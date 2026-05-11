مروان بن غليظة: "البيان" نقلت الصورة الحضارية للإمارات ودبي بمهنية ومسؤولة

MENAFN - Al-Bayan) ">نؤكد في بلدية دبي اعتزازنا بالشراكة الممتدة مع "البيان" والتي أسهمت في إبراز المشاريع والمبادرات النوعية

أكد المهندس مروان أحمد بن غليظة، مدير عام بلدية دبي أن صحيفة البيان شكلت على مدى عقود منصة إعلامية وطنية رائدة، أسهمت على مدار 46 عاماً منذ تأسيسها، في ترسيخ الوعي المجتمعي، ونقل الصورة الحضارية لدولة الإمارات وإمارة دبي بلغة مهنية ومسؤولة، مواكبةً لمسيرة التنمية والتحولات الكبرى التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

وتابع، مدير عام بلدية دبي: ((نثمن في ذكرى تأسيسها، دورها المحوري كشريك استراتيجي في دعم الرسائل التنموية وتعزيز ثقافة المعرفة والشفافية، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء إعلام وطني مؤثر يستشرف المستقبل ويواكب طموحات دبي العالمية)).

واختتم: ((نؤكد في بلدية دبي اعتزازنا بهذه الشراكة الممتدة مع "البيان"، والتي أسهمت في إبراز المشاريع والمبادرات النوعية التي تعزز جودة الحياة واستدامة المدن، وترشّح مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن الأكثر تطوراً وابتكاراً واستدامة)).