  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
نتنياهو يعلن التوجّه لإنهاء الاعتماد على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل

نتنياهو يعلن التوجّه لإنهاء الاعتماد على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل

2026-05-11 02:33:08
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل /PNN- قال الرئيس الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، إن الوقت قد حان لكي تبدأ إسرائيل بالاستغناء تدريجياً عن الدعم العسكري الأميركي، في إشارة إلى المساعدات التي تقدمها لتل أبيب منذ عقود.

وأوضح نتنياهو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل تلقت ضمن اتفاقية المساعدات مع واشنطن ما مجموعه 38 مليار دولار للفترة الممتدة بين عامي 2018 و2028، من الولايات المتحدة مضيفاً: "أعتقد أن الوقت قد حان لكي نفطم أنفسنا عن الدعم العسكري المتبقي، وأريد أن نبدأ الآن".

وتُعدّ الولايات المتحدة أكبر داعم عسكري لإسرائيل، حيث تشمل المساعدات تمويلاً لشراء الأسلحة والأنظمة الدفاعية والتعاون العسكري والتقني بين الجانبين

MENAFN11052026000205011050ID1111094765

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث