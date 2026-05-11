نتنياهو يعلن التوجّه لإنهاء الاعتماد على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل

نتنياهو يعلن التوجّه لإنهاء الاعتماد على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل
وأوضح نتنياهو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل تلقت ضمن اتفاقية المساعدات مع واشنطن ما مجموعه 38 مليار دولار للفترة الممتدة بين عامي 2018 و2028، من الولايات المتحدة مضيفاً: "أعتقد أن الوقت قد حان لكي نفطم أنفسنا عن الدعم العسكري المتبقي، وأريد أن نبدأ الآن".
وتُعدّ الولايات المتحدة أكبر داعم عسكري لإسرائيل، حيث تشمل المساعدات تمويلاً لشراء الأسلحة والأنظمة الدفاعية والتعاون العسكري والتقني بين الجانبين
