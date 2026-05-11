مقهى تديره خوارزمية.. هل بدأت حقبة“الإدارة بلا بشر”؟

مقهى تديره خوارزمية.. هل بدأت حقبة“الإدارة بلا بشر”؟
المقهى الذي أطلقته شركة (Andon Labs) الأميركية الناشئة ليس مجرد تجربة تقنية عابرة، بل نموذج مصغر لسؤال أكبر يواجه العالم اليوم: ماذا يحدث عندما تبدأ الخوارزميات بإدارة الأعمال بدلاً من البشر؟
بين الفضول والخوف
الفضول كان أول ما جذب الزبائن إلى المقهى السويدي، البعض جاء لتجربة“قهوة من عصر المستقبل”، وآخرون بدافع مراقبة ما إذا كانت الآلات قادرة فعلاً على إدارة مساحة تعتمد في جوهرها على التواصل الإنساني.
لكن خلف هذا الفضول، تظهر مخاوف أعمق، فبينما ما زال البشر يعدّون القهوة ويستقبلون العملاء، تتولى“Mona” مهام الإدارة: من التوظيف إلى العقود وحتى مراقبة التكاليف.
ومع الوقت، يتحول السؤال من“هل تستطيع الآلة إدارة مقهى؟” إلى“أي وظائف ستبقى للبشر مستقبلاً؟”
ويقول خبراء إن القطاعات الأكثر عرضة للتحول ليست الأعمال اليدوية فقط، بل أيضاً الوظائف الإدارية المتوسطة التي تعتمد على التنظيم واتخاذ القرار الروتيني، وهو ما أشار إليه أحد العاملين في المقهى نفسه عندما قال إن“المديرين المتوسطين هم الأكثر عرضة للخطر”.
كفاءة بلا عاطفة
تعكس التجربة سباقاً عالمياً محموماً لتقليل التكاليف التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي، فشركات التكنولوجيا ترى في“الوكلاء الرقميين” فرصة لإدارة الأعمال على مدار الساعة دون إجازات أو رواتب أو تأمين صحي.
وتشير تقديرات شركة (McKinsey) إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي قد تضيف ما بين 2.6 و4.4 تريليون دولار سنوياً إلى الاقتصاد العالمي، عبر تحسين الإنتاجية وتقليل النفقات التشغيلية.
لكن تجربة المقهى تكشف أيضاً حدود هذه الكفاءة. فـ“Mona” طلبت آلاف القفازات الورقية وكميات هائلة من المناديل، كما اشترت منتجات لا يستخدمها المقهى أساساً، بسبب ما وصفه المطورون بـ”فقدان الذاكرة السياقية” لدى النظام.
وهنا تظهر المفارقة: الذكاء الاصطناعي قد يكون سريعاً، لكنه لا يزال يفتقر إلى الحدس البشري والخبرة الاجتماعية التي تتكون عبر التجربة اليومية.
من يلام إذا أخطأت الخوارزمية؟
أحد أكثر الأسئلة حساسية في التجربة يتعلق بالمسؤولية، فإذا تعرض زبون لتسمم غذائي، أو فُصل موظف بشكل غير عادل، فمن يتحمل الخطأ؟ الخوارزمية؟ الشركة المطورة؟ أم صاحب المشروع؟
خبراء الاقتصاد والتقنية يحذرون من أن العالم يسبق نفسه تقنياً قبل أن يبني الأطر القانونية والأخلاقية اللازمة.
ووصف أكاديميون في السويد التجربة بأنها“فتح لصندوق باندورا”، في إشارة إلى التداعيات غير المتوقعة التي قد تنتج عن تسليم القرارات التجارية للآلات.
لماذا تبدو القصة أكبر من مجرد مقهى؟
لأن المقهى ليس القصة الحقيقية، بل الرمز، فما يحدث في ستوكهولم اليوم قد يتكرر غداً في شركات التوصيل، وخدمات العملاء، والمتاجر، وحتى المؤسسات المالية.
ومع استثمار شركات التكنولوجيا مليارات الدولارات في تطوير“وكلاء الذكاء الاصطناعي”، يبدو أن العالم يتجه نحو مرحلة تصبح فيها الخوارزميات جزءاً أساسياً من الإدارة واتخاذ القرار.
وكانت شركات مثل (OpenAI) و(Google DeepMind) و(Anthropic) قد دخلت بالفعل في سباق عالمي لبناء أنظمة قادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل.
ورغم أن التجربة السويدية لا تزال محدودة وربما غير مربحة حتى الآن، فإنها تقدم لمحة مبكرة عن شكل الاقتصاد القادم: اقتصاد أسرع وأكثر أتمتة، لكنه يطرح أسئلة ثقيلة حول العمل، والعلاقات الإنسانية، ومعنى أن يكون“الإنسان” جزءاً من دورة الإنتاج.
