استئناف محاكمة 5 نشطاء مؤيدين لفلسطين في ألمانيا

MENAFN - Palestine News Network ) شتوتغارت/PNN- من المقرر أن تستأنف اليوم الاثنين في ألمانيا محاكمة خمسة نشطاء مؤيدين لفلسطين متهمين بمهاجمة موقع تابع لشركة دفاع إسرائيلية، وذلك بعد بداية فوضوية للمحاكمة في أواخر أبريل/نيسان الماضي.

ويواجه النشطاء اتهامات باقتحام مقر الشركة في مدينة أولم جنوب غرب ألمانيا ليلا، وتدمير ممتلكات قيّمة تابعة للشركة.

وخلال افتتاح المحاكمة في أواخر أبريل/نيسان الماضي، نظم محامو الدفاع احتجاجا عبر الجلوس في المقاعد المخصصة للمتهمين داخل مبنى المحكمة شديد الحراسة في شتوتغارت. وعقب ذلك، رفع القاضي الجلسة قبل تلاوة لائحة الاتهام.

وأثار الهجوم على شركة الدفاع العام الماضي اهتماما واسعا وحالة من الغضب.

وتتكون المجموعة المعروفة باسم“أولم 5” من ثلاث نساء ورجلين يحملون الجنسيات الأيرلندية والبريطانية والإسبانية والألمانية، وتتراوح أعمارهم بين 25 و40 عاما.

ويواجه أفراد المجموعة اتهامات بالإضرار الجنائي والتعدي على ممتلكات الغير، إضافة إلى الانتماء إلى منظمة إجرامية بسبب صلاتهم بحركة“فلسطين أكشن في ألمانيا”.

وبحسب الاتهامات، اقتحم النشطاء في سبتمبر/أيلول 2025 موقعا تابعا لفرع ألماني لشركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية“إلبيت سيستمز”، بهدف الاحتجاج على دعم ألمانيا لإسرائيل خلال حرب غزة.

وتعد“إلبيت سيستمز” موردا للمعدات العسكرية للجيش الإسرائيلي، بينما يطور الفرع الألماني ويصنع معدات الاتصالات العسكرية.

وشهدت بداية المحاكمة أجواء فوضوية، إذ تظاهر نشطاء مؤيدون لفلسطين خارج مبنى المحكمة، فيما صاح عشرات الحضور وصفقوا أثناء إدخال المتهمين إلى قاعة المحكمة وهم مكبلون بالأصفاد.