤسسة البيانات النشطة التي توفر البنية التحتية الوكيلية الأساسية لدفع عملية التحول الوكيلي. من خلال توحيد تصميم الوكلاء وحوكمتهم، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات وMCP، والتكامل والأتمتة، وإدارة البيانات في منصة واحدة، تُمكّن Boomi المؤسسات من تسخير قوة الذكاء الاصطناعي من خلال اتصال آمن وقابل للتطوير. بفضل ثقة أكثر من 30,000 عميل ودعم شبكة تضم أكثر من 800 شريك، تساعد Boomi المؤسسات من جميع الأحجام على تحقيق المرونة والكفاءة والابتكار على نطاق واسع. اكتشف المزيد على boomi.

حقوق الطبع والنشر © لعام 2026 لصالح Boomi, LP. إن Boomi والشعار "B" وBoomiverse هي علامات تجارية مملوكة لشركة Boomi أو LP أو الشركات التابعة لها أو الشركات المرتبطة بها. جميع الحقوق محفوظة. قد تكون الأسماء أو العلامات الأخرى علامات تجارية مملوكة لأصحابها.

صور / وسائط متعددة متوفرة على:

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.