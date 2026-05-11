مقهى تديره خوارزمية.. هل بدأت حقبة“الإدارة بلا بشر”؟

في أحد شوارع ستوكهولم الهادئة، يدخل الزبائن إلى مقهى يبدو عادياً للوهلة الأولى: قهوة ساخنة، موسيقى خفيفة، وباريستا يبتسم خلف الآلة. لكن خلف هذا المشهد التقليدي، هناك مدير غير مرئي يتخذ القرارات، يوظف العاملين، يطلب المخزون، ويراقب المصاريف. مدير لا ينام ولا يحتسي القهوة أصلاً، لأنه ببساطة نظام ذكاء اصطناعي يُدعى"Mona".

المقهى الذي أطلقته شركة (Andon Labs) الأميركية الناشئة ليس مجرد تجربة تقنية عابرة، بل نموذج مصغر لسؤال أكبر يواجه العالم اليوم: ماذا يحدث عندما تبدأ الخوارزميات بإدارة الأعمال بدلاً من البشر؟

بين الفضول والخوف

الفضول كان أول ما جذب الزبائن إلى المقهى السويدي، البعض جاء لتجربة“قهوة من عصر المستقبل”، وآخرون بدافع مراقبة ما إذا كانت الآلات قادرة فعلاً على إدارة مساحة تعتمد في جوهرها على التواصل الإنساني.

لكن خلف هذا الفضول، تظهر مخاوف أعمق، فبينما ما زال البشر يعدّون القهوة ويستقبلون العملاء، تتولى“Mona” مهام الإدارة: من التوظيف إلى العقود وحتى مراقبة التكاليف.

ومع الوقت، يتحول السؤال من“هل تستطيع الآلة إدارة مقهى؟” إلى“أي وظائف ستبقى للبشر مستقبلاً؟”

ويقول خبراء إن القطاعات الأكثر عرضة للتحول ليست الأعمال اليدوية فقط، بل أيضاً الوظائف الإدارية المتوسطة التي تعتمد على التنظيم واتخاذ القرار الروتيني، وهو ما أشار إليه أحد العاملين في المقهى نفسه عندما قال إن“المديرين المتوسطين هم الأكثر عرضة للخطر”.

كفاءة بلا عاطفة

تعكس التجربة سباقاً عالمياً محموماً لتقليل التكاليف التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي، فشركات التكنولوجيا ترى في“الوكلاء الرقميين” فرصة لإدارة الأعمال على مدار الساعة دون إجازات أو رواتب أو تأمين صحي.

وتشير تقديرات شركة (McKinsey) إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي قد تضيف ما بين 2.6 و4.4 تريليون دولار سنوياً إلى الاقتصاد العالمي، عبر تحسين الإنتاجية وتقليل النفقات التشغيلية.

لكن تجربة المقهى تكشف أيضاً حدود هذه الكفاءة. فـ“Mona” طلبت آلاف القفازات الورقية وكميات هائلة من المناديل، كما اشترت منتجات لا يستخدمها المقهى أساساً، بسبب ما وصفه المطورون بـ”فقدان الذاكرة السياقية” لدى النظام.

وهنا تظهر المفارقة: الذكاء الاصطناعي قد يكون سريعاً، لكنه لا يزال يفتقر إلى الحدس البشري والخبرة الاجتماعية التي تتكون عبر التجربة اليومية.

من يلام إذا أخطأت الخوارزمية؟

أحد أكثر الأسئلة حساسية في التجربة يتعلق بالمسؤولية، فإذا تعرض زبون لتسمم غذائي، أو فُصل موظف بشكل غير عادل، فمن يتحمل الخطأ؟ الخوارزمية؟ الشركة المطورة؟ أم صاحب المشروع؟

خبراء الاقتصاد والتقنية يحذرون من أن العالم يسبق نفسه تقنياً قبل أن يبني الأطر القانونية والأخلاقية اللازمة.

ووصف أكاديميون في السويد التجربة بأنها“فتح لصندوق باندورا”، في إشارة إلى التداعيات غير المتوقعة التي قد تنتج عن تسليم القرارات التجارية للآلات.

لماذا تبدو القصة أكبر من مجرد مقهى؟

لأن المقهى ليس القصة الحقيقية، بل الرمز، فما يحدث في ستوكهولم اليوم قد يتكرر غداً في شركات التوصيل، وخدمات العملاء، والمتاجر، وحتى المؤسسات المالية.

ومع استثمار شركات التكنولوجيا مليارات الدولارات في تطوير“وكلاء الذكاء الاصطناعي”، يبدو أن العالم يتجه نحو مرحلة تصبح فيها الخوارزميات جزءاً أساسياً من الإدارة واتخاذ القرار.

وكانت شركات مثل (OpenAI) و(Google DeepMind) و(Anthropic) قد دخلت بالفعل في سباق عالمي لبناء أنظمة قادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل.

ورغم أن التجربة السويدية لا تزال محدودة وربما غير مربحة حتى الآن، فإنها تقدم لمحة مبكرة عن شكل الاقتصاد القادم: اقتصاد أسرع وأكثر أتمتة، لكنه يطرح أسئلة ثقيلة حول العمل، والعلاقات الإنسانية، ومعنى أن يكون“الإنسان” جزءاً من دورة الإنتاج.