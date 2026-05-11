بورشه.. العبقري الذي غيّر العالم والسرّ المظلم من تاريخه

MENAFN - Al-Bayan) ">في ذكرى مرور 150 عاما على ميلاد المهندس الأسطوري فرديناند بورشه، التي مرت في سبتمبر الماضي، تتجدد الأسئلة حول إرثه الذي لا يزال حاضرا بقوة في قلب صناعة السيارات الحديثة، بين إنجازات هندسية ثورية وجدال تاريخي معقّد ارتبط بمرحلة الحرب العالمية الثانية.

ولد بورشه في 3 سبتمبر 1875 في مدينة فْراتيسلافِيتْسِه ناد نيسو، الواقعة اليوم في جمهورية التشيك، وكانت آنذاك جزءا من مملكة بوهيميا ضمن الإمبراطورية النمساوية المجرية.

ومع تفكك الإمبراطورية بعد الحرب العالمية الأولى، اختار بورشه في البداية أن يكون مواطنا تشيكوسلوفاكيا، قبل أن يُطلب منه لاحقا عام 1934 الحصول على الجنسية الألمانية في سياق عمله على مشروع "سيارة الشعب" (Volkswagen).

منذ شبابه، أظهر بورشه شغفا مبكرا بالكهرباء والهندسة، حيث عمل في ورشة والده، قبل أن ينضم إلى شركة "بيلا إيغر وشركاه" في فيينا وهو في سن الثامنة عشرة.

هناك، صمم أحد أوائل محركات العجلات الكهربائية (Hub Motor)، وهو ابتكار يُستخدم اليوم في بعض المركبات الكهربائية الحديثة.

لاحقا، انتقل إلى شركة "ياكوب لونر وشركاه"، حيث ساهم في تطوير واحدة من أولى السيارات الكهربائية المبكرة، المعروفة باسم Egger-Lohner Phaéton C2، والتي كانت تعتمد على 44 بطارية رصاصية بوزن إجمالي يقارب 550 كغ، ضمن مركبة بلغ وزنها الكلي نحو 1350 كغ.

وفي عام 1900، شارك بورشه في تطوير نظام "Lohner-Porsche"، الذي اعتمد على محركات داخل العجلات، ما أدى إلى إنشاء واحدة من أوائل السيارات التي استخدمت الدفع الكهربائي المتعدد.

ومن أبرز النماذج آنذاك سيارة "La Toujours Contente"، التي استخدمت نظام دفع رباعي كهربائي وبطارية بجهد 80 فولتا مكوّنة من 44 خلية، إلا أن وزنها الضخم الذي تجاوز 4 أطنان حدّ من كفاءتها رغم تحقيقها نجاحا في معرض باريس العالمي وحصولها على ميدالية ذهبية.

لاحقا، قدّم بورشه ابتكارا أكثر تقدما عام 1901 عبر نظام "Mixte Hybrid"، الذي دمج محرك احتراق داخلي من نوع دايملر مع مولد كهربائي لتشغيل المحركات الكهربائية، في خطوة تُعد من أوائل تطبيقات السيارات الهجينة في التاريخ، قبل أكثر من قرن من انتشار هذه التقنية عالميا.

في مسيرته المهنية، تنقّل بورشه بين شركات كبرى مثل "أوسترو-دايملر" و"دايملر-بنز"، حيث ساهم في تطوير سيارات سباق متقدمة، من بينها طرازات مرتبطة بسيارات "السهم الفضي"، وفي عام 1929، غادر الشركة بسبب خلافات حول توجهات التصميم، مؤكدا رؤيته القائمة على السيارات الخفيفة والصغيرة عالية الكفاءة.

وفي عام 1931، أسس شركته الهندسية الخاصة تحت اسم "Dr. Ing. h.c. F. Porsche GmbH"، والتي بدأت كمكتب استشارات هندسية قبل أن تتحول لاحقا إلى واحدة من أهم شركات السيارات في العالم، وخلال هذه الفترة، طوّر مشروع سيارة رياضية متوسطة المحرك لصالح اتحاد "أوتو يونيون"، الذي أصبح لاحقا جزءا من تاريخ سباقات السيارات الألمانية.

لكن مرحلة الثلاثينات حملت تحولا سياسيا حساسا في مسيرته، إذ ارتبط بورشه بمشروعات الحكومة الألمانية آنذاك، بما في ذلك مشروع "سيارة الشعب" الذي أطلقه أدولف هتلر، والذي أدى لاحقا إلى إنتاج Volkswagen Beetle، إحدى أكثر السيارات مبيعا في التاريخ.

وخلال تلك الفترة، ارتبط اسمه بمشاريع عسكرية وتطوير مركبات للجيش الألماني، وهو ما وضعه لاحقا في دائرة الجدل التاريخي.

وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، تم اعتقاله في فرنسا على خلفية تعاونه مع النظام الألماني واستخدام العمالة القسرية في بعض المشاريع المرتبطة بشركاته، وبقي محتجزا حتى عام 1949 قبل إطلاق سراحه بعد دفع فدية مالية.

في أثناء اعتقاله، واصل ابنه فيري بورشه إدارة الشركة، ليبدأ تطوير أول سيارة رياضية تحمل اسم الشركة، وهي Porsche 356، والتي شكلت نقطة التحول من شركة استشارات هندسية إلى شركة تصنيع سيارات مستقلة.

وفي عام 1949، دخلت شركة بورشه في شراكة تجارية مع فولكسفاغن، تضمنت اتفاقا لتطوير سيارة بيتل مقابل حقوق ملكية على كل سيارة تُباع، ما ساهم في ترسيخ اسم الشركتين عالميا خلال فترة إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب.

توفي فرديناند بورشه في 30 يناير 1951 متأثرا بالتهاب رئوي، قبل أشهر قليلة من تحقيق أول انتصار لسيارات بورشه في سباق 24 ساعة في لومان، وهو الحدث الذي دشّن لاحقا حقبة طويلة من الهيمنة في سباقات السيارات.

ورغم الجدل السياسي المرتبط بمرحلة من حياته، لا يزال يُنظر إلى بورشه كأحد أكثر المهندسين تأثيرا في التاريخ، إذ امتدت ابتكاراته من المحركات الكهربائية المبكرة إلى الهجينة، ومن تصميم السيارات الخفيفة إلى تأسيس فلسفة هندسية ما زالت تُلهم صناعة السيارات حتى اليوم.