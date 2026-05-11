مروان بن غليظة: "البيان" نقلت الصورة الحضارية للإمارات ودبي بمهنية ومسؤولة

مروان بن غليظة: "البيان" نقلت الصورة الحضارية للإمارات ودبي بمهنية ومسؤولة
أكد المهندس مروان أحمد بن غليظة، مدير عام بلدية دبي أن صحيفة البيان شكلت على مدى عقود منصة إعلامية وطنية رائدة، أسهمت على مدار 46 عاماً منذ تأسيسها، في ترسيخ الوعي المجتمعي، ونقل الصورة الحضارية لدولة الإمارات وإمارة دبي بلغة مهنية ومسؤولة، مواكبةً لمسيرة التنمية والتحولات الكبرى التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.
وتابع، مدير عام بلدية دبي: ((نثمن في ذكرى تأسيسها، دورها المحوري كشريك استراتيجي في دعم الرسائل التنموية وتعزيز ثقافة المعرفة والشفافية، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء إعلام وطني مؤثر يستشرف المستقبل ويواكب طموحات دبي العالمية)).
واختتم: ((نؤكد في بلدية دبي اعتزازنا بهذه الشراكة الممتدة مع "البيان"، والتي أسهمت في إبراز المشاريع والمبادرات النوعية التي تعزز جودة الحياة واستدامة المدن، وترشّح مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن الأكثر تطوراً وابتكاراً واستدامة)).
