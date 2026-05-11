الطلب القوي على الرقائق الإلكترونية يعزز الصادرات الكورية

الطلب القوي على الرقائق الإلكترونية يعزز الصادرات الكورية
و بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء بلغت قيمة الصادرات 18.4 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 10 مايو، مقارنة بـ 12.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات وكالة الجمارك الكورية.
وارتفعت الواردات بنسبة 14.9% على أساس سنوي لتصل إلى 16.7 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 1.7 مليار دولار، وفقا لأحدث البيانات.
وبحسب الصنف، قفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 149.8% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 8.54 مليارات دولار، مدفوعة بالزيادة المستمرة في أسعار رقائق الذاكرة نتيجة للطلب المرتفع على خوادم الذكاء الاصطناعي.
وشكلت صادرات الرقائق 46.3% من إجمالي صادرات البلاد خلال الفترة المذكورة، بزيادة قدرها 19.7 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.
