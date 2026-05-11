استئناف محاكمة 5 نشطاء مؤيدين لفلسطين في ألمانيا

استئناف محاكمة 5 نشطاء مؤيدين لفلسطين في ألمانيا
ويواجه النشطاء اتهامات باقتحام مقر الشركة في مدينة أولم جنوب غرب ألمانيا ليلا، وتدمير ممتلكات قيّمة تابعة للشركة.
وخلال افتتاح المحاكمة في أواخر أبريل/نيسان الماضي، نظم محامو الدفاع احتجاجا عبر الجلوس في المقاعد المخصصة للمتهمين داخل مبنى المحكمة شديد الحراسة في شتوتغارت. وعقب ذلك، رفع القاضي الجلسة قبل تلاوة لائحة الاتهام.
وأثار الهجوم على شركة الدفاع العام الماضي اهتماما واسعا وحالة من الغضب.
وتتكون المجموعة المعروفة باسم“أولم 5” من ثلاث نساء ورجلين يحملون الجنسيات الأيرلندية والبريطانية والإسبانية والألمانية، وتتراوح أعمارهم بين 25 و40 عاما.
ويواجه أفراد المجموعة اتهامات بالإضرار الجنائي والتعدي على ممتلكات الغير، إضافة إلى الانتماء إلى منظمة إجرامية بسبب صلاتهم بحركة“فلسطين أكشن في ألمانيا”.
وبحسب الاتهامات، اقتحم النشطاء في سبتمبر/أيلول 2025 موقعا تابعا لفرع ألماني لشركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية“إلبيت سيستمز”، بهدف الاحتجاج على دعم ألمانيا لإسرائيل خلال حرب غزة.
وتعد“إلبيت سيستمز” موردا للمعدات العسكرية للجيش الإسرائيلي، بينما يطور الفرع الألماني ويصنع معدات الاتصالات العسكرية.
وشهدت بداية المحاكمة أجواء فوضوية، إذ تظاهر نشطاء مؤيدون لفلسطين خارج مبنى المحكمة، فيما صاح عشرات الحضور وصفقوا أثناء إدخال المتهمين إلى قاعة المحكمة وهم مكبلون بالأصفاد.
