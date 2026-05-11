الطلب القوي على الرقائق الإلكترونية يعزز الصادرات الكورية

2026-05-11 02:32:32
(MENAFN- Al-Bayan) ">ارتفعت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 43.7% خلال الأيام العشرة الأولى من شهر مايو الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالطلب القوي في الأسواق الخارجية على أشباه الموصلات.

و بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء بلغت قيمة الصادرات 18.4 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 10 مايو، مقارنة بـ 12.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات وكالة الجمارك الكورية.

وارتفعت الواردات بنسبة 14.9% على أساس سنوي لتصل إلى 16.7 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 1.7 مليار دولار، وفقا لأحدث البيانات.

وبحسب الصنف، قفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 149.8% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 8.54 مليارات دولار، مدفوعة بالزيادة المستمرة في أسعار رقائق الذاكرة نتيجة للطلب المرتفع على خوادم الذكاء الاصطناعي.

وشكلت صادرات الرقائق 46.3% من إجمالي صادرات البلاد خلال الفترة المذكورة، بزيادة قدرها 19.7 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.

