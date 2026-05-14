مؤسسة قطر ودوري كرة السلة الإفريقي يتعاونان لتعزيز الأثر الاجتماعي من خلال الرياضة
(MENAFN- Action PR) الدوحة، قطر، 13 مايو 2026: أعلنت مؤسسة قطر ودوري كرة السلة الإفريقي عن إطلاق شراكة متعددة السنوات تهدف بالأساس إلى إتاحة فرص ممارسة رياضة كرة السلة بشكل أوسع على مستوى المجتمعات في إفريقيا، وتوظيف قوة الرياضة في تطوير هذه المجتمعات وتحسين جودة الحياة لأفرادها.
وبفضل هذه الشراكة، التي تندرج ضمن الاستراتيجية العالمية لاستثمارات قطر الرياضية، ستصبح مؤسسة قطر أول شريك مجتمعي رسمي لدوري كرة السلة الإفريقي. وقد جاء الإعلان عنها بالتزامن مع انطلاق نسخة عام 2026 من الدوري بجمهورية جنوب إفريقيا. وبمقتضى هذه الشراكة، ستدعم مؤسسة قطر البرامج المجتمعية للدوري وجهوده الرامية إلى توسيع فرص ممارسة كرة السلة والاستفادة منها في إفريقيا، بما يشمل تجديد الملاعب، وذلك ضمن التزام دوري كرة السلة الأمريكي في إفريقيا ببناء 1000 ملعب في أنحاء القارة، إضافة إلى مبادرة دوري BAL4Her، لتعزيز المساواة بين الجنسين في الرياضة الإفريقية.
وفي تعليقها حول الشراكة مع دوري كرة السلة الأفريقي، صرّحت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، قائلةً: "في مؤسسة قطر، نؤمن بأن القوة الحقيقية لأي دولة تكمن في صحة أفرادها ورفاههم وفي قدرتهم على تحقيق كامل إمكاناتهم. ونرى أنّ الرياضة هي إحدى أقوى سُبل لإحداث التغيير الإيجابي، فهي ليست مجرد نشاط بدني، بل تُشكّل عاملاً رئيسيًا في تبني نمط حياة أكثر صحة، وبناء مجتمعات أكثر تماسكًا، وتعزيز مرونة المجتمعات وقدرتها على الصمود أمام التحديات. فالرياضة تجمع الناس معًا، وتخلق روابط عابرة للاختلافات الثقافية، وتبني مجتمعات متحدّة حول هدف مشترك".
