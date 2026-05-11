نتنياهو يعلن التوجّه لإنهاء الاعتماد على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل /PNN- قال الرئيس الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، إن الوقت قد حان لكي تبدأ إسرائيل بالاستغناء تدريجياً عن الدعم العسكري الأميركي، في إشارة إلى المساعدات التي تقدمها لتل أبيب منذ عقود.

وأوضح نتنياهو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل تلقت ضمن اتفاقية المساعدات مع واشنطن ما مجموعه 38 مليار دولار للفترة الممتدة بين عامي 2018 و2028، من الولايات المتحدة مضيفاً: "أعتقد أن الوقت قد حان لكي نفطم أنفسنا عن الدعم العسكري المتبقي، وأريد أن نبدأ الآن".

وتُعدّ الولايات المتحدة أكبر داعم عسكري لإسرائيل، حيث تشمل المساعدات تمويلاً لشراء الأسلحة والأنظمة الدفاعية والتعاون العسكري والتقني بين الجانبين